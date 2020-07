När Malmö FF slog Djurgården med 1–0 var det den offensiva centrala mittfältaren Anders Christiansen som avgjorde matchen.

Det samma gällde för den allsvenska premiären mot Mjällby.

Och när Malmö FF räddade poäng borta mot AIK och hemma mot Varberg var det Isaac Kiese Thelins målskytte (två mål mot AIK, 2–2-målet mot Varberg) som var tungan på vågen.

– Det har känts bra senaste matcherna, alla jag har spelat har känts bra, så det är kul, säger Kiese Thelin om sin hyllade säsongsinledning.

Men det är inte bara målmässigt som de två MFF-stjärnorna varit lagets viktigaste spelare.

Isaac Kiese Thelin har match för match vuxit ut som den självklara offensiva referenspunkten vars förmåga att ta emot boll och hålla i brutit loss Malmö ur det dödläge man flera gånger hamnat i med långsam speluppbyggnad och en närmast handbollsaktig offensiv där man bollat runt, runt, runt mot samlade motståndarförsvar. Anders Christiansen har varit lagkaptenen som både burit lag och avgjort matcher.

”Det är Jons huvudvärk”

För att få in Ola Toivonen i den trion måste antingen en av succéspelarna petas eller få byta plats – eller så måste Toivonen placeras på en position han inte värvats för.

– Det blir Jons jobb. Det är han som får ta den huvudvärken, säger Isaac Kiese Thelin och fortsätter.

– Det är klart att jag tror vi kan hitta sätt att få in så många bra spelare som möjligt. Men det är upp till Jon. Vi får se hur vi spelar.

Ola Toivonen byts ut och Isaac Kiese Thelin in i VM-matchen mot Mexiko 2018. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

På frågan om den centrala anfallsrollen är upptagen svarar Isaac Kiese Thelin med ett leende.

– Den är upptagen, sedan fortsätter han:

– Nej, men det är klart att tränarna får hitta en lösning där.

Nu är det upptaget på nian och tian, var skulle du placera Ola Toivonen då?

– Du kan inte fråga mig det där, det får Jon ta.

På samma fråga svarar Anders Christiansen blixtsnabbt:

– Ola är välkommen, men han får först se till att komma i form!

MFF-kaptenen ser dock inget problem i att få in Ola Toivonen i spel.

– Det finns plats till oss allesammans. Vi ska komma ihåg hur många matcher vi ska spela och vi ser, både mot Djurgården och AIK borta, att det är kvalitetsskillnad. De tre, fyra vi satte in mot AIK gjorde skillnad. Samma mot Djurgården, säger Christiansen som betonar att det finns en anledning till att Malmö FF har en bred trupp med massor av spets.

– Det är inte en enda spelare som kan spela alla 30 matcherna, plus cupen plus Europamatcherna. Så det är ingen stressfaktor, tvärtom. Det är bara en styrka att vi får in Ola också.

Oklart när Toivonen är spelklar

Medan Malmö FF spelar matcher i en rasande fart gör Ola Toivonen ett intensivt arbete i det dolda för att nå matchformen. Och han får god hjälp av tränare Jon Dahl Tomasson. Det av coronapandemin komprimerade spelschemat innebär får hårda träningar för de allsvenska lagen och MFF har bland annat träningsmatchat mot sitt U19-lag för att Toivonen ska kunna ställas i matchliknande situationer innan det är dags för allsvensk comeback.

Inför mötet med Djurgården var Toivonen tydlig i sitt besked att det inte var aktuellt för spel ännu. Att den förre landslagsstjärnan skulle ta plats i truppen till ett bortamöte med Elfsborg på plastmatta är föga troligt.

Då är det mer sannolikt med en plats i truppen och eventuella inhopp hemma mot IFK Norrköping i allsvenskan eller i cupsemifinalen på gräset på Strandvallen mot Mjällby i matchen därpå.

Inför matchen mot Djurgården poängteradet Tovionen vikten av tålamod.

– Vi får se när det är dags. Det är bra kommunikation mellan mig och fystränarna och huvudtränarna.

