Christoffer Andersson svarade för sitt livs säsong i Höllviken innan han snappades upp av Dalen.

Jan Zaugg har varit brutalt bra i schweiziska NLA och fick många nya fans när han visade upp sin tekniska briljans på VM i fjol. Så det är inget snack om att Mullsjö gjort ett kap.

Men hajpen och snacket efter att Kalmarsund lagt beslag på Tobias Lindström - och storebror Jesper Lindström - har varit något annat.

På förhand känns 24-åringen från Salem som årets värvning i svensk innebandy. För första gången tar stjärnbacken steget från moderklubben till SSL för att jämföra sig med de allra bästa.

– Jag har inga problem med att vara hajpad. Jag har stor press på mig själv och bryr mig inte om vad andra tycker. Jag vet vad jag går för och det ska bli kul att testa högsta ligan nu.

Tobias Lindström siktar mot landslaget

Målet är solklart.

– Jag siktar på en landslagsplats den här säsongen. Klaffar mitt spel ska jag kunna vara med och utmana om det. Men nu har jag bytt lag så jag vet att det är mycket som ska klaffa även med det privata och med ett nytt lag. Jag tror det kommer gå bra. Jag snittade två poäng per match i allsvenskan i fjol. Jag siktar på en poäng per match nu, kanske lite bättre än så. Säg 1-1,5 poäng per match, säger Tobias Lindström.

En back av högsta klass är vad Kalmarsund har saknat de senaste säsongerna då kvaliteten framåt är stor med landslagsstjärnan Kim Nilsson, poängmaskinerna Kevin Björkström och Marcus Johansson samt uppstickaren Tim Nyanser.

- Tobias är en toppback i SSL och kommer inom kort tillsammans med Tim Nyander bli våra nästa landslagsspelare. Vi kommer använda Tobias i en offensiv roll och är övertygade om att han kommer leverera poäng och högklassigt försvar, säger Kalmarsunds nye tränare Alexander Brinkmann - som kommer leda laget tillsammans med Adam Kallenberg.

”Det är mycket mer fysiskt spel i SSL”

När SportExpressen pratar med Tobias Lindström är det tre veckor sedan han gjorde flytten från Stockholm till Kalmar.

– Första tiden har varit jättebra. Jag är förvånad över att jag har trivts så bra. Men Kalmar är ju en sommarstad. Vi får väl se hur det blir under vintern. Än så länge är det bara positivt.

Han bor tillsammans med sin sambo - med brorsan Jesper i porten bredvid. Jesper Lindström har gjort två kortare sejourer i SSL - i AIK och Växjö.

- Han har sagt att man måste vara snabbare i tanken hela tiden än i allsvenskan. Jag har inget problem med ett högre tempo, men man får nog räkna med en inkörningsperiod på två månader kanske, säger Tobias Lindström.

Vad har du annars hört om spelet i SSL kontra allsvenskan?

– Det är mycket mer fysiskt i SSL. Det finns inte så många stora och starka spelare i allsvenskan, där är det ju mer juniorer som släpps fram. Sedan är det ju mer genomtänkt spel i SSL. I allsvenskan är det mer tuta och köra. Så det lär nog bli mer statiskt spel nu och mycket mer närkamper. Men det ska nog gå bra.

”Inte status att gå till Storvreta eller Falun”

Kalmarsund slutade tia i SSL förra säsongen och var aldrig riktigt nära att nå slutspel.

Nu är målet att hamna på rätt sida sträcket. Klubbens ambitioner är dock betydligt större än så.

Klubbchefen Per Viberg sa i en intervju med SportExpressen i våras att det bara är en tidsfråga innan laget slår Falun i en SM-final.

– Det var därför man valde Kalmarsund - för det de vill göra. Jag tror absolut att man inom tre, fyra år kan nosa på en semifinal. Till och med gå till final, säger Tobias Lindström.

– Klubben har höjt omsättningen och ska man slåss med Falun och Storvreta behövs det pengar. Bra spelare kommer inte för att man gör en satsning mot SM-guldet om man inte kan betala de löner som bra spelare vill ha.

Gillar golf - har sju i handicap Namn: Tobias Lindström

Ålder: 24. Position: Back. Klubb: FBC Kalmarsund. Moderklubb: Salem IF. Målsättning i år: Slutspel, 1-1,5 poäng per match och en landslagsplats. Fritidsintressen: Golf, har sju i handicap, fotboll och att umgås med vänner. Poäng senaste säsongerna: 2018/19: 44 poäng på 23 matcher. 2017/18: 31 poäng på 24 matcher. 2016/17: 9 poäng på 16 matcher. Visa mer Visa mindre

24-åringen sticker inte under stolen med att lönekuvertet var en viktig del när han valde klubb.

– Jag hade bestämt mig för att jag skulle satsa helhjärtat på innebandyn. Då föll fyra, fem klubbar bort direkt för att de inte kunde betala tillräckligt. Jag och brorsan kände tidigt att vi vill till Kalmarsund. Laget är lite likt Salem med bra gemenskap och är på väg uppåt. Bägge två kan få spela mycket här också. Vi hade kunnat gå till Storvreta och vinna guld, men jag vill ha en stor roll i laget och bidra till framgång.

– Många undrar varför jag inte valde Storvreta eller Falun. Många blir imponerade när de blir kontaktade av de lagen och visst kan man bli det, men det är inte status för mig att gå dit.

Tobias Lindström om drömkontrakt

SM-finalisten Falun var dessutom inte ”jätteintresserade” av Jesper Lindström, och föll därför bort.

I mästarlaget Storvreta kände Tobias Lindström att det skulle vara svårt att ta en plats i någon av topplinorna.

Uppsalalaget ska ha erbjudit 24-åringen ett riktigt lukrativt kontrakt - precis som han nu har fått i Kalmarsund.

– Jag har lite dålig koll på vad folk tjänar, så jag vet inte om det är ett drömkontrakt. Men för mig är det ett bra kontrakt. Jag skulle överleva även om jag inte skulle jobba vid sidan av - även om det skulle bli lite knapert.

Enligt de uppgifter SportExpressen har fått kommer du tjäna 20 000-23 000 kronor i månaden.

– Någonstans där ligger det. Så mycket kan jag säga.

Du har inget Kim Nilsson-kontrakt?

– Haha. Han plockar ut lite mer än så. Det gör han med all rätt. Han har ju lite fler titlar än jag.

”Kommer vara positivt för mitt spel”

Tobias Lindström kommer precis som i Stockholm arbeta på ett gruppboende. Med en stor skillnad: Nu behöver han bara jobba halvtid.

– Det kommer vara positivt för mitt innebandyspel. Förut har det vara att man kommer hem från jobbet, käkar något, åker till träningen och kommer hem sent. Nu kommer jag kunna lägga arbetstiderna så att de passar matcherna bättre. Man slipper tidiga morgnar och man kommer kunna träna extra på dagarna om det behövs.

Hur mycket bättre tror du att du kan bli med dessa förutsättningar?

– 20-30 procent säkert.

För Tobias Lindström passar det även utmärkt med tanke på den jobbiga skadehistorik han stundtals har haft i Salem.

– Jag har haft två hela säsonger nu men det har varit svårt att få in rehabträning. Nu kommer jag hinna med det också. Jag behöver det för att underhålla mina knän och axlar.

Men du är inte skadad nu?

– Nej, det känns hur bra som helst. Nu jobbar jag bara på att bli starkare och har inget fokus på rehab. Allt funkar som det ska, säger Tobias Lindström.

Till sist, vilka värvningar tycker du har varit de bästa under silly season?

– Christoffer Andersson. Han är riktigt bra så honom tror jag på i Dalen. Jan Zaugg också. Han visade fina handleder i VM och det ska bli roligt att se honom nu. Det är sådana spelare som SSL behöver. Så de två tror jag på.