Galna målfesten: ”Är naivt av oss”

Norrköping kunde vid en seger mot redan nedflyttningsklara Helsingborg knipa en Europaplats.

I en första halvlek som bjöd på såväl fina anfall som stora försvarsmisstag bjöds det hela sju mål.

Det var gästerna som tog ledningen redan i den andra spelminuten då Alex Timossi Andersson utnyttjade slarv i Norrköpings speluppbyggnad.

Kvitteringen kom strax därefter då Ian Pettersson tappade in Jonathan Levis skott. Skyttekungen Totte Nyman visade sedan klass då han gjorde sitt 18 mål för i år, fint framspelad av Lars Krogh Gerson.

Van den Hurk med drömmål

Anthony van den Hurk visade sedan vägen för Helsingborg.

Hans kvitteringsmål i matchminut 17 var en riktig projektil upp i Isak Petterssons högra kryss. Fyra minuter senare krigade han - via ribban - in bollen på en hörna och Helsingborg var åter i ledningen. En ledning som höll i knappa två minuter då Sead Haksabanovic kvitterade på frispark till 3-3 innan det ens spelats 27 minuter av matchen.

– Det är fina mål, klassmål och bra avslut, säger experten Pär Hansson i D Play

Helsingborg fick också med sig en ledning med sig in i paus.

Isak Pettersson missbedömde en hörna vilket möjliggjorde för Max Svensson att knorra upp bollen i krysset.

”Det är naivt av oss”

Inför den andra halvleken låg pressen på Norrköping, som var tvungna att vända matchen.

– Det är naivt av oss att hålla på med det vi gör. Det är lite individuella misstag och sen är det för dåligt att släppa in två på fasta. Det är bara att gasa och skärpa oss i försvarsspelet, sa Alexander Fransson i D Play i pausen.

Efter sju mål i den första halvleken blev den andra mållös - trots bra chanser åt bägge håll och en intensiv slutforcering av Norrköping.

Förlusten innebär att Norrköping slutar sexa i årets allsvenska och går miste om Europaspel.

Nyman skytteligasegrare: ”Superbesviken”

Det var en besviken Christoffer Nyman som kom till D Plays mikrofon efter matchen.

– Allt gick in i första inget gick in i andra. Helsingborg är duktiga och sätter sina chanser. Vi gör det inte tillräckligt bra där finns det mycket att förbättra. Just nu känner jag mig superbesviken, det är klart att det är tråkigt att höra med de andra resultaten, säger han.

Nymans mål i den första halvleken gjorde att han landade på 18 stycken och vann den allsvenska skytteligan, något han har svårt att glädjas över.

– Självklart jättekul men det är svårt att sätta känslor på det nu, det är jobbiga känslor nu efter matchen, säger han.

Inte heller nedflyttade Helsingborg kunde glädjas över resultatet.

– Vi gör mål på våra chanser det är det vi har haft problem med hela säsongen så släpper det i dag det är lite frustrerande också, säger Martin Olsson till D Play och fortsätter:

– Det är bara trist jus nu det är synd att vi inte kunde ta det till sista matchen. Det är bara trist.

Den sista Europaplatsen kneps i stället av Häcken som spelade 0-0 borta mot Kalmar. Djurgården blev fyra och nykomlingen Mjällby blev femma.