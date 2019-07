Dystra bilder för Helsingborg och Kalle Joelsson.

U21-landslagsmålvakten tvingades bryta mötet mot Sirius med en misstänkt knäskada.

Det betydde allsvensk debut för allsvenskans yngsta spelare för säsongen: Ian Pettersson, 16 år.

– En otrolig känsla just nu. Jag är så glad att jag inte vet vad jag ska säga just nu, säger han till C More.