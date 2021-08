Bergets passning: ”Ett lag vi njuter av att slå”

Malmö FF föll mot Göteborg i finalen av svenska cupen förra sommaren och fick se sina rivaler lyfta cupbucklan. Händelsen finns fortfarande på näthinnan hos Jo Inge Berget.

– Det är en match som vi ser fram emot. Jag kommer ihåg en match där uppe ifjol som inte gick helt som den skulle, vi har lite att ta igen på dem, menar han.

Han kan fortfarande känna känslan från cupförlusten och revanschlustan är påtaglig hos MFF:s norrman.

– Det är en känsla som man helst skulle varit utan. Den får man ta fram i, säger han efter MFF:s fredagsträning.

Utöver revansch för cupdebaclet så innebär alltid matcherna alltid mycket känslor. Malmö FF och IFK Göteborg är etta respektive tvåa i den svenska maratontabellen och innebär ett klassiskt stormöte.

– Rivaliteten finns där och det är ett lag som vi njuter av att slå. Det är en kul match för oss och för supportrarna, säger Berget.

”Ligger inte där de vill”

Rivaliteten är den samma, men då MFF de senaste åren vunnit titlar och hållit till i toppen av tabellen har Göteborg haft svårare att få det att stämma.

Berget menar att det är tydligt att MFF ligger före Blåvitt för tillfället.

– Nu har väl Malmö varit etta ända sedan jag kom. Enlig mig så har vi varit där uppe hela tiden medan Göteborg pratar om att de vill tillbaka upp dit men inte riktigt fått till det.

Precis som MFF har IFK Göteborg förstärkt laget under sommaren. In har bland annat Oscar Wendt, Gustav Svensson och Marcus Berg kommit, resultaten har dock uteblivit och laget har bara en poäng på de tre senaste matcherna och ligger just nu nia i allsvenskan.

– De har mycket kvalitet och bra spelare men det kanske tar lite tid att få alla att spela ihop sig. Jag tycker ändå att det har gått lite bättre nu och det är bra spelare där så det är klart att de kommer att plocka fram lite extra nu och det ska man akta sig för, säger Berget och fortsätter:

– De ligger väl inte där de vill ligga men det är ett bra lag.