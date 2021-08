Duon borta: ”Hoppas inte det är allvarligt”

Skadelistan hos Malmö FF bara växer. Ola Toivonen och Jonas Knudsen är långtidsskadade och missar resten av säsongen.

Niklas Moisander klev av i den första halvleken mot Ludogorets hemma och är fortfarande inte redo för spel.

– Niklas ska vara redo i nästa vecka, säger Jon Dahl Tomasson.

I den avgörande playoff-matchen i Bulgarien adderades två spelare till den skaran.

Johan Dahlin klev av skadad mot Ludogorets. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

”Vågar inte säga för mycket”

Strax innan halvtid haltade Johan Dahlin av planen, hårt lindad om vristen. I slutminuterna fick sedan Oscar Lewicki en smäll mot knäet.

– Vi hoppas att det inte är allvarligt, med allvarligt menar jag att de inte är borta en längre tid. Vi håller tummarna för det bästa och jag tror inte det är superallvarligt. Men det är inte klart än, säger Tomasson.

Malmö FF är förtegna om statusen på spelarna och han säger inte mycket om vad det rör sig om.

– Jag vågar inte säga för mycket. Men det jag kan säga är att det inte är korsband som har gått, där de hade varit borta i 100 år. Så det tycker jag är positivt.

Ismael Diawara får kliva in mellan stolparna i stället för Dahlin. Malmö FF kallar även hem Mathias Nilsson som är utlånad till Östers IF. Han kommer sitta på bänken mot Hammarby IF och sedan spela med Öster i nästa vecka. 24-timmarsregeln gör det möjligt.

– Det är en väldigt bra regel, säger Tomasson.

Stjärnvärvningen tillbaka i träning

Ett glatt besked kom på träningen i alla fall. Nyförvärvet Sergio Peña gjorde sin första träning efter sin skada. Han debuterade mot IFK Göteborg, men fick kliva av efter 30 minuter.

Däremot är han inte redo för match än.

– Jag tycker det är en onödig risk att ta med honom efter en träning när säsongen är lång. Han ska resa till Peru (red. anm och spela med landslaget) och förhoppningsvis kan han få några minuter i benen där, säger Tomasson.

Det fanns även ett litet frågetecken kring Martin Olsson efter matchen mot Degerfors, men han är redo.

– Det är inga problem. Vi tar det lite försiktigt med honom och bygger upp honom, säger Tomasson.