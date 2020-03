Svenske 17-åringen jagas av storklubbar

Armin Gigovic, 17, minns träningen den 14:e juni 2019 som om det vore i går. Han hade precis avslutat ett vanligt träningspass dagen före Helsingborgs match mot Sirius.

Sekunderna innan Armin skulle lämna Olympias katakomber hörde han hur en röst ropade hans namn.

– Armin! Var redo i morgon.

Det var HIF:s nytillträdde tränare Henrik Larsson.

– Jag minns det så starkt. Det första jag tänkte var: ”Okej, något kommer hända i morgon. Förmodligen speltid”. Jag blev väldigt taggad och motiverad.

15:e juli.

Henrik Larsson var tillbaka för första gången på Olympia som tränare för Helsingborgs IF sedan den 20:e november 2016. Armin Gigovic inledde på bänken men fick en bit in i första halvlek direktiv att värma upp.

– Jag började värma upp sedan i paus hände ingenting, säger han.

Armin Gigovic debuterar i allsvenskan när han ersätter David Boysen mot Sirius. Foto: BILDBYRÅN

Från sidlinjen fick han se Philip Haglund nicka i stolpen och David Boysen bränna en fin möjlighet att spräcka nollan. Men fyra minuter in i andra halvlek gjorde HIF överraskande nog 1-0 när Andreas Landgren stötte in en retur. Kort därefter fick Gigovic nya direktiv.

Samtidigt tickade matchklockan sakta upp mot minut 70.

– Då skriker ”Henke” mitt namn och det var dags att hoppa in.

Sorlet inne på Olympia steg några decibel när fjärdedomaren visade att nummer 37 skulle bytas in i hemmalaget. Gigovic ruschade in på planen och i nästa ögonblick trädde 17-åringen in i den bubbla av koncentration som fick supportrarna och tränarnas vrål från sidlinjen att försvinna i bakgrunden.

– Det var riktigt sjukt. Jag sprang mer än vad jag borde. Jag var helt inne i det. Jag dog redan efter tio minuter för att jag sprang så mycket. Det var nog ren glädje bara.

När du tänker tillbaka. Förtroendet du fick från Henrik Larsson, vad betyder det?

– Det betyder jättemycket. ”Henke” förklarade för mig att han inte brydde sig om jag var 17 år gammal, utan så länge jag är duktig och kan hantera situationerna så kommer jag att få spela. Det kändes skönt att få höra.

Mitt i allt ställer sig många frågan hur allt egentligen tog fart?

***

”Fått mentaliteten från pappa”

Armin Gigovic föddes i Lund men växte upp i ett kvarter i Landskrona som heter Gripen tillsammans med sin sjutton månader yngre lillebror Ervin, mamma Senada och pappa Almir. Det var här allt tog fart. På den stora lummiga innergården brukade Armin och hans vänner att spela fotboll hela dagarna långa med drömmar om att en dag ta sig till de riktigt stora arenorna i Sverige. Han minns tillbaka på stunderna med värme.

– Vi tog av oss våra tjocktröjor och använde dem som stolpar, sedan spelade vi. Seminarieskolan hade också en konstgräsplan som vi brukade spela på. Vi spelade fotboll varje dag, från tio på morgonen till tio på kvällen.

– Det var där allt började kan man säga. Det var mycket folk från Balkan generellt som bodde där på den tiden, nu har de äldre kanske gift sig och flyttat ut. Men det finns en del kvar.

Armin Gigovic tillsammans med pappa Almir och lillebror Ervin. Foto: Privat. Armin Gigovic i Landskrona Bois-tröja. Foto: Privat.

Att det blev fotboll för Armin var självklart.

Pappa Almir spelade proffsfotboll i NK Celik i Bosnien-Hercegovina och när kriget bröt ut blev det en sejour i både Kosovo och Serbien.

– Jag har fått mentaliteten från min pappa. Han har varit tydlig med att sådana här chanser ska man inte kasta bort utan det gäller att fortsätta jobba hårt. Jag är väldigt tacksam för allt han gjort för mig, han har varit med mig sedan jag tog mina första fotbollssteg. Han har gjort mycket fint för mig i livet, berättar Armin.

Vad har du lärt dig mest från pappa?

– Att vara disciplinerad och noggrann i allt.

Det har onekligen gått fort för Armin Gigovic.

Efter debuten mot Sirius dröjde det inte länge innan 17-åringen var ordinarie på HIF:s mittfält och varje helg ställdes mot spelare som Anders Christiansen och Muamer Tankovic. Fotbolls-Sverige talade snart om en orädd 17-åring som med klokhet och spelskicklighet befäst sin startplats i ett Helsingborg som befann sig i ett utsatt läge.

– Det var ett fantastiskt år för mig. Det gick ganska snabbt, snabbare än vad jag trodde. Jag har alltid varit beredd och tänkt att när jag får chansen så ska jag vara redo. Tanken att vika ner sig har aldrig slagit mig. När jag tog chansen, då kom nästa steg, och det var att börja starta matcher.

Armin söker efter orden.

– Jag ska inte leka att jag är något bara för att jag har startat i en match. Jag vill bara fortsätta träna hårt och visa att det är jag som ska spela.

När fick du känslan att Helsingborg satsade på dig på allvar?

– När jag satt på bänken första gången i derbyt mot Malmö FF. Jag satt på bänken hela matchen och efter det fick jag debutera. Då förstod jag att klubben ville satsa på unga och jag ville ta chansen.

Hur förvaltar man förtroendet på bästa sätt?

– Det gäller att inte skoja, man måste ta allt på allvar. Om Helsingborg bestämmer sig för att satsa på dig så måste du visa det tillbaka. Du kan inte ta något utan att ge tillbaka. Jag har alltid varit på hugget och aldrig varit rädd att gå in i dueller på träningarna mot de äldre, alla sådana små detaljer och marginaler, är viktiga för det sänder signaler att man vill uppnå något. Det har tagit mig framåt och det gäller att behålla ödmjukheten. Jag tror inte att jag är något, utan jag kör mitt race.

***

Armin Gigovic om intresset i Europa

Bara 14 matcher ung i allsvenskan.

Ändå har vinterns rubriker kring Armin Gigovic präglats av mångmiljonbud och intresse från utländska klubbar. Allt från CSKA Moskva, Wolverhampton till franska Amiens.

Det är lätt att det blir så nu för tiden. Vi minns alla hur fort det gick för Alexander Isak, Kossounou Odilon och Benjamin Nygren. Bara för att nämna tre.

Men i Armins fall verkar det av allt att döma vara närmare att förlänga med Helsingborg än att flytta utomlands tidigt.

– Jag vet att scouter kommer och kollar på mig om jag gör det bra. Men det gäller bara att hålla huvudet kallt och inte tänka på det för mycket. Jag har bara haft HIF i tankarna. Jag låter min agent och de som hjälper mig att ta hand om allt annat.

Det lugnet har Gigovic alltid haft.

Dennis Fritz var huvudtränare för Landskrona Bois U15-lag och tränade Gigovic under ett par år. Fritz slogs av hur stadig den unge talangen var redan då.

– Personligheten är slående. Han är så lugn, stabil och brusar aldrig upp. Armin är eftertänksam och jävligt klok, det önskar jag att fler spelare hade, säger Fritz.

”Fokus på HIF och allsvenskan”

Armin Gigovic är trygg i sig själv och vilka beslut han fattar.

– Mina vänner vill att jag ska gå utomlands, de känner att jag kan hantera det. Sedan finns det vissa som inte vill säga något för att de vill att jag själv ska få välja. Men jag går inte runt och frågar, det handlar om vad jag själv tycker. Jag vet vad jag vill.

Vad har du sagt till klubbarna som visat intresse i vinter?

– Jag har sagt till dem att jag ska stanna här och att mitt fokus är på Helsingborg. Jag vill inte kasta bort min tid för jag är fortfarande ung. Jag har många år på mig, nu ligger allt fokus på att fortsätta göra bra ifrån sig i HIF och allsvenskan.

Vad säger pappa?

– Han säger att det är mitt beslut när jag känner mig redo. Jag är snart 18 år och han vill inte lägga sig i. Vi vet ungefär när det är rätt tid.

Nu blickar han bara framåt.

– Jag ser fram emot att spela matcher och visa vad jag får för.

Vad vill du uppnå i år?

– Jag vill göra mycket poäng och bidra mycket i anfallsspelet. Jag vill vara aktivare och vara en spelmotor.

Är du beredd att bemötas hårdare i år än i fjol?

– Jag brukar kolla på vilka jag kommer ställas mot på mittfältet i motståndarlaget. Jag analyserar noga och sedan vet jag vad jag ska göra när jag har bollen och inte, samt var jag ska stå. Det gäller att analysera klipp.

Vad är det viktigaste att tänka på som ung?

– Att försöka vara en bra förebild och inte göra dumma saker, både på och utanför fotbollsplanen. Man måste vara en bra människa. Det skrivs saker på sociala medier och det gäller att vara noggrann. Jag försöker alltid vara en bra människa.

Tills allsvenskan drar i gång i juni får Armin Gigovic lov att träna och jobba hårt för att nå sina drömmar.

– Jag har min bror Ervin i HIF också. Vi har haft en resa tillsammans sedan starten och den fortsätter nu i Helsingborg. Vår dröm är att få spela tillsammans på ett fullsatt Olympia. Man vet aldrig vad som händer, men det gäller att ha tålamod och kriga hela vägen.

