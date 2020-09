Inom kort kan publiken vara tillbaka på Sveriges idrottsarenor. Från den 1 oktober är tanken att 500 personer ska kunna se exempelvis Malmö FF spela fotboll.

Inom MFF är man så klart glada för att få återse några av sina supportrar – men de borde kunna vara betydligt fler.

Stadion i Malmö är både stor och uppdelad. Möjligheter finns att spärra av på ett sätt som gör att publik inte behöver komma i kontakt med någon annan än de som släpps in vid samma ingång. MFF anser därför att varje ingång borde räknas som en separat lokal, med ett separat maxtak på 500 personer, förutsatt att så många får plats även om en meters avstånd hålls mellan varje åskådare.

– Vi borde kunna ha 5500 som en möjlig siffra, säger MFF:s vd Niclas Carlnén.

Så vill MFF göra för att ta in mer publik

Även om politikerna och Folkhälsomyndigheten, men Anders Tegnell i spetsen, skulle köpa Malmö FF:s sätt att se på det så finns ytterligare ett problem att lösa.

– När Tegnell utvecklade det där maxtaket på 500 så var det baserat på logistiken kring de olika arenorna, teatrarna och vad det nu kan vara. Samt belastningen på till exempel kollektivtrafiken.

Om 5500 personer ska ta sig till en fotbollsarena finns risk att det uppstår stora folksamlingar på exempelvis tåg och bussar. Det är en av orsakerna till att Folkhälsomyndigheten vill sätta ett maxtak på 500 personer.

– Jag menar att man inte kan göra det, säger Niclas Carlnén.

– Utmaningen och skillnaden mellan olika arenor blir: Hur tar man sig dit? Vi vet precis hur siffrorna ser ut för oss. 81,7 procent åker inte kollektivt när vi spelar. Därför kan det inte vara ett argument till varför vi bara ska ha 500 i Malmö. Sen får de andra arenorna göra sin läxa och visa sitt flöde.

MFF har tagit fram siffror från undersökningar som gjorts 2017, 2018 och 2019. De visar bland annat att 81,7 procent av publiken tar sig till arenan genom att cykla, åka bil eller gå.

I det underlag som MFF tagit fram finns också planer för hur, var och när supportrarna ska köa, hur de ska ta sig in på Stadion och hur de ska ta sig ut.

– När man får ett så tydligt exempel så hoppas jag att man tar hänsyn till det när man sätter det regelverk som gäller. Annars är det oerhört stelbent och begränsande och det tror jag att man egentligen inte vill vara, säger Carlnén.

Hoppas på kompromiss

Malmö FF ser helst att Folkhälsomyndigheten ändrar sig i sitt remissutlåtande. I andra hand vill de att beslutsfattarna, det vill säga politikerna, ändå går på den linje som MFF föreslår.

Så om FHM inte går på er linje hoppas ni att regeringen kör över dem?

– Eller så säger regeringen så här: ”Vi tycker att Folkhälsomyndigheten har ett ganska bra förslag men vi bestämmer att vi tillämpar det per sektion och släpper in 500 per sektion i stället för 500 på hela Stadion”. Då följer man båda och har hittat en fantastisk kompromiss.

MFF anser att det ska vara upp till klubbarna att räkna ut hur många åskådare som kan tas in på ett säkert sätt, och därefter söka tillstånd hos polisen.

– Det är den gången vi har vid en offentlig tillställning och idrottsevenemang i normalfallet. Det är så vi gör när vi har match i vanliga fall, säger MFF:s säkerhetschef Peter Narbe.