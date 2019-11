UPPVÄXTEN

Många är vi som minns våra första stapplande steg i fotbollsskor.

Många är vi som minns dofterna, scenerna och känslorna.

Betydligt färre av oss minns när det tog slut.

Ännu färre av oss slutar där vi började.

Och i princip ingen annan i hela världen slutar på exakt samma plats som allting började, 32 år senare och som en levande ikon.

– Även så här många år senare finns den tiden i mig. Det är där alla minnena är egentligen, från ungdomsåren. Från grusplanen. Allt från de här härliga sommarbilderna till att det blev lera om vintrarna i stället. Målen var stenhårda med staketgaller i i stället för nät. Det var där allting började, säger Markus Rosenberg.

På bilden med festisen i handen står han på en plats alldeles i närheten av det som i dag är straffpunkt framför det södra målet på Stadion.

Den straffpunkt från vilken han sänkte Sparta Prag och Salzburg på vägen till MFF:s första Champions League-gruppspel genom tiderna.

– Det stämmer nog att det den straffpunkten. Det är första året. Det är någon av de första träningarna. Grusplanen, fyrkantiga stolpar, festis efter träningen. Perfekt.

Markus Rosenbergs upplevelser av ungdomsfotboll är de samma som det flesta andra av oss har. Fotboll är något man sysslar med av en enda anledning. Att det är roligt.

– Vi hade gallring, men det tänkte jag aldrig på. Jag upplevde aldrig det på det sättet. Det var mer att den som var sämst här i MFF, gick till Husie och blev bäst där. Sedan var det inget konstigt med det. Det låter kanske fel, men det var inte lika allvarligt på den tiden.

– Jag kan inte minnas att jag en enda gång tänkte att jag skulle bli proffs, säger Rosenberg och pratar om en annan tid, i världen och i fotbollen.

– Åker du förbi en fotbollsplan på en söndag i dag så ser du ingen. Från trean till sexan bodde jag på Fosievägen och gick på Munkhätteskolan. Heleneholmsplanen där bredvid gjorde vi ett hål i staket till och sprang in när det var låst. Vi kunde spela åtta timmar i sträck. Äta fanns inte. Det var bara att spela. Varje dag.

Vikten av de tidiga åren i Malmö FF går enligt Markus Rosenberg inte att överskatta.

– Det föddes helt klar någonting där de tidiga åren, jag fick ett speciellt band till Malmö FF. Jag spelade i samma klubb alltid, det är klart att det är speciellt. Sedan tror jag att det hjälpt att man kände att vi alltid skulle vinna. Att det alltid fanns någon som var bättre än en själv, så man var tvungen att utvecklas. Kollar man de som var bäst när de var yngre så faller de ofta bort med tiden. Det är oftare de som fått kämpa hela tiden som nått längst.

Rosenberg i fotbollsskolan 1988. Foto: Privat

Skånecupen, Baltiska Hallen, exakt år okänt. Foto: Privat

Rosenberg: ”Skånecupen. Den arrangeras av Malmö FF men känslan vara att folk tyckte att MFF vann alldeles för mycket så vem man än mötte så höll alla på det andra laget. Den mentaliteten det skapar fick jag redan då. Skånecupen tror jag att jag har fem-sex segermedaljer från. Sådana där i glas”.

Efter seger i Halörcup. Foto: Privat

Rosenberg: ”Halörcup i Höllviken. Den var ju bara ett år så den minns jag väl. Jag var stolt MFF:are redan då. Vi skulle vinna allt. Alla ville slå oss. Det är ett bra sätt att formas som fotbollsspelare.”

GENOMBROTTET

Niklas Skoog, Peter Ijeh, Afonso Alves och Igor Sypniewski.

Första halvan av 00-talet var forwardskonkurrensen mördande i Malmö FF.

Och Markus Rosenberg behövde åka bort för att hitta hem.

– Jag tyckte jag höll allsvensk klass då, men det gjorde jag nog inte. Jag behövde steget till Halmstad för att bli det, säger Rosenberg.

Den 9 april 2001 besegrade Malmö FF AIK hemma på Malmö Stadion i den allsvenska premiären med 2–0.

Zlatan Ibrahimovic gjorde båda målen och skulle bara veckor senare säljas till Ajax för 82,3 miljoner svenska kronor.

