Klart: Traustason lämnar Malmö FF

Arnór Traustason skrev på för Malmö FF inför den allsvenska säsongen 2018. Allra närmast kom han då från en utlåning hos grekiska AEK Aten, där han bara gjorde tre seriematcher.

Som MFF-spelare har det blivit både final i svensk cupen, Europa League-gruppspel och SM-guld för Arnór Traustason. Men efter att Jon Dahl Tomasson klev in som klubbens huvudtränare för ett drygt år sedan har speltiden minskat något.

Från 27 allsvenska matcher 2019 till 20 stycken den gångna säsongen.

– Arnór är en toppenkille och vi har haft en fin tid tillsammans de här tre åren. Förutom sina kvaliteter på planen blev han snabbt en del av föreningen och tog till sig allt vad det innebär att representera Malmö FF. Trots att han emellanåt haft lite otur med skador har han varit en viktig spelare som bidragit till våra framgångar i Europa och till SM-guldet i fjol, säger Malmös sportchef Daniel Andersson.

Kvällsposten avslöjade redan i torsdags att Arnor Traustason var helt klar för en flytt till USA och New England Revolution. Innan dess hade mittfältaren även väckt italienskt intresse från klassiska Lecce.

”Alltid en extra push”

MFF skriver på sin hemsida att Arnór Traustasons övergång till New England Revolution sker med omedelbar verkan.

– Det är med blandade känslor som jag tar farväl av klubben, staden och supportrarna. Här i Malmö vill vi vinna varje match och mitt mål när jag kom hit var att vinna. Vi har gjort det bra i Europa och till slut fick jag ett SM-guld även om jag hade velat vara ännu mer delaktig förra året, säger Traustason.

För den svenska fotbollspubliken fick Arnór Traustason sitt genombrott när han tillhörde IFK Norrköping och skrällde hela vägen till ett oväntat SM-guld 2015. När Peking inte lyckades försvara sitt guld året efter flyttade Traustason utomlands för att representera Rapid Wien.

Därefter blev han utlånad till AEK, innan han till sist landade i Malmö.

– Det har varit fantastiskt att spela framför MFF:s supportrar. När man går in på Stadion och hör sången får man gåshud. Supportrarna är saknade och jag hoppas för allas skull att de får komma in detta året. Om energin är på väg att ta slut ger de alltid en extra push, säger Arnór Traustaso.

Sedan övergång till Malmö FF har det blivit totalt 107 himmelsblå tävlingsmatcher för Arnór Traustason, som en gång i tiden påbörjade sin fotbollsbana hemma på Island och klubben Keflavík ÍF.

Flytten till USA blir Arnór Traustasons första utanför de europeiska gränserna.

– Jag och min fru kom till Malmö för tre år sedan och nu är vi tre som lämnar. Vårt barn föddes här, har gått i förskolan och lärt sig svenska. Då knyter man ett speciellt band till Malmö som stad och jag kommer alltid minnas denna perioden i mitt liv med glädje.

Precis som i Sverige börjar MLS-säsongen under våren. För Arnór Traustason och New England Revolution vankas seriepremiär mot Chicago Fira den 18 april. Förra året gick New England till konferensfinal, där det blev förlust mot Columbus Crew.