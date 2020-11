Efter SM-guldet – stor coronasmitta i Malmö

Efter att Malmö FF säkrade klubbens 21:a allsvenska titel mot Sirius den 8 november var det glädje och jubel i både omklädningsrummet och hos supportrarna. Vilt jublande spelare kramade om varandra och firade med sedvanliga guldscener inne i kulvertarna på Eleda Stadion.

Glädjen skulle visa sig bli kortvarig – efter att ha uppvisat vissa symtom testades lagkaptenen Anders Christiansen för corona i omklädningsrummet, samtidigt som resten av laget befann sig på spelarbussen på väg till en gemensam middag.

Beskedet kom snabbt: Christiansen test visade positivt besked och det gemensamma firandet ställdes in med omedelbar verkan. Malmö FF meddelade senare också att klubben ställde in verksamheten kring A–laget under landslagsuppehållet.

Utbredd smitta i Malmö FF

I en intervju med isländska medier bekräftade sedan Arnor Traustason att han fått corona och därmed stannade hemma från landslagssamlingen.

Nu gör uppgifter till Kvällsposten gällande att ett stort antal spelare i Malmö FF har drabbats av corona och att smittan för tillfället är utbredd i A-truppen.

– Det är nog maximalt sju-åtta spelare från A-truppen som ska träna på tisdag, säger en källa i klubben till Kvällsposten.

Flera av varandra oberoende källor bekräftar också att smittan är utbredd inom laget och att ett stort antal spelare i A-truppen har testats positivt för Covid-19. På söndag spelar Malmö FF match mot Hammarby på Tele2 arena.

Kvällsposten har sökt Malmö FF för en kommentar.