Så gott som helt i skymundan gjorde Markus Rosenberg allsvensk debut i den matchen. Men det stora genombrottet skulle dröja tre år och inte ske i Malmö FF.

– Igor (Sypniewski) kom till Malmö, jag blev en del av den dealen och lånades ut till Halmstad, säger Rosenberg som med 14 mål den säsongen vann den allsvenska skytteligan.

Och när Rosenberg skadad byttes ut från hemmamatchen i den allsvenska slutomgången mot IFK Göteborg var Halmstads BK svenska mästare.

Men från bänken fick Rosenberg se IFK Göteborg kvitterade och på Malmö Stadion tryckte Jon Inge Höiland in en straffretur till 1–0 mot Elfsborg och SM-guld till Malmö FF.

– Det har jag sagt många gånger, att det nog vara bäst ändå som det till slut blev den dagen. Men där och då var det tungt, säger Rosenberg.

Det hejdundrande genombrottet hade dock inte bara ekat genom allsvenskan.

Stora europeiska klubbar skaffade sig klippkort till Örjans vall för att studera MFF-produkten och redan innan Rosenberg var tillbaka i Malmö visste han att återkomsten skulle bli kort.

– Det lutade mer och mer mot det ju längre tiden gick, säger Rosenberg som i dag av många anledningar är glad åt att han lånades ut till Halmstad.

– Mentaliteten i ungdomslagen då var att man trodde lite bättre om sig själv än man egentligen var. Man trodde att man var jäkligt bra, säger Rosenberg och ser tillbaka på den fotbollspelare han var 2003 och den han blev 2004.

– Jag tyckte jag höll allsvensk klass då, men det gjorde jag nog inte. Jag behövde steget till Halmstad för att bli det.

Sommaren 2005 flyttade Markus Rosenberg till Ajax och Amsterdam efter att den holländska storklubben betalat över 40 miljoner kronor till Malmö FF.

Inför allsvenskan 2004, Markus Rosenberg i centrala Malmö. Foto: DAVID ALAVEI

Rosenberg: ”Gågatan på väg upp till Stortorget. Igor (Sypniewski) kom till Malmö, jag blev en del av den dealen och lånades ut till Halmstad. Jag ser en kille på bilden som hade ganska bra självförtroende, som ville spela mer fotboll. Som inte var helt hundra på hur högt han kunde nå i seniorsammanhang. Jag hade gjort det ganska bra överallt innan, men var tvungen att ta nästa steg. Jag tyckte jag var allsvensk, men det var jag nog inte. Jag behövde steget till Halmstad för att bli det.”

Markus och Maria Wigren (i dag Rosenberg) spelar backgammon, februari 2005, i samband med landskamp mot Frankrike i Paris, februari 2005. Foto: RONNY JOHANNESSON

Rosenberg: ”Shit, vad vi spelade backgammon jag och Maria. Vi hade inte mycket att göra utan barn… Jag känner igen soffan, den gav jag till en polare sedan. Det är innan vi drar till Amsterdam. Maria är fan sig lik! Vi bodde inte tillsammans då, första gången vi bodde ihop var i Holland. Här bodde jag på Gamla Väster och hon i Slottsstaden, men vi var alltid tillsammans. Var detta är går inte att säga för vi köpte två likadana soffor och satte en i hennes lägenhet och en i min. Det var ett lätt liv på den tiden, man tänkte inte så mycket. Det är svårare att bli vuxen, det fanns inte så mycket bekymmer då.”

Markus, lillasyster Linda, mamma Marie och mormor efter sista allsvenskan omgången, med Halmstads BK, 2004. Foto: Bildbyrån

Rosenberg: ”Åh, mormor där till höger. Hon är borta nu. Både hon och morfar. Båda levde när jag flyttade hem igen 2014 men gick bort sedan, båda inom ett halvår. De var stora supportrar. Min mamma i mitten. Och min lillasyster Linda där till vänster. Hon är 25 nu. 184 cm lång, jobbar som modell och är aldrig hemma. Nu var hon i New York, Florens, Australien. Hon kommer nog aldrig att bo i Sverige igen. Det är efter sista matchen i Halmstad. Det var ett bra år för mig så klart.

