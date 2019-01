Fjellströms nej till C More: ”För mycket gubbe i rutan”

På måndagen bekräftade Malmö FF uppgifterna som läckte ut från Fotbollskanalen på söndagskvällen – Jens Fjellström lämnar klubben.

– När ledigheten kom landade jag i beslutet att söka en annan utmaning. Jag ser mig själv som en entreprenör. Jag tycker om att utveckla och tycker om att titta runt hörnet om det finns något där som gör att vi blir duktigare på vad vi gör.

– Jag längtar efter att få använda min kreativitet lite mer. I den roll jag glidit in i, jag har blivit en mer renodlad videoanalytiker, finns inte så mycket plats som jag önskar, förklarar Fjellström när han berättar om beslutet att bryta med MFF trots att han har kontrakt över hela 2019.

Populär expert i C More

Innan "Jensa" klev in som assisterande i MFF sommaren 2016 var han uppskattad expertkommentator i C More.

Är du på väg tillbaka in i tv-rollen?

– Jag kommer inte att springa i den. Om jag någon gång i framtiden kan tänka mig att arbeta i tv? Ja, det skulle jag kunna.

– Men innan dess vill jag komma på ett sätt man kan göra det på, så det förnyar arbetet. Att bara hoppa in där och sätta mig och göra samma sak som jag gjorde tidigare vill jag inte.

– Jag vill se om man kan göra det på ett annorlunda och bättre sätt, säger Fjellström.

Vilket då?

– Jag tycker fortfarande det är för mycket "gubbe i rutan", man väljer två klipp och pratar kring dem. Jag tror, med all information som hämtas in, att det går att bygga ännu bättre historier och underbygga bättre teser än vad som görs i dag.

– Utvecklingen går framåt inom olika områden. Det går att göra där (på C More) också.

Ägde företag kopplat till C More

Tidigare ägde Fjellström, tillsammans med kommentatorerna Lasse Granqvist och Tommy Åström, företaget JensLasseTommy AB som producerade C Mores sändningar.

– Så var det en gång i tiden. Vi har inte företaget längre och jag har inga företag kopplade till C More, säger fotbollsprofilen.

Har du fått anbud från någon annan klubb?

– Nej, inget som jag överväger.

Är du beredd att flytta från Malmö?

– Malmö är "mest hem". Norrland må vara rötterna, Stockholm känns som hem men Malmö känns om ännu mer hem. Planen är att stanna kvar i Malmö.

Jens Fjellström gjorde 204 matcher i Malmö FF under åren 1993-2000 men var utlånad till Dalian Wanda i Kina under två år. En svår knäskada stoppade karriären och kantspelaren valde sedan att fokusera på tv-jobb.

Nu lämnar han Malmö FF – för andra gången.

Samarbetet med Owe Rösler

Hade du önskat ha en större roll på bänken i MFF?

– Ahhh.... det är inte så jag gått och tänkt. Det blir lite hypotetiskt att spola tillbaka bandet – "försök kör in dig där, hur skulle då kunna gå". Nej, det är inget jag reflekterat över.

Jens Fjellström avslutar:

– Egentligen har jag trivs bäst med sista halvåret. Jag har fokuserat på ett område och gjort det fullt ut.

– Min kontakt, och relation, med Owe (Rösler) har utvecklats till något väldigt fruktbart och bra. Jag har haft större möjligheter att påverka sättet vi spelat på och den matchplan vi valt i olika matcher.

Fjellström har tre månaders uppsägningstid och jobbar kvar över Chelsea-matcherna i Europa League.