Hemmapubliken på Swedbank Arena behövde inte vänta länge på ledningsmålet. Efter en passning från Erdal Rakip kunde Marcus Antonsson läckert placera in 1-0-målet.

Men kvitteringen skulle komma snabbt. Rakip hakade upp Jake Larsson i skottögonblicket. Domaren blåste och pekade på straffpunkten och Örebros Filip Rogic gjorde inget misstag.

- Jag vet inte hur domaren ser på den situationen. Han touchar jätte, jättelite och så överdriver han lite, så jag tycker inte det är straff, säger Rakip till C More under halvtid.

När den andra halvleken började hade Malmö bestämt sig. Ledningsmålet skulle in. Och i mitten av den andra halvleken kom det. Efter en passning av Eric Larsson placerade Anders Christiansen in bollen snyggt bakom en chanslös Oscar Jansson i Örebro-målet.

Örebro tryckte på för en kvittering, och med fem minuter kvar av fulltid kom chansen. Efter ett fint förarbete av Nordin Gerzic hade Agon Mehmeti ett drömläge, men Johan Dahlin stod för en fin räddning och ställningen var fortsatt 2-1.

– Det kändes som Dahlin kom ut väldigt snabbt. Jag försöker få den över honom. Jag tar knappt i, säger Örebrospelaren till C More.

Vilket också blev slutresultatet.

– Det var en speciell känsla där ute, men jag är här för att göra ett jobb. Malmö kommer alltid finnas i mitt hjärta. Men jag kommer hit för att göra en professionell insats, säger Malmösonen Agon Mehmeti som byttes in i andra halvlek.

Mehmeti har haft stora skadebekymmer under säsongen, men känner att han är på väg tillbaka.

– Det är bättre. Jag hade dock ingen försäsong så det har varit jobbigt.

Oscar Lewicki var nöjd med tre poäng.

– En match där vi har mycket boll. De har inte mer än straffen.

Texten uppdateras.