Sista matchen innan Ajax-flytten, Häcken hemma 2-1, våren 2005. Foto: GUGGE ZELANDER

Rosenberg: ”Jag var ganska blandad, jag var klar för Ajax och hade svårare att hålla fokus än jag hade trott. Det var en tuff period den våren. Men det var ett speciellt avslut, jag gjorde ett mål och en assist och vi slog Häcken med 2–1. Sedan åkte alla kläderna upp i publiken. Det var ett fint avslut”

UTLANDSÅREN

Efter nio år utomlands och spel i Ajax, Bundesliga, La Liga och Premier League så tvekar inte Markus Rosenberg om var han hade det bäst.

Och var han blev en spelare som lyfte MFF till oanade nivåer.

– Santander var perfekt för mig.

Markus Rosenbergs första möte med den holländska giganten Ajax ger en mördande pricksäker bild av hur långt i från de större klubbarna i Europa som Malmö FF var våren 2005.

– Första gången vi kom dit, jag och Maria, så skrev vi först under kontraktet. Sedan var där fyra rum. Ett där det ordnades en bil åt oss, ett där det ordnades en bostad, ett där vi träffade banken och så var det ett jag inte minns exakt.

– De stod där och väntade på mig och den bankkvinnan jag träffade där och då hade jag sedan under hela min tid. Allting var uppstyrt och allting var klart den dagen då vi kom. Allting handlade om att jag så snabbt som möjligt skulle kunna fokusera på fotboll. Det var en annan värld.

Första säsongen i Ajax spelade Rosenberg mest av alla och gjorde bland annat tolv mål på 31 ligamatcher. När Markus Rosenberg sedan åkte till VM 2006 och fick förlängd semester bytte Ajax tränare från Danny Blind till Henk Ten Cate.

– På den tiden fick alla i Ajax nya nummer inför varje år, de delades ut efter position. Jag spelade mest som vänsterytter första året och räknade med att jag skulle få 11:an. Under semestern gick de ut med numerna på hemsidan och jag fick 19. Då anade jag direkt att något var skumt. Sedan när jag kom tillbaka var jag körd direkt.

Det stod omedelbart klart att Henk Ten Cate till varje pris ville bli av med Markus Rosenberg.

– Han var inte helt schysst. Det var utfrysning. Det var träningar där jag fick löpa inför alla andra i laget, alla vara klara och jag fick köra. Det var verkligen utfrysning. Han ville bara att jag skulle dra.

Werder Bremen hade varit med i budgivning med Malmö FF ett år tidigare men dragit öronen åt sig när priset steg till över 40 miljoner kronor. Nu kunde de värva Rosenberg för halva den summa Ajax betalade.

– Det blev en utdragen process där klubbarna hade svårt att komma överens. Jag satt en månad och väntade på att få dra på slutet.

– Den dagen det blev klart packade vi bilen jag och Maria, körde från Amsterdam och sedan kom vi aldrig tillbaka. Allt annat kom i ett flyttlass senare.

Ett halvår efter att Rosenberg kommit till Werder tog laget emot just Ajax, i Uefacupen på Weserstadion.

Och Markus Rosenberg och Henk Ten Cate möttes igen.

– Jag kom in när Ajax tränade på Weserstadion dagen innan matchen. Då pekade Henk Ten Cate på mig direkt och sa: ”Du är inte i detta laget längre, du kan gå”. Så kontrade jag och sa: ”Detta är min stadion.” Så han fick inte ut mig, men han ville inte att jag skulle vara där.

– Vi gick inte alls bra ihop. Men tiden i Bremen är min största utomlands. Jag skulle komma dit och få ett halvår att komma in i det för (Miroslav) Klose var klar att lämna för Bayern München och jag var hans ersättare. Så det blev mest inhopp i första halvåret. Men det blev en jäkla massa mål. Sedan flöt det på och jag blev kvar ett tag.

Som mest gjorde han 14 Bundesligamål (säsongen 07/08) och sista säsongen (11/12) blev det tio fullträffar i ligan.

– Vi vann en cuptitel som var otroligt stor för Bremen. Det är det största minnet tillsammans med Champions League-spelet.

Efter att ha fått mindre speltid 2009/2010 lånades Rosenberg ut en säsong till Racing Santander i spanska La Liga.

Ett år som enligt Rosenberg själv gjorde honom till den spelare som gjort så stort avtryck och förändrat Malmö FF för alltid.

