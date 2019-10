Framtiden osäker: ”Jag är öppen för förslag nu”

Det har gått över tio år sedan Anders Andersson lagt fotbollsskorna på hyllan. När han slår sig ner på det anrika caféet vid stortorget i Malmö berättar han att han drabbats av ”gubbvad” och konstaterar sedan att det var längesen han gjorde en intervju.

– Sedan ringer jag inte heller upp för att göra artiklar som vissa. Inga namn nämnda, säger han med ett avväpnande skratt.

Anders Andersson syns å andra sidan ofta i rutan. Som expertkommentator har han i dag kontrakt med TV4/C More men framtiden är oviss. C More har tappat rättigheterna på allsvenskan till nästa säsong och han älskar att jobba med den svenska ligan.

– Man kan säga att jag är öppen för förslag. Vi är i förhandling men vi får se vad det blir. Vi har landskamperna och mästerskap, spanska och italienska ligan.

– Jag tycker det här jobbet är superroligt och jag älskar att jobba med tv och vara på matcher. Allsvenskan är väldigt kul, man får en helt annan tillgänglighet här. Det var roligt när vi var i Paris när Zlatan spelade men det var inte alls den närheten till allt. Här snackar man med tränare, domare och nästan spelarna innan match.

Just nu är det också extra lätt att älska allsvenskan med dess glödheta guldstrid.

– För oss som jobbar med allsvenskan är det en dröm att varje match är så otroligt upphaussad nu.

På söndag väntar två nya stormatcher. Stockholmsderbyt mellan Djurgården och Hammarby och klassikermatchen Malmö mot Göteborg – som Anders Andersson dessutom ska kommentera.

– Det är mycket som står på spel. Min känsla är att Göteborg har kommit upp mycket snabbare än vad alla trodde och blivit bra genom att ta fram många talanger som Malmö gjorde en gång i tiden. Malmö är klar favorit men jag tror att det är ett gyllene läge för Göteborg egentligen efter Köpenhamnsmatchen. De har allt att vinna också. Det blir en ruggigt häftig match.

Anders Andersson har älskat staden Malmö sedan han flyttade dit när han som ung gick till MFF. Foto: JENS CHRISTIAN

Vad talar för att Malmö ska bärga guldet till slut?

– Att Malmö är så bra, det är väl det.

– Djurgården möter Hammarby som flyger fram, jag är inte helt säker att de vinner den. Sedan har Djurgården Norrköping, det kanske bästa laget just nu, i sista omgången.

– Samtidigt behöver Malmö nog gå i stort sett rent och det finns möjligheter för det också.

Nobbade styrelseplats i MFF

I fotbollspodden ”Tapper” gick den tidigare landslagsstjärnan och MFF-profilen Staffan Tapper häromveckan till angrepp mot Henok Goitom efter att han i rollen som studioexpert kritiserat Malmö FF under tv-sändningen från Europa League-matchen mellan Dynamo Kiev och MFF.

– Jag har svårt att se hur en spelare som fortfarande är aktiv i ett allsvenskt lag, som är inne i guldstriden med MFF, har åsikter om hur vi spelar och hur vi ska göra, sa han.

Anders Andersson håller med om att det inte är helt okomplicerat.

– Att spela för en klubb och kommentera, det tror jag är svårt.

– Det var en stor Malmöprofil som ville nominera mig till styrelsen en gång, det var hedrande, men jag kände direkt att det går inte. Då blir jag inte opartisk.

Han hymlar inte om att han under tio säsonger i allsvenskan spelat i en enda klubb och att den klubben har en speciell plats. Däremot är han försiktig med att gå privat på Malmös matcher för att inte förknippas med klubben i dag.

– Mitt bagage är ofrånkomligt och det är klart att mitt hjärta är i MFF.

– Men vi har detta jobbet för vi har varit med om något och meningen är att vi ska dela med oss av det. Jag har spelat allsvenskan, landslaget och i utlandet. Jag kan kommentera alla de situationerna med trovärdighet.

