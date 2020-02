Förvirringen – varnas när han tar frisparken

Malmö FF har haft en svettig förstahalvlek borta mot Wolfsburg.

MFF, i första Europamatchen under Jon Dahl Tomassons ledning, fick freda sig från ett ribbskott i slutet av den första halvleken som trots det slutade 0-0.

Men i den 41:a matchminuten fick Malmö ett bra frisparksläge att lyfta in bollen i straffområdet.

Då stegade domaren fram till skytten Behrang Safari och gav honom gult kort.

– Märkligt kan man tycka. Han sätter i gång spelet för snabbt, säger Niklas Jarelind som kommenterar matchen för Kanal 9.

Malmö tappade i andra halvlek

MFF fick en drömstart i andra halvlek.

Sören Rieks nickade och bollen tog på Wolfsburgförsvararen Kevin Mbabus arm. Straffen förvaltade nyförvärvet Isaac Kiese Thelin stensäkert fram till 1-0 och drömresultat för Malmö.

Det höll inte särskilt länge.

Bara två minuter därpå tryckte Josip Brekalo upp en vänsterträff i bortre krysset efter att Eric Larsson tappar boll. Drygt tio minuter därpå forcerade Admir Mehmedi in en nick på frispark som olyckligt styrdes via Kiese Thelins knä och in i bortre gaveln.

Malmö är således i underläge 1-2 inför hemmareturen om en vecka.

– Malmö ska vara nöjda. Det lever inför returen, säger Kanal 9:s expert Johan Arneng.

