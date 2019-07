Det var en tämligen händelsefattig första halvlek på Olympia, där Kalle Joelssons tråkiga skada väckte de största rubrikerna.

In kom i stället 16-årige allsvenska debutanten Ian Pettersson – Helsingborgs yngste spelare genom alla tider.

Max Svensson lyfte in bollen till Wanderson som drog till direkt. Lukas Jonsson räddade men på returen dök Andreas Landgren upp och petade in 1-0.

Det blev också slutresultatet och Helsingborg lyfter nu till elfteplatsen i den allsvenska tabellen, på samma poäng som just Sirius på platsen ovanför.

Men det var inte bara Ian Pettersson som debuterade för HIF i kväll.

Även Filip Sjöberg och Armin Gigovic gjorde sina allsvenska debuter under kvällen.

Ian Pettersson yngst i Helsingborg någonsin

Men Ian Pettersson är HIF:s yngste spelare någonsin i allsvenskan.

– Det går inte att beskriva. Jag tycker först och främst synd om Kalle, han har gjort en riktigt bra säsong och jag hoppas inte han blir borta länge.

– Men det känns så kul att få komma in. Jag har fått stöd överallt. Det pumpade så mycket adrenalin i kroppen men det var bara att gå ut och spela mitt spel, säger Pettersson till C More.

Henrik Larsson är fortfarande obesegrad som nytillträdd tränare för HIF.

– Det är klart det blev lite svettigt och nervöst på slutet, men så är det ju. Skönt att ha flyt i dag och stå på rätt sida, för det kanske inte var helt rättvist att det var vi som stack i väg med alla tre poängen här, säger han till C More.