Samtidigt menar han att känslorna för MFF stängs av när han kommenterar. I jobbet känner han ingenting extra för Malmö och det är inte något favoritlag att kommentera.

– Det som gör Malmö roligt att kommentera är i så fall när det är mycket drag på Stadion. De roligaste matcherna är de med mycket folk, bra drag och högt tempo.

Kan ditt bagage i stället få dig att vara försiktigare när du kommenterar Malmö?

– Jag vet inte, nej. Det kanske sitter omedvetet i så fall. Det har varit mycket positivt för Malmö nu och det kan jag inte ignorera. Sedan är det klart att jag kan få kommentarer om jag säger att en arm i ansiktet från Rosenberg bara varit en viftning men då har jag känt efteråt att jag verkligen tyckt så. Det kan inte hämma mig för att det är positivt för Malmö.

Anders Andersson har bara spelat för en enda klubb i allsvenskan – Malmö FF. Foto: JENS CHRISTIAN

”Intresse från klubbar i Stockholm”

Behöver du jobba?

– Oja, annars får jag leva ett väldigt asketiskt liv, utbrister han.

– Jag tänker på det ibland. Det tog mig sex år att bli proffs och jag spelade i landslaget. Jag kan känna nu att det är för många som blir proffs och tjänar stora pengar utan att ens vara i närheten av landslag, knappt U21. Spelare i Ryssland man knappt hört talas om, det är ofattbart hur de kan tjäna pengar jag inte ens var nära.

– Men samtidigt kan jag också tänka på Malmös framgångsrika 79-lag där alla jobbade bredvid.

Han fortsätter:

– Nej, jag skulle nog inte klara mig men jag är tacksam för att jag kan jobba som jag gör och inte jobba 365 dagar om året utan styra min tid lite mer.

Förra fotbollsstjärnan bor på Rosenvång i Malmö men att det skulle bli Malmö när han flyttade hem från Belenenses var inte helt självklart.

– Jag snackade med någon klubb från Stockholm som var lite intresserade och min fru som varit med på hela resan och offrat mycket kände kanske att Stockholm lockade.

– Men vi hade våra familjer här och när MFF kom med bud var det svårt att inte gå till Malmö.

Sedan dess har familjen blivit kvar.

– Jag älskade staden från första dagen och gör det fortfarande. Det är stor skillnad på klimat, tycker jag. Här är mycket varmare, rent mänskligt, inte så stressat. Vi har vår mentalitet som är lite annorlunda, vi är lite mer oimponerade och tar det lite som det kommer. Det gillar jag.

– Jag brukar berätta för mina barn när vi cyklar eller kör, där är Dalaplan, Erikslust, det huset är Kronprinsen och så vidare. De ska känna att det är deras stad.

Men det är inte bara fotboll i familjen Andersson.

Anders fru Eva är känd jazzsångerska, skådespelerska och musikalartist och parets dotter Ella, som går i sjätte klass, spelade huvudrollen i Nöjesteaterns succéuppsättning ”Annie” i vintras.

– Det var fantastiskt häftigt. Hon har gått på dans och sjungit lite men det var hennes första stora grej. Hon ville inte heller öva framför oss så jag hade inte koll på att hon var så duktig eller att det var en så bra föreställning. Jag höll nästan på att spricka av stolthet på premiären.

Anders med sin fru Eva och dottern Ella. Foto: JENS CHRISTIAN

Anders påstår att han själv inte har någon musikalisk talang men i Malmö FF var han den uttalande ”kulturnissen”.

– Jag försökte få med laget på olika arrangemang. Som liten åkte vi alltid in till Operan med familjen och såg Marianne Mörck och Jan Malmsjö med flera.

– Jag har alltid varit intresserad av det. När jag träffade min fru spelade hon musikal i Malmö, kanske därför jag blev fascinerad direkt. Sedan har jag nog oftare åkt till London för att kolla musikal än fotboll.

Den populära expertkommentatorn reser sig från bordet och innan vi säger hej då säger han:

– På vägen hit i bilen tänkte jag att jag inte skulle prata så mycket som jag alltid gör, men det gick ju så där.