– Jag hade varit i en stor klubb som Bremen där jag aldrig gått först i ledet. Men det här året fick jag ta allt ansvar nästan. Jag lärde mig en helt annan typ av fotboll och spelade mer defensivt. Jag blev mycket mer targetanfallare och drog på mig rätt många gula kort. Samtidigt gjorde jag nio mål, säger Rosenberg.

Efter Santander blev det ytterligare ett år i Bremen innan kontraktet löpte ut och Markus Rosenberg flyttade till West Bromwich i Premier League.

– Det är galen konkurrens i England. Vi spelade med en anfallare och sedan när det var landslagsuppehåll hade vi sex anfallare som åkte på landslagssamlingar på olika håll. Jag konkurrerade med (Romelo) Lukaku och (Nicolas) Anelka. Det var frustrerande. Jag startade två matcher på ett och ett halvt år. En var mot Man United borta som innermittfältare. Det summerar den tiden, säger Markus Rosenberg.

Efter ett och ett halvt år i England tröttnade familjen Rosenberg.

Det var dags att vända åt ett annat håll.

Det var dags att vända hem.

Anländer Schiphol med agenten Martin Dahlin efter att ha skrivit på för Ajax. Foto: OLLE SPORRONG

Rosenberg: ”Det är när vi landar och ska skriva på. Vi hade varit där innan. Vi trivdes jättebra i Amsterdam, vi bodde fint vid den gamla Olympiastadion och allting i och om omkring klubben var oerhört välorganiserat. Klubben ordnade allt så spelarna skulle kunna fokusera på att bara prestera bra fotboll”.

Markus Rosenberg på Weser Stadion inför EM 2008. Foto: GUNILLA SIKSTRÖM

Rosenberg: ”Weserstadion! Den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. En liten stad med en förening som alla sluter upp kring. Lite som Malmö. Hängivna supportrar som alltid stod bakom laget. Alltid fullt. När jag var nere och hälsade på för ett tag sedan var mottagandet fantastiskt. Min dotter Bella föddes där. Det var min bästa tid utomlands.”

Målskytt för Racing Santander mot Real Madrid på Santiago Bernabeu. Foto: ALVARO HERNANDEZ / STELLA PICTURES ALTERPHOTOS

Rosenberg: ”Santander var perfekt för mig. Det här är mot Real Madrid på Bernabeu, va? Jag gjorde mål? Just det, ett riktigt skitmål. Nån sköt på mig och in eller om jag sköt på någon och in. Jag minns inte. Däremot minns jag Barcelona borta, jag blev uppsnurrad av Messi vid en hörna och han gjorde mål”.

Klar för West Bromwich. Foto: DANIEL KRISTOFFERSSON

Rosenberg: ”Det är galen konkurrens i England. Vi spelade med en anfallare och sedan när det var landslagsuppehåll hade vi sex anfallare som åkte på landslagssamlingar på olika håll. Jag konkurrerade med Lukaku och Anelka. Det var frustrerande. Jag startade två matcher på ett och ett halvt år. En var mot Man United borta som innermittfältare. Det summerar den tiden.”

HEMKOMSTEN

I februari 2014 var de regerande svenska mästarna på träningsläger i Florida.

Åge Hareide var ny huvudtränare och direkt till USA kom en stjärnvärvning som inte spelat på 18 månader.

Kritikerna pratade om en duo som var gammal och trött.

– Jag visste inte själv var jag stod, säger Markus Rosenberg.

När 2013 gick mot 2014 var Malmö FF nyblivna svenska mästare.

Samtidigt var det lätt kaos i klubben efter att Rikard Norling, efter ett par år av kontroverser, hoppat av sitt tränaruppdrag och dragit till norska Brann.

Malmö FF:s avgående sportchef Per Ågren jobbade stenhårt tillsammans med sin ersättare, Daniel Andersson och chefsscouten Vito Stavljanin efter en ersättare.

Ganska snabbt stod det mellan två norrmän.

Den då 38-årige Ronny Deila som gjorde succé i Tippeligan med Strömsgodset och den 22 år äldre Åge Hareide som inte haft något tränaruppdrag på över ett år då han ledde Helsingborgs IF till gruppspel i Europa League men sedan ersattes av Roar Hansen.

