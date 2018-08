Helsingborgs IF har varit superettans formstarkaste lag efter sommaruppehållet och gick upp i serieledning efter segern i derbyt mot Landskrona på måndagen.

Efter den matchen gick mittfältaren Mohamed Abubakari ut och påstod att HIF är hela Sveriges just nu bästa lag.

Men mot division 1-klubben Eskilsminne blev det respass för Helsingborg i svenska cupen.

Med hemvändarna Markus Holgersson och Wandersson – dock inte Andreas Granqvist – i startelvan hade HIF stora problem med att komma rätt mot Eskilsminne.

Sköt i stolpen

I stället kunde Jesper Larsson skicka in ledningsmålet för hemmalaget i den 68:e minuten.

HIF hade flera klara målchanser efter det, bland annat var sin stolpträff av Darijan Bojanic och Mamudo Moro, men något mål blev det aldrig.

– Vi visste på förhand att det skulle bli en tuff match. Deras mål sker på en omställningschans. Vi trycker på och skapar chanser. Dock kan vi ha lite bättre bolltempo, men det blev som det blev, säger HIF:s Fredrik Liverstam i C More efteråt.

Sänkte sin gamla klubb

Därmed går Eskilsminne vidare till gruppspelet av svenska cupen – och HIF:s trend på sju raka tävlingsmatcher utan förlust har nått sitt slut.

Eskilsminnes tränare Martin Pringle, som själv har spelat i Helsingborgs IF, hade svårt att samla sig efter slutsignalen.

– Jag tror inte det riktigt har sjunkit in än vad vi har gjort. Bara för den här klubben att möta Helsingborg är en stor grej, och sen att vi vinner matchen… Jag är lite mållös just nu. Det är en sjukt bra prestation, säger Martin Pringle i C More och fortsätter:

– Många av spelarna vi har i vårt lag har kanske spelat någon gång i just HIF. Många har Eskilsminne som moderklubb men är helsingborgare ändå. Det blir en viss känsla då när man får möta det här laget, som just nu är riktigt bra och går som tåget i superettan.