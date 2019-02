I torsdags pressade Malmö FF mäktiga Premier League-laget Chelsea hemma på stadion.

MFF förlorade med 1-2 men oavgjort hade, sett till matchbild inte varit orättvist.

Tre dagar senare i svenska cupen mot Degerfors var läget ett helt annat.

Uwe Rösler hade bytte sju spelare från Chelsea-mötet – däribland hela femmannamittfältet – och det märktes mer än det borde.

När matchuret på Klostergårdens IP i Lund klättrade upp mot 40 minuter stod det 5–0 i heta målchanser – till superettanlaget Degerfors.

Johan Dahlin hade då bland annat jätteräddat ett friläge från Rasmus Alm, ett fint skott från Nikola Ladan och fått se Viktor Götesson helt missa bollen sedan han fått öppet mål att ge bortalaget ledningen.

Uppmuntrade av spelövertaget fyllde Degerfors på i offensiven, och blev straffade.

MFF tvingades byta in sina stjärnor

I en snabb omställning från MFF hittade Egzon Binaku, Romain Gall som efter en fina solorajd gav Marcus Antonsson öppet läge att ge Malmö ledningen.

Men Degerfors fick en rättvis kvittering innan paus, om än på ett aningen parodiskt vis.

Ett långt uppspel från bortalaget lästes av Malmö FF:s målvakt Johan Dahlin som klev utanför sitt straffområde för att nicka bort bollen innan den nådde Rasmus Alm.

Men Dahlins nick träffade Anel Ahmedhodzic i ansiktet och studsade retsamt långsamt rakt mot MFF:s mål och Rasmus Alm kunde enkelt jogga fram och kvittera.

– Insatsen är under all kritik. Det här är skrämmande. Det ska inte få hända. Det är inget som funkar. Vi är slöa, vi går inte in i press, jag kan fortsätta om du vill, sade Johan Dahlin till C More i paus.

Redan åtta minuter in i andra halvlek satte Uwe Rösler in storstjärnorna Fouad Bachirou och Anders Christiansen.

Men det första som hände var att Anel Ahmedhodzic slarvade med bollen och Rasmus Alm drog i väg ett jätteskott som tvingade Johan Dahlin till ännu en stor räddning.

Sent drömmål avgjorde för Malmö FF

Bytena gav dock resultat.

Efter en kort hörnvariant i 71:a minuten lyfte Anders Christiansen fram bollen till en fri Lasse Neilsen som nickade in 2–1-målet.

Men Degerfors kom tillbaka ännu en gång då Anel Ahmedhodzic blev uppsnurrad av Kevin Wright, drog ner honom och fick en straff emot sig som Nikola Ladan säkert placerade in mitt i mål.

Då bytte Rösler in även Markus Rosenberg och för tredje gången en kväll då Malmö FF rent spelmässigt inte förtjänade en seger räddade individuell skicklighet Uwe Röslers lag.

I 81:a minuten låg de två inbytta innermittfältarna Anders Christansen och Fouad Bachirou bakom att Romain Gall fick bollen rättvänd 25 meter från bortamålet.

Med ett lågt distinkt högerskott pricksköt Gall in 3–2 för Malmö FF.