Men där Deila vacklade i om han verkligen ville ha uppdraget tvekade Hareide – som jobbat med lokal näringslivsutveckling hemma i Molde i ett år år och i princip klättrade på väggarna av tristess – inte en sekund.

Och när Hareide väl skrivit på förklarade Daniel Andersson att den stora värvningen MFF hoppades göra inför Champions League-kvalåret 2014 var en bänknötare från Premier League.

Hareide krävde omedelbart ett möte med Markus Rosenberg på Kastrups flygplats i Köpenhamn.

– Det räckte att jag såg Markus i ögonen så visste jag att han hade glöden, har Hareide sagt till Kvällsposten.

Några veckor senare skrev Rosenberg på kontraktet vi en poolkant i Bradenton på Floridas västkust.

– Det var skönt att komma hem så pass tidigt i försäsongen och slippa tänka på resultat och mål och hur man spelar. Utan bara få upp den fysiska delen först, säger Rosenberg som inte räknade med att glida in på någon räkmacka.

– Det var helt klart så att jag insåg att det skulle krävas mycket tålamod för att komma i form.

Två månader senare startade allsvenskan.

Fotbolls-Sverige undrade var Markus Rosenberg egentligen stod.

Till andra omgången då Malmö FF på bortaplan mötte den historiska ärkerivalen IFK Göteborg.

Med en briljant genomskärare till Guillermo Molins chippmål och sedan sitt eget första allsvenska mål på nästan nio år var Markus Rosenberg den stora segerorganisatören i 3–0-segern på Gamla Ullevi.

Markus Rosenberg var hemma igen.

Och med honom började Malmö FF anta en form bra nog att testa vingarna med långt utanför Sveriges gränser.

Anländer till träningslägret i Bradenton mitt i natten och intervjuas av Kvällsposten, 3 februari 2014. Foto: TOMAS LEPRINCE

Rosenberg: ”Jag åkte direkt ner till London när det blev grönt ljus från klubbarna och flög till Tampa. Pär Herbertsson läkarundersökte mig i bilen mellan flygplatsen och stället där vi bodde. Vissa grejer fick vi stanna till och göra. Här har jag inte ens ställt in väskorna på rummet utan bara precis klivit av bilen”.

Markus Rosenbergs första intervju efter återkomsten till MFF.

Skriver på i Florida, 4 februari 2014. Foto: TOMAS LEPRINCE

Rosenberg: ”Där var jag lite sargad. Det var tur att jag kommit upp i åldern så jag visste vad jag kunde. Däremot visste jag inte var jag stod. Det var mer det som var ett frågetecken för mig.”

DUBBELTRIUMFEN

Åtta månader efter Markus Rosenbergs återkomst skrev Malmö FF odödlig historia.

Ett försvarat SM-guld och en lika bragdartad som sensationell plats i Champions Leagues gruppspel.

– Jag är så tråkigt ödmjuk ibland. Men just det här är det ju inget snack om. Ser man på det stora hela så handlar det om att jag kom hem och kunde hjälpa till i ett lag som redan var riktigt bra, säger Rosenberg.

Det var en förtrollad sommar, den i Malmö 2014.

Ja, den var så förtrollad att fotbollstränare från Österrike började prata om häxor och kittlar och när historia stod vid randen att skrivas var Åge Hareide inte dummare än att han spann vidare på det.

Red Bull Salzburgs tränare Adi Hütter kallade Stadion i Malmö för en häxkittel och Hareide pratade om en häxa som kastat en förbannelse över Red Bull som gjort att klubben sju gånger i rad missat i kvalet till Champions League.

För efter en sen målvaktstavla i Österrike, en tå från Emil Forsberg och ett kval där Markus Rosenberg dittills burit MFF på sina axlar – främst med två mål i den 2–0-seger som var ett krav mot Sparta Prag – satt MFF i slagläge.

Efter 1–2 borta skulle 1–0 hemma räcka för att sätta MFF i Champions League-läge.

Redan i nionde minuten fick MFF straff, Markus Rosenberg dunkade in den i nättaket och resten är för all framtid himmelsblå eufori.

Rosenberg gjorde även 3–0-målet i den match där Magnus Eriksson också gjorde ett drömmål på volley.

Champions League-platsen var klar, pengarna vällde in och så här fem år senare pekar Markus Rosenberg mot en betydligt större helhet än hans egen hemkomst.

