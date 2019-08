Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

1. Mattias Lindström/Erik Edman/Christoffer Andersson

Tre viktiga enheter i det lag som under 10-talet början gjorde HIF överlägset bäst i Sverige. Är alla i dag aktiva på ett eller annat sätt som ledare kring Eskilsminne som är samarbetsklubb med HIF. Lindström är huvudtränare nu och tillsammans skulle trion snabbt kunna komma in i jobbet och tillföra både positiva vibbar och HIF-arv. Frågan är hur intresserad Andersson är, då han så sent som för två månader lämnade posten som assisterande tränare i HIF.

Foto: ANDERS BJURÖ / BILDBYRÅN

2. Martin Pringle

Den förre HIF-, Benfica- och Charlton-anfallaren bor i Helsingborg och tränade i fjol Eskilsminne när klubben slog ut Helsingborgs IF ur svensk cupen. Efter en fjärdeplats som nykomling lämnade Pringle ”Eskils” och hoppades på större uppdrag. Något som än så länge uteblivit. Han fanns högt upp på HIF:s lista när Henrik Larsson fick efterträda Peo Ljung. Dags nu i stället?

Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

3. Mikael Stahre

Den förre AIK-, Häcken- och IFK Göteborgstränaren är tillgänglig efter att ha lämnat MLS. Dock ska Stahres prisbild vara långt över vad ett ekonomiskt tyngt Helsingborgs IF kan erbjuda. HIF har dock haft en förmåga att genom åren lösa både det ena och det andra via externa finansiärer och olika snillrika upplägg så man ska aldrig säga aldrig.

Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

4. Alexander Axén

Den förre ÖSK-tränaren är i dag expert i C More och har podden Fotbollsexperterna med bland andra Erik Edman. Är tillgänglig och kan allsvenskan väl. Kanske inte heller skulle vara rädd för att ta uppdraget. Frågan är dock om Axén är vad HIF behöver – och om HIF är vad Axén behöver.

Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

5. Alexander Tengryd

Tränade Ängelholm i ettan i fjol, kallade in Henrik Larsson som resurs när det gick tungt, men laget åkte ur ändå. Anställdes inför året som assisterande och medan Christoffer Andersson lämnade med Peo Ljung blev Tengryd kvar med Henrik Larsson. Är Tengryd redo att vara den som för Helsingborgs IF vidare genom en tuff allsvensk höst? Det förefaller osannolikt.