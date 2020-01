Minns du var du var när Sverige spelade ”Due-Due” med Danmark och skickade Italien ur EM 2004?

Eller var du såg Liverpool mirakelvända Champions League-finalen mot Milan från 0–3 till seger 2005?

Jon Dahl Tomasson har stenkoll på var han befann sig.

Han gjorde båda Danmarks mål i ”Due-Due” och satte sin straff när hans Milan tappade CL-titeln på straffar.

Nu har den danske landslagikonen tränat Malmö FF i en dryg vecka. Och han gillar vad han ser.

– Nu har vi varit i gång och tränat ungefär en vecka och jag är mycket imponerad över den disciplin som spelarna visat. Det har verkligen varit bra. Det har varit hård träning och stor öppenhet, säger Tomasson.

Hur är det att komma som en ny tränare till en klubb som Malmö FF?

– Klubben är, som jag sagt tidigare, varm och välkomnande. Jag har varit runt och hälsat på alla – det tycker jag är väldigt viktigt – och alla är väldigt trevliga. Det är klart att jag inte känner alla här. Det är en process vi är i gång med. Men jag tycker det går snabbare än förväntat. Vi har redan haft bra möten med spelarna ur det hänseendet.

Malmö FF:s nya tränare Jon Dahl Tomasson med ett lågmält firande sedan han gjort ett av sina två mål i 2–2-matchen mot Sverige i EM i Portugal 2004. Foto: MURAD SEZER / AP

Danmarks förre förbundskapten Morten Olsen har sagt: ”Jon Dahl Tomasson är den ultimata lagspelaren”. Hur går det igen i ditt tränarskap?

– Jag har alltid varit mycket målinriktad som människa och alltid sett helheten. Det handlar inte om mig, det handlar om laget. Mina framgångar är en följd av hur laget fungerar, inte tvärtom. Det har varit en god erfarenhet och jag har en väska som fyllts på under massor med åren genom de erfarenheter och det ansvar jag fått i olika lag och klubbar. Under Morten Olsen, under Bert van Marwijk, Leo Beenhakker, Ancelotti, Pellegrini, Trapattoni.

– Under alla de stora tränarna har det alltid varit stort ansvar. Det trivs jag med som människa och person. Det tror jag att alla växer av. Och i slutändan handlar fotboll om en enda sak, och det här handlar inte om mig, det handlar om laget. Det ska vinnas matcher.

Tomasson vill sätta laget MFF först

Om man generaliserar en smula sett till hur fotbollsvärldens ser ut så är det inte alla anfallare som gjort 52 mål på 112 landskamper som är så lagtillvända.

– Man gör inte mål på egen hand. Man är beroende av alla bidrag längs vägen. Om andra inte presterat bra längs vägen så hade jag aldrig fått möjlighet att göra de där målen. Jag tycker det är fantastiskt att jag kunnat göra så många mål och har fått vara med i landslaget och varit lagkapten där under många år. Men det finns väldigt många andra än jag som gjort min succé möjlig. Det är inte bara jag.

Hur tar du det med dig som ny tränare in i ett nytt lag och en ny ledarstab?

– Det handlar om att bygga upp tillit och broar mellan människor. Självklart finns det en grund som heter kompetens, du ska vara bra på det du gör. Men alla här i Malmö ska bidra varje dag och det är mitt ansvar att hålla den glöden vid liv och att hålla balansen så att varje enskild individ kan bidra på bästa sätt.

Jon Dahl Tomasson firar ett av sina tolv mål under Scudetto-säsongen med AC Milan 2003/2004.

Efter över 20 år i Europas största ligor och med så väl Champions League- som Serie A-titlar och sex VM- och EM-slutspel ser inte Jon Dahl Tomasson flytten till Malmö och allsvenskan som ett steg nedåt i fotbollshierarkin.

– Malmö FF är en internationell klubb som ligger i Sverige. Det ser man om man tittar på vad klubben presterat och jämför med andra, säger Tomasson och utvecklar.

– Det visade sig också i fjol, som jag tycker var en bra säsong av Malmö, där man visserligen missade guldet med liten marginal men som sett till helheten var bra. De tog många poäng, var stabila och släppte bara in 16 mål på 30 matcher i allsvenskan. Det är riktigt, riktigt bra.

Är imponerad av inställningen i Malmö FF

Och Jon Dahl Tomasson säger sig ha fått se en fin start i Malmö FF.

– Vi har tränat en vecka och om jag jämför med exempelvis holländska spelare, för där har jag varit mest, men även jämfört med andra länder, så är de väldigt disciplinerade här. Det är en bra kultur här. Det gillar jag verkligen.

Jon Dahl Tomasson (till höger) instruerar MFF:s enda nyförvärv så här långt i år – Isaac Kiese Thelin. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Carlo Ancelotti hyllade dig en gång som en av de hårdast kämpande spelare han någonsin tränat. Känner du igen dig själv i atmosfären i Malmö?

– Det råder ingen tvekan om att du måste ha kvalitet för att få succé. Men det krävs också väldigt hårt arbete. Och den kultur som jag upplevt så här långt i Malmö FF: fantastisk ju. En stor ros till det för det är något som man bygger över lång tid.

