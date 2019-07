Malmö FF:s supportrar har de senaste åren gjort sig kända i Europa för sitt massiva tryck från läktarhåll. Framförallt i kvalmatcherna har hela Malmö slutit upp bakom sitt lag på Stadion och spelat en avgörande roll i Malmö FF:s tre avancemang till gruppspel i Europa.

Statistik från Malmö FF:s hemmamatcher i Europa talar sitt tydliga språk. Laget har inte förlorat en kvalmatch på Stadion sedan arenan invigdes 2019.

Det innefattar 17 matcher.

Världsstjärnor från diverse storklubbar som gästat Stadion har hyllat atmosfären – men också erkänt i efterhand att de känt sig avskräckta från den mäktiga ljudkulissen.

Thelma Ernst, ordförande i MFF-support, minns särskilt ett citat från en uppgiven Celtic-supporter efter CL-avancemanget 2015.

Enligt rapporter ska skotten ha ringt hem efter matchen och sagt: ”As soon as they started singing their songs it was all over” – och syftat på MFF-publiken.

– Det sammanfattar faktiskt allt, säger Thelma Ernst.

Åge Hareide och ”Häxkitteln”

Åge Hareide ledde Malmö FF till två raka CL-gruppspel 2014 och 2015. Han var även en mästare på att psyka sina Europamotståndare – som när han piskade upp stämningen inför dubbelmötet med Salzburg 2014. MFF-tränarens snack om häxor, för att beskriva Salzburgs förbannelse över uteblivna CL-gruppspel, satte till slut griller i huvudet på motståndartränaren.

På presskonferensen efter matchen varnade Salzburgs tränare Adi Hütter för atmosfären i Malmö och kallade arenan för en ”Hexenkessel” – och så hade ”Häxkitteln” fått sitt namn.

Resten är historia.

– Mycket av hetsen inför sker på sociala medier med olika kampanjer. Med hets inför var Åge alltid en mästare på att tagga i gång alla – oavsett om det gällde laget, supportrarna eller media, säger Thelma Ernst.

Åge Hareide – en mästare på psykning. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

”Det är en speciell känsla”

Två Champions League-gruppspel och en 16-delsfinal i Europa League har det blivit de senaste fem säsongerna. Thelma Ernst är säker på fansens betydelse.

– Helt avgörande. Supportrarna har varit lika väsentliga för framgångarna som spelarna på planen, säger MFF-supports ordförande.

Vad är det som gör att fansen taggar till extra i Europa?

– Det handlar om flera olika aspekter; färre matcher, blir en skillnad från vardagen, man reser utomlands och spelar i fotbollens finrum – det är en speciell känsla, säger Thelma Ernst och beskriver stämningen:

– Under en riktigt bra Europamatch sjunger vi så högt så att man glömmer bort omvärlden – universum utanför upphör helt enkelt att existera. Det är bara vi kvar och det enda som betyder något är att vi måste sjunga högre och att vi måste vinna matchen.

Malmö FF besegrar Salzburg – och går vidare till klubbens första Champions League-gruppspel någonsin. Foto: TOMAS LEPRINCE

Bästa minnet: Första CL-avancemanget

När Thelma Ernst får välja ut sina bästa minnen från Europaspel råder det inget snack om vilket minne som lyser allra klarast.

– Bästa Europaminne från Stadion är helt klart första gången vi kvalificerade oss för Champions League. Det var 2014 och vi mötte Red Bull Salzburg. Det fanns ingenting annat än att vinna, speciellt inte när det stod mellan föreningsdemokratin och kommersialismen. Precis där och då kände man sig oövervinnerlig. Den kvällen skulle jag säga är inte enbart bästa Europaminnet jag har utan det är rent allmänt bästa minnet jag äger, säger hon och fortsätter:

– Bästa Europaminne på bortaplan är svårare. Celtic, Chelsea och Besiktas är tillsammans mina favoriter – alla tre är på olika sätt väldigt känslosamma och värdefulla, säger Thelma Ernst.

Nu ska nya minnen skapas.

Först ut: Ballymena United.