Med sina 14 mål kom Isaac Kiese Thelin trea i den allsvenska skytteligan och hjälpte Malmö FF till guldet. Nu har han lämnat klubben för spel i den turkiska ligan.

Det är inte givet att Malmö FF kommer värva in en ersättare under vinterns transferfönster. Marcus Antonsson planerar nämligen at ta Kiese Thelins plats som ensam central anfallare.

– Jag är forward, det är i den positionen jag är bäst och det är där jag får ut mest av mina egenskaper, konstaterar Antonsson som under fjolåret användes mest på en kant av MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson innan han så småningom lånades ut till norska Stabaek.

Känner du att du kan fylla Isaac Kiese Thelins skor i år?

– För det första är jag och Isaac olika spelartyper. Han är mer en uttalad targetspelare. Jag är en anfallare som har andra egenskaper, framför allt mitt djupledsspel. Men jag vet att jag klarar av att spela som ensam forward, att vara en uppspelspunkt som spelar enkelt felvänd och därifrån går i djupled. Vi är olika spelartyper men jag vet att jag klarar av att göra det bra som forward i Malmö FF.

”Stenhård konkurrens”

Det är inte så att man måste skruva på sättet att spela i Malmö FF för att du ska passa bättre in i den rollen?

– Det är alltid upp till tränaren vad han väljer för spelare. I en trupp finns det alltid olika typer. Det är upp till Jon, men nu har jag en försäsong där jag förhoppningsvis får visa att min spelstil passar bra i hans system, som forward också.

– Jag kommer vara tydlig med att jag i första hand vill konkurrera i nummer 9-rollen. Sen får vi ta det därifrån.

Marcus Antonsson ser höstens utlåning som något positivt, inte som ett misslyckande.

– I Malmö FF är det stenhård konkurrens om platserna och ibland behöver man hitta en annan miljö där man får spela för att sedan ta två steg framåt igen. Det är så jag ser det.

Malmö FF:s tränare Jon Dahl Tomasson öppnar för att använda Marcus Antonsson som ersättare för Isaac Kiese Thelin trots att det är två spelare med olika egenskaper.

– Det är en av de positioner han kan spela på och jag tycker det är bra att en spelare vet vad han vill, säger Tomasson.