Målet för debutsäsongen som huvudtränare i MFF är enligt Tomasson glasklart.

– Det är klart att det vi siktar mot nu är enkelt. Vi ska ha guld i år. Jag vill vinna alla matcher. Jag är väldig målinriktad som människa och fotboll handlar till slut om att vinna matcher. Det ska överföras till spelarna, säger Tomasson.

Nobbade alla danska klubbar

Den forne storanfallaren har inte bott i Danmark på 25 år. Fru och två söner bor kvar i det Rotterdam där familjen nu bott i tolv år. Under åren utomlands Tomasson dock aldrig bott närmre sitt ursprungshem i Solröd, tre mil söder om Köpenhamn, än han gör nu. Redan som 15-åring A-lagsdebuterade Tomasson för Köge som han sedan var med och spela upp genom divisionerna. Det var en väg till eliten som MFF-tränaren fortfarande bär med sig.

– När jag kom upp som 15-åring var den äldsta i Køge 37 år. Han kunde ha varit min far! Så jag blev snabbt vuxen i den miljön för jag var omgiven av vuxna människor och det formade mig på ett sätt som jag tror var väldigt bra för mig. Det var en härlig tid i en fin klubb.

Som 18-åring flyttade Tomasson till holländska Heerenveen där han tidigt, och lite omedvetet, fick en första inblick i en huvudtränares liv och tänk.

– Tränaren Foppe de Haan tog med mig på scoutingresor. Det var smart på många sätt. Han lärde känna mig, jag lärde känna honom och jag lärde mig holländsk fotboll och fick en insyn i hur en erfaren tränare ser fotboll.

– Sedan var han livsfarlig att åka bil med. För han körde i nästan 200 km/h och tittade på mig som satt bredvid nästan hela tiden medan han körde. Så jag var livrädd. Men han var bra och det var ett fint sätt att skapa kontakt av honom som tränare, säger Tomasson.

”Bra på att anpassa mig”

På planen gjorde Jon Dahl Tomasson snabbt succé och utsågs som 19-åring till holländsk fotbolls största talang, detta i en tid då Ajax var regerande Champions League-mästare.

Jon Dahl Tomasson tillsammans med Daniel Andersson, 5 januari 2020, då dansken presenterades som ny huvudtränare i Malmö FF. Foto: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Du anpassade dig som 18-åring snabbt till tillvaron i Heerenveen och har sedan flyttat till nya miljöer vid massor av tillfällen i karriären, ofta med gott resultat. Vad tror du själv att den förmågan betyder?

– Det är intressant att du säger det, för jag tycker själv att jag är bra på att anpassa mig. Det måste man vara i den moderna världen, oavsett om det är fotboll eller inte. Du ska vara öppen, kunna bygga broar. Skapa kontakt med människor, vilket är en mycket viktigt del av sporten. Den där sociala intelligensen blir bara viktigare och viktigare, säger Tomasson och fortsätter:

– Jag var i många länder. Riktigt många länder och man lär sig från varje ny kultur. När du kommer till ett nytt land så måste du ta hand om dig själv och allting runtomkring, ta dig in i livet i det landet, för annars blir du sittande ensam hemma och det blir du inte bättre av. Varken som privatperson eller yrkesmänniska.

MFF-tränaren nöjd med den trupp som finns

Just det är något som är viktigt i Jon Dahl Tomassons ledarskap. Att spelare ges ansvar och att spelare tar ansvar, för laget och för sig själv.

Om du tittar på Malmö FF:s trupp just nu, vad tänker du om ytterligare förstärkningar?

– Jag är faktiskt väldigt nöjd med den trupp vi har nu. Men i fotboll kan man aldrig veta om någon försvinner. Men det här är en riktigt bra trupp med bra kvaliteter. Erfarenhet med spelare som varit med om massor, unga killar som har härlig positiv energi. Så mixen är riktigt fin. Sedan är det vi i tränarstaben som tillsammans med spelarna ska hitta rätt väg framåt. Det är det vi precis har gått i gång med.

En stor utmaning som Jon Dahl Tomasson har framför sig är att börja förverkliga Malmö FF:s ambition om att få fler egna unga spelare att ta steget in i spel för klubbens A-lag. Att göra det samtidigt som laget når de sportsliga krav som ställs är Tomassons uppdrag.

– Det är den kombinationen du måste klara. Vi har fantastiska erfarna spelare och du måste ha erfarna spelare för att kunna vinna titlar. Men vi har också riktigt bra unga spelare. Och då handlar det om att hitta en sund konkurrens där spelarna på sikt utvecklar varandra så att vi kan nå resultat, för det är resultat allting handlar om.

– Om du är ung eller gammal... Det avgörande är kvalitet, det måste du vara ärlig och säga. Men därför är det också viktigt att du varje dag kan utmana spelarna så att de kan bli bättre. Allting du gör måste vara genomtänkt för att göra möjligheterna för utveckling så stora som möjligt.

Till sist, när det här året är slut vad hoppas du kunna summera då?

– Jag hoppas att vi har levererat fantastisk fotboll med resultat. Och resultat innebär troféer. Det är det. Det ska vinnas matcher och troféer, säger Jon Dahl Tomasson.

Jon Dahl Tomasson:

