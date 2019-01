Jonathan Palacios och Santiago Gaviria var på provträning förra veckan och spelade träningsmatchen mot Helsingör.

Det ser inte ut att bli någon fortsättning men någon i den mittfältsduon.

Nu går Helsingborgs IF i stället vidare med 25-årige holländaren Chris David som kan avvändas både på centralt mittfält och på kanten.

David flyttade från Twente till Fulham i början av 2013 och kämpade sig så småningom upp till Premier League-klubbens A-lag.

Den 11 maj 2014 debuterade Chris David i Premier League och gjorde ett av målen i 2-2-matchen mot Crystal Palace.

Får chansen i träningsmatch

Därefter har karriären gått allt annat än spikrakt uppåt.

Fulham lånade ut honom till Twente och han blev inte aktuell för fler framträdanden i England. Efter utlåningen skrev Chris David på för Go Ahead Eagles och flyttade därefter vidare till Utrecht där det blev en hel del B-lagsfotboll.

Chris David är nu kontraktslös och hoppas hitta lyckan i Sverige.

Helsingborgs IF har bjudit in till provträning under torsdagen och fredagen.

David ska också testas i lördagens träningsmatch mot danska Odense, skriver HIF på sin hemsida.