Kalmarsund hymlar inte med sin ambition:

De vill ta upp kampen på riktigt med innebandyns två giganter, Falun och Storvreta.

Samtidigt som de har nått föreningens första slutspel - ligger fyra inför den sista omgången - och ser över spelarmaterialet inför nästa säsong arbetar de hårt för att förstärka organisationen.

– Vi har ett antal anställda i föreningen och planen var att inte anställa på ett antal år igen. Men när Patrik blev ledig fick man omvärdera det beslutet, säger Per Viberg.

Fyra SM-guld med Falun

Patrik Klockare Bäck är ett aktat namn inom innebandyn.

2005 klev han in som sportchef i Falun - bara något år efter att föreningen klivit upp i dåvarande elitserien. I början av januari i år lämnade han den rollen - med en diger meritlista för Falun innehållandes fyra SM-guld och lika många Champions Cup-guld. Dessutom var laget i solklar serieledning.

När Kalmarsund mötte Storvreta i lördags fanns Patrik Klockare Bäck med fru på pressläktaren.

– Han var och hälsade på här i helgen. Det var första gången han var nere. Det känns mycket spännande. Han och jag har lärt känna varandra sedan vi gick upp med Kalmarsund för två år sedan. Vi har pratat många gånger varje vecka och har hittat en vänskap, säger Per Viberg.

– Hade det inte varit för Per hade inte det här varit aktuellt, erkänner Patrik Klockare Bäck.

– Det var en bra helg där nere. På mångt och mycket liknar Kalmarsunds resa den vi har gjort med Falun. De har gjort det fantastiskt bra och har något fräscht på gång.

Aktuell för roll i elitkommittén

Tanken är att Patrik Klockare Bäck ska få en allsidig roll i elitkommittén som arbetar med sportsliga frågor, evenemang och marknad. Förre tränaren Adam Kallenberg är just nu sportchef för både herr- och damlaget, vilket enligt Per Viberg är ett lite för stort ansvar för en person och där kan Patrik Bäck till exempel komma in och bli en viktig pusselbit.

– De presenterade ett lockande koncept och faller alla bitar på plats kan det vara intressant att vara med på resan. De stärkte sina aktier i helgen i alla fall. De bygger ju en organisation som ingen annan gör i SSL. Det som sticker ut är att de är så duktiga på marknadssidan. Så det här känns spännande och lockande, säger Patrik Klockare Bäck.

Beslut kommer att fattas inom ett par, tre veckor.

– Jag har haft kontakt med fem, sex föreningar sedan jag slutade. På lite olika nivåer, allt från allsvenskan och SSL till utomlands. Det är två, tre klubbar som fortfarande lever.

Kalmarsund: ”Vi är en uppstickare”

Per Viberg:

– Jag tror vi har sålt in Kalmarsund bra och sålt in rollen bra. Min förhoppning och ambition är att göra klart med Patrik ganska snart.

– Det kan ju tyckas vara en oväntad rekrytering, men jag tror det lockar att vi har något bra på gång. Vi har gjort en resa. Vi är en uppstickare och han ser säkert att vi kan utmana Falun och Storvreta framöver. Det är en utmaning. Och kan vi ge rätt förutsättningar bredvid planen visar vi att vi verkligen menar allvar.

Kalmarsund gick upp i SSL inför fjolårssäsongen.

I helgens avslutande grundserieomgång möter de Linköping på bortaplan. Minst två poäng där säkrar fjärdeplatsen i tabellen.