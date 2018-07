Malmö vann mot IFK Norrköping med 2–1.

Stor hjälte blev Sören Rieks som gled in från vänster och skickade in segerbollen via ribban bakom Isak Pettersson.

– Jag får en bra boll, kliver in i planen, fortsätter längre än vad jag brukar, och sedan gav jag den fullt tryck, säger dansken.

Holmberg och Safari hamnar i en het ordväxling i Malmös straffområde. Foto: C More. Holmberg faller sedan till marken efter att ha fått ett slag av Safari. Foto: C More. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

På stopptid i första halvlek rök Malmöbacken Behrang Safari ihop med Norrköpings Kalle Holmberg.

Efter att de båda delat ut smällar mot varandra föll Holmberg ihop till marken i ett försökt att åkalla domarens uppmärksamhet.

Bråket mellan Safari och Holmberg: ”Löjligt”

Utan åtgärd dock och tilltaget sågades efteråt av Safari.

– Vi bufflar lite och han kunde lika gärna stått upp, det är inte mer med det. Han är en stor pojke och kunde stått upp. Jag tycker bara det var löjligt, konstaterar Safari.

Safari har fått en "ny" position som innerback i Uwe Röslers 3-5-2-system.

– Jag tycker om den nya positionen, jag har spelat i den rollen i Basel och tycker om det. Men det är inte bara min position, alla positionerna känns himla trygga nu.

– Det känns bra, man får utgå från materialet man har och det här passar oss perfekt.

Han ser dock stora brister i sitt spel i den första halvleken.

– Chanserna andra lag skapar är egentligen från egna misstag, som de jag gör i dag. I första halvlek, med den värmen som var på min kant, så var jag helt lost. Annars känns det väldigt stabilt, avslutar Behrang Safari.

Holmbergs svar: ”Sedan får jag ett knytnävsslag”

Holmberg medger att han föll enkelt men att han fick ta emot ett slag från Safari.

– Han börjar knuffa mig och då knuffar jag tillbaka. Sedan får jag ett knytnäveslag, säger han.

– Det är klart att jag lägger mig lite billigt, sedan är det inte så mycket mer att säga om det.

IFK Norrköping missade chansen att gå upp i serieledning. Holmberg tycker dock att hans lag stod för en okej insats.

– De får lite luft efter straffen. Annars tycker jag att vi börjar helt okej. Efter straffen skapar vi en del lägen och är ganska nöjda med andra halvlek. Vi visar att vi är ett bra lag i andra halvlek och skapar en del lägen där också.

– Det är klart att vi ville vinna, men de skapade vassare lägen och var mer kliniska än oss. Vi hade gått upp i serieledning, men nu har tabellen jämnat till sig, samtidigt är det många matcher kvar och svårt att säga något om utgångsläget.

MFF:s svit under Uwe Rösler är nu uppe i sju förlustfria matcher.