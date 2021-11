Efter en stark tid i Gif Sundsvall värvades Romain Gall till Malmö FF efter VM 2018. Han beskriver starten i klubben som fantastisk. 2019 var något tyngre men det var under inledningen av 2020 som problemen började på allvar. Jon Dahl Tomasson tog över efter Uwe Rösler och har under sin tid som tränare använt Gall i tävlingsmatch vid ett enda tillfälle, i en cupmatch mot Syrianska där MFF vann med 8-0. Under Tomassons tid som tränare har Gall varit utlånad först till norska Stabaek och därefter till Örebro – som i somras valde att avbryta lånet.

– Jag tror att de hade spelare de ville värva och eftersom jag var på lån var det enklare att släppa mig än någon annan. Det var definitivt en chock, jag förväntade mig inte alls det. Jag spelade alla matcher och det kom från ingenstans, säger Gall.

Gall fast i Tomassons frysbox

För första gången sedan återkomsten till Malmö FF berättar Gall nu om den jobbiga tiden i Tomassons frysbox där han under hösten inte varit med i en enda matchtrupp.

Han reflekterar också över hela sin tid i MFF och pekar ut var det gick snett.

– Vår förra tränare (Uwe Rösler) hade sin spelstil som var mer defensivt inriktad. Jag är mer en offensiv spelare men jag hade mina bra stunder med honom och jag tycker ändå att det gick okej. Jag var fortfarande delaktig och jag var intressant för landslaget. Vändpunkten var det uppenbara: När Uwe lämnade. Det förändrade mycket.

Hur är det att vara i den här situationen?

– Det är tufft. Men jag kan bara fokusera på det jag kan kontrollera och just nu är det att träna och göra det så bra jag kan. Resten kan jag inte styra och därför kan jag inte oroa mig så mycket över det. Men det är självklart inte enkelt att vara i den här situationen.

Vilket stöd får du?

– Jag har min familj som står mig nära och jag har nära vänner som jag kan prata med om jag känner att det behövs. Det är det enda stöd jag behöver.

”Älskar den här klubben”

Kontraktet med Malmö FF gäller även nästa säsong. Gall vill inte helt utesluta att han stannar kvar men så länge Jon Dahl Tomasson tränar klubben ser det inte ut att finnas någon ljusning.

– Det är något jag behöver fundera på när säsongen är slut, och sen fatta ett beslut baserat på vad som händer här.

Har det varit nära med en övergång tidigare, bortsett från utlåningarna?

– Det har varit nära eftersom jag vill spela. Jag älskar den här klubben och vill spela här. Men om jag inte får spela här så vill jag spela någon annanstans.

Varför älskar du klubben när du inte får spela?

– Eftersom jag fortfarande har fantastiska minnen härifrån. Supportrarna har alltid varit välkomnande och jag har spelat några riktigt bra matcher här och haft en bra säsong. Sånt försvinner inte på grund av situationen jag är i.

Hur håller du motivationen uppe för varje träning när det är uppenbart att du inte ingår i Tomassons planer?

– Jag måste intala mig själv om att jag gör det här för min egen skull, att det finns någonting i slutet av tunneln. Det handlar om att göra sig redo för det, inte specifikt för det här. Något kommer hända och det försöker jag intala mig själv. Vissa dagar är tuffare än andra men jag måste fortsätta, annars ger jag upp hoppet.

Handlar det om kemin mellan er två eller har det att göra med din spelstil?

– Jag vet inte. Jag kan inte svara på den frågan. Jag har ingen aning.

Gall ångrar inte flytten till MFF

Romain Gall tycker själv att han är tillräckligt bra för att ta en plats i Malmö FF:s matchtrupper. Därför känns petningarna oförklarliga.

– Jag tycker att jag har bevisat att jag kan spela för den här klubben. Jag vet inte vad anledningen är men om du frågar mig kommer jag alltid ha självförtroendet att tycka att jag är bra nog.

Känner du att spelstilen här inte passar dig?

– Jag tycker att jag kan spela i det här systemet och passa in i det. Det är jag säker på.

Varje gång Malmö FF spelar match sitter Romain Gall på läktaren och ser sina lagkamrater nere på planen. Han känner sig fortfarande som en del av laget.

– Så mycket jag kan. Jag tränar, jag är med i omklädningsrummet och jag äter med grabbarna. Jag har en bra relation med alla spelare.

Har du gjort något du ångrar? Kunde du ha gjort något annorlunda?

– Det är svårt att säga när man inte får så många förklaringar. Jag har gjort allt jag kan och inget dumt, om det är det du menar.

När Gall lämnade Sundsvall för Malmö FF fanns det gott om andra alternativ. Han ångrar, trots allt, inte sitt val.

– Jag har upplevt vackra ögonblick här. Jag blev uppkallad till landslaget under min tid här och fått spela Europa League och Champions League-kval. Om jag hade gått någon annanstans hade saker varit annorlunda – på ett bra eller dåligt sätt.