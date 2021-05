Ahmedhodzic ser ut att bänkas mot AIK

Malmö FF vann med nöd och näppe mot Varberg senast i allsvenskan, men släppte in två mål och var nära att släppa in ett tredje i slutet. Storfavoriten har haft en aningen knackig inledningen på allsvenskan med en förlust mot Djurgården och ett oavgjort resultat mot Östersunds FK.

Är bra med trots knackig start

Ändå så är man bra med i kampen om SM-guldet och möter i kväll AIK på Friends arena.

Där ser tränaren Jon Dahl Tomasson, som varit tydlig med att han ska använda sig av hela truppen och lufta många spelare i allsvenskan det här året, ut att bänka stjärnskottet Anel Ahmedhodzic. Enligt SportExpressens uppgifter är planen att satsa på Lasse Nielsen och Franz Brorsson som mittlås.

Stjärnskottet ser ut att bänkas

Om inget oförutsett händer så bänkas alltså MFF:s stjärnskott i kvällens match mot AIK, där Pavle Vagic även han väntas gå in från start. I AIK är högerbacken Mikael Lustig ett osäkert kort och han testas sent och det är oklart om han kan vara med mot MFF. Startelvorna släpps en timme innan avspark, alltså 17.30 under torsdagen.