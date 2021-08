”Det handlar inte om en attack på svensk fotboll”

Daniel Andersson har precis avslutat det mest intensiva transferfönstret sedan han blev utnämnd till sportchef i Malmö FF 2014.

MFF har på kort tid värvat in landslagsbacken Martin Olsson, Perus Copa America-stjärna Sergio Pena, Werder Bremens förre lagkapten Niklas Moisander och Degerfors förstemålvakt Ismael Diawara. Andersson medger att det var intensivt innan transferfönstret i Sverige stängde i onsdags natt.

- Man har alltid många bollar i luften under ett fönster, men det här var extremt. Och att det blev sena värvningar också. Det var många som verkligen blev av, realiserades. Så brukar det inte vara. Det är väl ibland så att man har väldigt många bollar i luften som inte blir av, men nu blev många övergångar av och det känns bra att vi fick det vi ville på plats.

- Vi var i väg i Skottland på match och sedan skulle man hem och färdigställa en del övergångar dagen efter matchen. Men det tillhör att det är mycket att göra, säger han.

Känner du att det blev jobbigt och stressigt att det var så mycket i slutet av fönstret, eller var det inspirerande på något sätt?

- Just den här gången tycker jag faktiskt att jag känt en stor inspiration i och med att vi har lyckats med det vi ville och vi känner att vi har hittat rätt. Tycker vi nu i alla fall.

- Ibland kan den stora frustrationen vara att man har stolpe ut och jobbar hårt på många spår som inte blir av. Det kan dyka upp spelare som man vill värva, men som inte spelar på den positionen som man måste förstärka på och då kan det bli frustrerat. Men mycket har stämt i detta fönster och det ger mig energi.

Sergio Pena var en av de värvningar som ni lade mycket pengar på, hur dök den chansen upp?

- Vi fick ett tips om honom och sedan hade jag koll på honom sedan innan också. Sedan var det mycket som stämde där. Han ville till oss och han hade bara ett år kvar på kontraktet. Han kände själv att det var ett väldigt bra steg för honom, vilket inte alla tycker som är i hans läge.

- Sedan blir det ju lite spekulationer från min sida nu, men i pandemitider kanske det inte är så många klubbar som kan agera och göra transfers av de klubbar som skulle vara aktuella för honom och då dök det här tillfället upp. Ibland stämmer det och ibland inte och nu är vi tacksamma att det stämde för oss.

Martin Olsson har själv sagt att han inte trodde att en övergång till Malmö FF skulle bli av. Var det den övergången du kände dig mest orolig över att den inte skulle bli av?

- Vi hade jättebra diskussioner med Häcken hela vägen och det är klart att de inte ville bli av med honom. Men sedan när de fick in en spelare på hans position kunde vi komma överens och då kunde de också släppa honom.

Var nummer ett för MFF

Efter Jonas Knudsens knäskada som håller dansken borta under resten av säsongen var vänsterbackspositionen av högsta prioritet under fönstret, där FC Köpenhamns och landslagets Pierre Bengtsson också fanns med som ett alternativ

- Martin var den vi gick för, han var absolut förstavalet, sedan har man alltid olika namn uppe som man diskuterar och kanske jobbar på. Men förutsättningarna ska stämma hela vägen också när man förhandlar.

Om du tittar på er säsong som helhet hittills, var skulle du säga att Malmö FF står just nu?

- Inledningsvis tyckte jag inte att vi kom i gång som vi ville. Vi har växt ju längre säsongen gått och det tar lite tid med en del nyförvärv och det kommer säkert ta lite tid till.

- Men de nyförvärv vi tagit in under året har gjort oss skarpare och bättre. Vi hade en del problem under våren, kändes inte stabila i vissa matcher och inte stabila i defensiven. Man ska komma ihåg att Oscar Lewicki och Johan Dahlin var borta under våren också och jag tycker att när de kommit tillbaka har vi blivit stabilare och vi blir också bättre med deras sätta att vara i omklädningsrummet.

