Beskedet: VAR-motion i Helsingborg nedröstad

Det jäser i supporterleden i svensk fotboll.

Anledningen stavas VAR.

Rädslan är stor att VAR-systemet ska införas i svensk fotboll.

Därför har medlemmar i Malmö FF, Helsingborgs IF, IFK Norrköping, Djurgårdens IF, IF Elfsborg och Kalmar FF skickat in motioner till sina respektive årsmöten.

Det mobiliseras på bred front för att motverka VAR i Sverige.

Inför årsmötet på Konserthuset i Helsingborg var HIF-medlemmarna Olof Möller och Dan Ekberg, som står bakom motionen, tydliga. De menar att VAR hotar liveupplevelsen.

– Det är supportrarna och den upplevelse som är på arenorna runt om i Sverige som är svensk fotboll. Det vore dumt att riskera den, säger Olof Möller till Fotboll Skåne – och tillägger:

– Det må vara så att frågan ligger på SvFF-nivå, men vi menar att medlemmarna behöver ta ställning och visa vad vi tycker i frågan. Förhoppningsvis inser alla parter att supportrarnas åsikt alltid ska väga tungt, i sann föreningsdemokratisk anda.

Argumenten hjälpte inte.

Även om HIF:s styrelse erkände att man delade motionslämnarnas oro avslogs motionen med motivering att avvakta utredningen, rapporterar hd.se.

Årsmötet gick på styrelsens linje.

Dags för MFF:s medlemmar att rösta

Malmö FF:s medlemmar mobiliserar på liknande sätt.

Inför fredagens årsmöte har medlemmarna Olof Hellgren och Martin Lundblad skickat in en motion som yrkar på att MFF ska motverka införandet av VAR i svensk elitfotboll, främst genom SEF och SvFF.

– Jag är inte naiv i vad det ska leda till, men jag tycker att det är viktigt att det lyfts fram på medlemsnivå. Vad vill medlemmarna? Så att det här inte blir ett beslut som tas över huvudet på medlemmar och supportrar, säger Hellgren.

Frånsett VAR-diskussionen var det ett lugnt årsmöte i Helsingborg. Ordförande Krister Azelius fick förnyat förtroende och omvaldes till 2021.