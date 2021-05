Larsson erkänner: ”Det hade kunnat vara rött”

AIK välkomnade Malmö FF med en blytung förlust mot Norrköping i bagaget. Däremot hade hemmalaget tre raka segrar i sin borg Friends arena att luta sig tillbaka mot när den sjätte omgången av allsvenskan blåstes i gång.

I mitten på första halvlek fick MFF:s Jo Inge Berget med sig en frispark strax utanför AIK:s straffområde. Det var även Berget som på frisparken lyckades skarvnicka in 1-0 för bortalaget.

– Den där nicken är skicklig. Felvänd och att få den där lilla lilla skarven mot den bortre ytan. Jättevackert mål, sa expertkommentatorn Irma Helin om målet i Discovery plus.

1-0 ledningen såg ut att stå sig och det var först en bra bit in i andra halvlek som kvitteringsmålet kom – därtill ett självmål. Nicolás Stefanelli slog ett inlägg som MFF:s Lasse Nielsen av misstag råkade styra in mot den bortre stolpen och resulterade i en stolpe in.

Seb Larsson missar match efter omdiskuterad närkamp

I den 77:e matchminuten gav sig Sebastian Larsson in med sulan först i en närkamp med MFF:s Anders Christiansen. För den närkampen tilldelades han ett gult kort, sitt andra på de senaste två matcherna, och uteblir därmed i kommande match mot Östersund.

Efter matchen diskuterades det mycket bland experterna kring huruvida närkampen mellan Larsson och Christiansen skulle ha resulterat i ett rött kort i stället för ett gult. Christiansen tyckte själv att Larsson borde fått lämna plan direkt.

– Jag behöver inte kommentera det så mycket. Domarna gör ett bra och fantastiskt jobb generellt, men alla kan se att det är ett rött kort. Det blev fel i dag, men så är det, sa han.

Larsson var först fåordig kring händelsen och ville inte uttala sig om huruvida han borde blivit utvisad. En god stund efter matchen kunde han dock medge att det kanske borde ha varit ett rött kort, i stället för ett gult.

– Bollen är där och när jag sett den nu i efterhand så kan det absolut vara gult, det hade kunnat vara rött också. Det går fort och saktar du ner situationen så kan det annorlunda ut, sa han då.

Tomasson frågar sig om AIK medvetet försöker skada Christiansen

Malmös tränare Jon Dahl Tomasson frågade sig efter matchen varför Christiansen verkar vara utsatt för så många fula närkamper.

– Men sedan är jag väldigt rädd för hur många lag behandlar Anders Christiansen. Försöker de skada honom? Jag tycker att domarna måste skydda honom bättre. Vi såg det i dag, vi har sett det tidigare och vi måste skydda honom. Försöker de skada honom, det frågar jag mig?, sa Tomasson.

AIK:s tränare Bartosz Grzelak svarade en stund senare och markerade att det inte fanns någon strategi kring att medvetet skapa en spelare.

– Det kan jag försäkra Jon Dahl om, att vi inte haft någon strategi att skada honom. Men däremot måste vi ligga tätt på honom, men jag kan hålla med att det tillåts lite mer. De som blir lidande är de tekniska spelarna och det har drabbat oss i vissa matcher, sa han och fortsatte:

– Det får inte gå över gränsen, men det är inget som vi säger till spelarna, att vi ska gå in och skada Christiansen.

Larsson var också tydlig med att han inte medvetet försökte skada Christiansen vis sammandrabbningen. Christiansen själv trodde inte att det finns någon systematik i att lag försöker skada honom.

– Nej, det tror jag inte. Inga lag har en ambition om att skada någon annan spelare. Men klart man känner ibland man har lite mindre tid med bollen och att motståndarna ligger nära, sa han efter matchen.

Lustig: ”en klassisk duell”

AIK:s Mikael Lustig bedyrade även han att de inte medvetet försökte skada Christiansen.

– Nej, absolut inte. Det är en spelare som vill ha bollen vid fötterna, de får oftast mest smällar. Jag tror ingen tänker att man vill skada honom. Från min position, alltså jag skrek på domaren att Sebastian vinner bollen, men jag har förstått sen att han träffar. Det är en klassisk duell där man går in för att vinna bollen, du går in med foten sträckt och du kan ju inte vika foten. Som tränare vill du skydda din spelare och stjärnspelare. Han försöker väl säga något till domarna och andra spelare. Det hade även jag gjort.

Det är taktik från Tomasson?

– Ja, det är som i NHL. Om en stjärnspelare får en tackling så ska man markera. Det är absolut inget nytt.