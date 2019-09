Med en tuff och viktig höst framför sig, med både Europa League-gruppspel och en rafflande guldstrid i allsvenskan, vill MFF inte vara utan mittfältaren Anders Christiansen.

Bilderna som utspelade sig på Borås arenas konstgräs hann därför göra MFF-fansen rejält oroliga .

Dansken, som spelade fram till 1–0-målet mot Elfsborg, utgick skadad efter att han fastnat i konstgräset och vridit till sitt vänstra knä på ett sätt som fick vissa att befara det värsta.

– Jag är rädd att det är en vridning av knät, det är bara att hålla tummarna, sa kommentatorn Patrik Westberg i C More under matchen.

”Fastnade i den här pissplanen”

Men inte långt efter 3–0-segern kunde Anders Christiansen själv ge ett lugnande besked till lagets supportrar.

– Det går lite snabbt, men jag fastnade i den här pissplanen och kände av insidan av knät. Men vi ville inte chansa, så jag klev av, sa han till C More.

– Jag vet inte, jag kanske kan träna för fullt redan i morgon. Det liknade den skada jag hade min första säsong i MFF, men då var det andra knät. Men jag ska inte måla fan på väggen. Som jag ser det kan jag kanske träna i morgon, eller tisdag, onsdag. Ingen stress över det.

Tillbaka i träning ”inom kort”

Nu bekräftas Christiansens lugnande ord även av klubbens fysioterapeut Jesper Robertsson.

”Kan bekräfta att gårdagens bedömning kvarstår att det inte rör sig om någon allvarlig skada. God stabilitet och funktion i knäet. Planeras kunna återgå i träning inom kort”, skriver han i ett sms till Kvällsposten.

Enligt honom är det inte uteslutet att Christiansen är tillbaka på planen redan till torsdagens Skånederby, hemma mot Helsingborgs IF.

”Vill inte spekulera om antal dagar men vi har inte räknat bort honom för spel på torsdag”, skriver Robertsson.