- Ska jag summera det kort blir det att vi vuxit allt eftersom och jag tror att vi kommer växa ännu mer framöver.

Har stor mental styrka

Andersson menar också att tränaren Jon Dahl Tomasson har mycket att göra med att laget visar upp en sådan mental styrka.

- Ja, han är ytterst ansvarig för laget och han och staben har gjort så att den mentala styrka finns där. Styrkan hos Jon tycker jag är att han har en enorm rutin från stora matcher som spelare. Han kan hålla ett lugn när det blir sådana lägen som vid matchen mot Rangers och vid andra stora matcher. Det betyder mycket.

- Alla har inte den förmågan.

Hur ser du på matcherna mot Ludogorets som kommer nu?

- Det kommer bli tuffa matcher, det är ett bra lag. Kanske inte lika namnkunnigt som Rangers, men enligt mitt sätt att se det blir Ludogorets minst lika svåra motståndare. Men vi har chansen även om de går in som lite av favoriter.

En fråga som blåst upp den senaste veckan är frågan gällande hur svenska klubbar ska få bästa förutsättningar att lyckas i Europaspelet. Hammarbys sportchef Jesper Jansson gick tidigare ut i en artikel i Aftonbladet och menade att Europaspelet inte prioriteras av vare sig svenska fotbollförbundet eller Sef, svensk elitfotboll. Framför allt handlar det om det komprimerade spelschemat och att transferfönstret borde flyttas. Just nu kan svenska klubbar bli av med spelare som de inte kan ersätta då det fönstret stängt medan många fönster i de stora ligorna har öppet i minst två veckor till.

Hoppas på enighet

Daniel Andersson efterlyser nu att klubbarna enas i frågan. Att man sätter sig ner och diskuterar sig fram till en lösning. Fler utspel från olika klubbledare menar han inte lönar sig.

- Det här är en fråga vi lyft och diskuterat många gånger. För oss i Malmö och för mig är en viktig del att försöka få transferfönstret flyttat. Vi tror det bäst att ha ett kortare fönster under vintern. Kanske mellan 5-10 februari till 5-10 mars för att sedan ha ett längre under sommaren. Det är viktigt att kunna förstärka inför Europaspelet och även om man tappar någon spelare eller säljer någon spelare.

- Men samtidigt är det en svår fråga. Det är en stor fråga. Jag förstår också klubbarna som inte spelar i Europa som inte vill anpassa sig, som tycker det är bättre som det är nu. För vissa klubbar är det bättre att kunna värva i januari och hela mars ut. Då kan du värva och bygga något i januari och sedan om du får en skada i cupspelet eller i en träningsmatch så kan du värva en ersättare då inför allsvenskan.

- Så det är svårt, säger Andersson.

MFF:s sportchef nämner IFK Norrköpings försäljning av Sead Haksabanovic som ett exempel.

- Ta Norrköping som inte spelar i Europa. Nu fick de ett så pass bra bud på Sead Haksabanovic som de inte kunde säga nej till. Men då tar det ändå tre omgångar in i allsvenskan innan de kan värva en ersättare till honom. Så det är inte bara klubbarna som spelar i Europa som drabbas.

Vill hitta en gemensam väg framåt

Andersson har förståelse för hur många av de andra klubbarna resonerar, men menar att man måste hitta en medelväg och ett sätt som fungerar för alla.

- Det kommer alltid finnas argument för och emot att flytta transferfönstret, men jag tror att det viktiga är att vi tar debatten, sätter oss ner och diskuterar oss fram till en lösning. Det handlar inte om någon attack på svensk fotboll nu för min del eller att jag vill ha rubriker på det här. Utan jag välkomnar en debatt där vi kan debattera för- och nackdelar.

- Jag är beredd att lyssna på om det kommer något som överbevisar mig gällande transferfönstret. För alla vill att det ska bli så bra som möjligt, det vill även Sef. Sedan är det inte säkert att Uefa går med på att vi flyttar transferfönstret, men vi borde i alla fall undersöka som det går och ta debatten.