Efter Malmö FF – nu gör talangen succé i Arsenal

”194 centimeter lång, med en fantastisk bollmottagning och en klinisk avslutsförmåga inne i straffområdet.”

Känns beskrivningen igen?

Den här gången handlar det inte om Zlatan Ibrahimovic, utan om en MFF-talang som vid blott 18 års ålder är inne på sin tredje klubb i karriären.

Nikolaj Duus Möller kom till Malmö FF vid 12 års ålder från Ramlösa utanför Helsingborg. Efter fyra år på Stadionområdet flyttade Duus Möller till Italien och Bologna för spel i klubbens P17-lag. Italienarna var nöjda med vad de såg i Duus Möller och erbjöd anfallaren ett proffskontrakt för att på sikt kunna lyfta upp honom i förstalaget, men det blev en flytt tillbaka till Malmö inför säsongen 2020.

Relationen till en viss tränare låg bakom valet, berättade Duus Möller i somras för Fotboll Skåne:

– Jag har pratat med Jeff (Aubynn, tränare i MFF:s U19-lag) hela tiden och han har velat ha tillbaka mig. Jag kom hit på ett sommarlån, och jag hade ett möte med MFF samtidigt som jag erbjöds proffskontrakt i Bologna. MFF berättade då om sin ungdomssatsning, hur de skulle börja med den och jag såg en lättare väg upp i ett A-lag. Och MFF är en klubb som jag alltid verkligen har gillat.

Blev klar under transferfönstrets sista dag

Återkomsten i Malmö FF blev dock inte långvarig. Efter att ha tränat med MFF:s A–lag frekvent under våren och sommaren, samt blivit hyllad av Jon Dahl Tomasson (”Han har en fin touch. En fantastisk touch, men han behöver komma in lite mer i boxen.”) blev Duus Möller klar för den engelska giganten Arsenals U23-lag under transferfönstrets sista dag.

Och att det har gått bra för Duus Möller är ingen underdrift – tre mål på lika många matcher i U23-serien skapade ringar på vattnet i och med kallelsen till träning med Mikel Arteta och resten av Arsenals A–trupp.

Nu skriver The Sun:

”Jublet runt Emirates Stadium var öronbedövande när värvningen av Thomas Partey från Atletico Madrid offentliggjordes. Frågan är då om inte affären med Nikolaj Möller från Malmö flög alldeles för enkelt under radarn.”

