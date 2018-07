Östersunds vann – efter galen öppning

Det har gått tungt för Trelleborgs FF sedan den allsvenska omstarten. I sin första match hemma mot AIK gick de på pumpen med hela 1-4.

En vecka senare ställdes TFF mot Dalkurd, ett sexpoängsmöte i botten av tabellen. En match som slutade 2-2.

Och lördagens match borta mot Östersund hann knappt börja innan den var över.

Ghoddos tvåmålsskytt mot Trelleborg

Efter fem minuters spel satte Curtis Edwards 1-0. Trelleborg var omskakat och värre skulle det bli. Saman Ghoddos, som just nu förhandlar med två engelska klubbar samt franska Amiens om en övergång gjorde 2-0 i nionde minuten och därefter 3-0 efter elva minuters spel.

Jamie Hopcutt förvärrade läget än mer för skåningarna när han prickade in 4-0 en stund senare.

Trelleborg fick dock in ett mål innan halvtidsvilan, ett riktigt drömmål därtill. 19-åriga Felix Hörberg drev ner mot hörnflaggan och skickade in bollen mot mål. Den seglade otagbart över Aly Keita och gick via stolpen in.

– Bortre är alltid ledigt, så jag tänkte att jag lyfte in den i bortre, säger Hörberg med ett skratt till C More.

Östersund vann stort

Roligare än så blev det dock inte för Trelleborg. I den andra halvleken kom målfesten av sig helt och Östersund spelade av matchen.

Den slutade 4-1 till hemmalaget.

