Blev matchhjälte mot sitt gamla lag

Moses Ogbu tillbringade nio säsonger i Sirius men kvitterade sent för Mjällby när lagen möttes under sommaren. Och under måndagskvällen nätade han på nytt mot sitt gamla lag i slutet av den första halvleken.

Ogbu hoppade upp i en duell med Simon Gefvert och när bollen tog på Siriusspelarens hand fick Ogbu chansen från straffpunkten. Därifrån var han säker och rullade bollen till höger om målvakten Hannes Sveijer som kastade sig åt andra hållet.

Ogbu hjälte mot Sirius

Målet blev matchens enda och Ogbu går därmed upp på 13 mål i allsvenskans skytteliga. Mjällby går upp på sjunde plats med sina 41 poäng och Sirius ligger på tionde plats med 37 poäng.

– Det är speciellt. Det är kul att spela mot gamla lagkamrater och framför allt är det roligt att spela på Studenternas igen, säger Ogbu i Dplay efter matchen.

– De hade bollen och vi får jaga runt. Vi visste att det skulle bli så men det är skönt att få med oss tre poäng.