– Jag är jäkligt tacksam att jag fick komma hem till det lag som då fanns. Tajmingen var grym, säger Rosenberg och pekar bakåt i tiden.

– Klubben och laget hade kommit igenom det som började under Roland Nilsson med en mer passningsbaserad fotboll. Det hade gått några år, man hade vunnit guldet. Man var redo för nästa steg.

Markus Rosenberg pekar mot ett unikt tillfälle i svensk klubbfotbolls historia.

– Det var så många små detaljer som också föll på plats. Det var ny fystränare i Ben Rosen som kom in och förändrade lite. Sedan kom Åge in och förändrade lite. Jag kom in och förändrade lite. Vi värvade bra på sommaren med Isaac Kiese Thelin och Anton (Tinnerholm). Det var ett jäkla bra lag som jag kunde hjälpa till och spetsa lite till, säger Rosenberg.

Ungefär en månad efter första Champions League-matchen någonsin i Malmö FF:s historia försvarades SM-guldet från 2013.

Via 3–2 borta mot AIK var MFF mästare även 2014.

– Vi hade vunnit guldet ändå, men det var skönt att ta det där uppe. Vi leder med 2–0, sedan gör (Nabil) Bahoui två mål. Men sedan, direkt i anfallet efter 2–2 så får jag göra 3–2.

Ett mål som Markus Rosenberg firade med den numera ikoniska bilden med höger pekfinger i en hyssj-gest framför munnen.

– Jag brukar inte vara för det annars, men ska man göra det någon gång så var det då. Det var hela tajmingen. AIK:arna hade i gång bengaler och firade fortfarande 2–2. Sedan bara: Hallå! Det står 3–2! Det var därför fingret kom upp, säger Markus Rosenberg.

Mot Salzburg när första CL-platsen säkras. 1–0, på straff av Rosenberg. Foto: TOMAS LEPRINCE

Rosenberg: ”Salzburg! Det var speciellt. Jag kom hem till ett lag som var jäkligt bra. Alltså sammansvetsat på ett otroligt sätt. Det här är ett av de allra starkaste minnena.”

Olympiakos hemma, första segern någonsin i CL för Malmö FF. 2–0, två mål av Rosenberg. Foto: TOMAS LEPRINCE

Rosenberg: ”Olympiakos. Första segern i Champions League. Det var en tuff grupp och vi visste att vi var tvungna att vinna den matchen. Alla hemmamatcherna det året var bra, även om vi förlorade de andra. Vi hade – och har – ett jäkla självförtroende när vi går in till hemmamatcherna i Europa.”

Markus Rosenberg hyssjar efter sitt 3–2-mål mot AIK när guldet 2014 säkras på Friends. Foto: BILDBYRÅN

Rosenberg: ”AIK borta. Den bilden lever. Den har levt länge. Den är härlig. Det härliga är att det är helt spontant att jag hyssjar lite. Jag brukar inte vara för det annars men ska man göra det någon gång så var det då. Det var hela tajmingen. AIK:arna hade i gång bengaler och firade fortfarande 2–2. Sedan bara: Hallå! Det står 3–2! Det var därför fingret kom upp.”

STORMAKTSTIDEN

Sex säsonger.

Två Champions League-gruppspel, tre SM-guld och två Europa League-gruppspel.

En halv miljard i eget kapital.

Markus Rosenberg återvände till ett Malmö FF i början av 2014.

Och lämnar ett helt annat i slutet av 2019.

– Det gick inte ens att drömma om att det skulle bli så här, säger Rosenberg.

Under Markus Rosenbergs sex år i Malmö FF efter återkomsten från nio år på kontinenten har Malmö FF gått från att var en av Sveriges största klubbar, till att vara den största.

Malmö FF har flest SM-guld och mest pengar.

Under det 2010-tal som nu tar slut har klubben vunnit hälften av alla SM-guld, fem stycken. Ingen annan klubb har under samma tid tagit mer än en SM-titel.

Malmö FF är klubben som alla vill slå och i den professionalisering MFF genomgått de senaste sex åren har Markus Rosenberg varit ovärderlig. Med sin erfarenhet, sin kravställning och sin förankring i klubben har sannolikt varit den som format klubben mest under 2010-talets andra halva.

