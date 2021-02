Efter att Jon Dahl Tomasson tog över som tränare för Malmö FF fick en hel del etablerade spelare se sina situationer förändras avsevärt.

Behrang Safari fastnade på bänken, Rasmus Bengtsson på läktaren och etablerade stjärnor som Romain Gall och Marcus Antonsson lånades ut.

Nu har Safari lagt av, Bengtsson är stoppad av MFF-ledningen från att spela match och Gall är ombedd att söka ny klubb.

Men Marcus Antonsson är tillbaka efter lånet i norska Stabaek för att slåss om en startplats.

Och i årets andra träningsmatch – borta mot Kalmar på Gastens IP – visade Antonsson att han verkligen kan bli att räkna med.

Tio minuter in i matchen svängde Eric Larsson i väg ett långt inlägg från högerkanten, Sören Rieks mötte med pannan från sin vänstra anfallsplats och från höger kom Antonsson insmygande och tryckte från nära håll in 1–0 till MFF.

Det var Antonssons första mål för Malmö FF sedan han gjorde 3–0-målet i 3–0-segern mot Hammarby 23 juli i fjol, alltså första målet på över ett halvår.

MFF gjorde spökmål

Och bara fyra minuter efter första målet var det dags för det andra.

Malmö åt upp Kalmar inledningsvis och unge Noah Eile – mittback som för dagen spelade vänsterback – klev fram och bröt ett uppspel till Ola Toivonen som vackert stack fram bollen i djupled. En iskall Marcus Antonsson bredsidade in 2–0.

Träningsmatchen som spelade i allt från sol till snöstorm delades upp i två gånger 60 minuter där Malmö bytte hela laget i paus och vid ledning 2–0.

I den andra halvan – tappade MFF rejält.

1–2 kom i 67:e minuten när Alex Mortensen tryckte in bollen från nära håll och kvitteringen föll i 87:e. Marko Johanssons skulle släppa en lång frispark från höger till inspark, men bollen studsade i stopen, via Johansson och in i mål.

Innan dess hade Anders Christiansen skjutit en straff över för Malmö FF.

Jon Dahl Tomasson drog efter matchen inga större växlar vid resultatet.

– Först och främst är jag ganska nöjd med den fysiska del som jag ville se. Första 60 var presspelet riktigt bra. Det var jag nöjd med och på det hela taget är jag ganska nöjd med matchen, säger Tomasson till Discovery+.