Från att ha varit en klubb som 2010 gick nästan 33 miljoner kronor back är Malmö FF 2019 en ekonomisk stormakt.

Rosenberg ler när han tänker tillbaka på åren som gått.

– Det har varit fantastiskt. Men jag känner verkligen att det är dags nu. Det är dags att sluta. Kroppen är inte vad de har varit. Jag fick feber nu i veckan. Jag låg utslagen i soffan i 48 timmar. Helt färdig. Så var det aldrig förr, säger Markus Rosenberg.

Den stormaktstid som anfallaren och lagkaptenen varit med och byggt upp kommer dock med all sannolikhet att leva vidare efter att han slutat.

Under de två gyllene åren, 2014 och 2015, som verkligen ändrade Malmö FF för alltid var det Rosenberg tillsammans med tränaren Åge Hareide som gick först i ledet.

Två år som uppmärksamhetsmässigt sannolikt kulminerade med Champions League-matchen mot Paris Saint-Germain och Zlatan Ibrahimovic hösten 2015.

Jag visar Markus Rosenberg en bild på när det två MFF-ikonerna möts på Stadion inför matchen.

– Om vi var mindre bra i någon match hemma så var det i just den mot PSG, säger Markus Rosenberg.

Om man ser på er två som de största MFF:arna i modern tid, vad har du för relation till Zlatan Ibrahimovic?

– Inte mer än att vi har spelat ihop och mot varandra i ungdomslag och lite i landslag. Annars ingen större relation. Han har en padelhall och jag har en padelhall, det är väl det.

När jag därpå håller upp bilden med Rosenberg själv, i klädd kostym, bakom Åge Hareide så lyser MFF-kaptenens ansikte upp.

– Där har jag en bättre relation. Åge, alltså. Resultaten brukar alltid spegla personen. Nu ser vi vad han gör med Danmark. En match till så har de slagit rekord. En fantastisk fotbollstränare och nu när han har kommit upp i åldern så passar det perfekt att han inte jobbar vardagsmässigt som man gör i ett klubblag. Utan komma in som man gör med ett landslag.

Markus Rosenberg berättar om känslan som rådde i Malmö FF under åren då klubben förändrades till svensk klubbfotbolls stormakt.

– Åges stora fördel var att motivera och verkligen skapa en tro att vi kunde slå vilket lag som helst. Där var han helt magisk. Vi gick ju ut mot Real Madrid, vi gick ut mot Paris och trodde att vi skulle vinna. Redan där har du vunnit hur mycket som helst. Där var han fantastisk.

– Pratar du med spelare från den truppen vi hade då så tror jag fortfarande de ryser när de tänker på talen han höll inne på Scandic St Jörgen inför matcherna.

Från sidan fick jag ofta känslan att ni var något annat än den vanliga tränaren och hans lagkapten?

– Jag tror vi hjälpte varandra. Vi var nya samtidigt, kom med andra erfarenheter, ville samma sak och hade höga mål.

Nu återstår bara två matcher för Markus Rosenberg.

Den sista hemmamatchen i karriären, mot Dynamo Kiev på torsdag 21.00.

Sedan FC Köpenhamn i Parken den 12 december.

– Det är klart att jag kommer att sakna det. Det jag upplevt de senaste sex åren, det kan du inte få någon annanstans i livet, säger Markus Rosenberg.

Markus Rosenberg och Åge Hareide inför den allsvenska säsongen 2015. Foto: BILDBYRÅN

Rosenberg: ”Åge Hareide. Hans stora fördel var att motivera och verkligen skapa en tro att vi kunde slå vilket lag som helst. Där var han helt magisk. Vi gick ju ut mot Real Madrid, vi gick ut mot Paris och trodde att vi skulle vinna. Redan där har du vunnit hur mycket som helst. Där var han fantastisk.”

Markus Rosenberg och Zlatan Ibrahimovic inför CL-mötet med PSG på Stadion 2015. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Rosenberg: ”Om vi var mindre bra i någon match hemma så var det i just den. Vi hade fått en jäkla känga på bortaplan (0–5). Jag slog en straff i insidan stolpe på hemmaplan. Det blev stort på fel sätt. Champions League blev mer av underhållning. Kvalet var mer Malmö FF, mer passion, mer äkta. Det blev mer turistvarning även på läktarna i gruppspelet.”