Han är den givna målvakten att gå med

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0146

TIMRÅ. En vecka på turné, och en vecka med ett och annat svar.

För visst är väl känslan att Adam Werner allt mer börjar likna den målvakt han värvades för att vara, och som den Malmö Redhawks kommer gå in i kvalspel med om två och en halv vecka.

Förtroendet från tränarna pekar i exakt den riktningen.

Det har varit en märklig säsong i Malmö på flera sätt.

Man inledde med tolv poäng på de fem första matcherna.

Sedan dess har man varit seriens överlägset sämsta lag.

Men man har på senare tid hittat en hel del vägar att vinna. Åtminstone varannan match.

Men kanske är det än mer märkligt hur det sett ut på målvaktssidan under säsongen.

Ni minns, Oscar Alsenfelt sparkades ut med ett år kvar på kontraktet, på stark rekommendation av den mentala coachen Maxi Tropé som för bara någon vecka sedan fick gå samma öde tillmötes.

Ja, det hette att Tropé och klubben var överens.

Som det brukar låta.

Men hans insatser är det få som varit nöjd med och han har varit ifrågasatt under stora delar av säsongen, med tanke på hur mentalt svaga laget faktiskt varit.

Med hans påverkan på målvaktspositionen värvades Adam Werner in bredvid Daniel Marmenlind.

Två hungriga 25-åringar på väg framåt i sin karriär.

Werner, ordentligt sargad efter sina år i Nordamerika, och Marmenlind som tog över sista månaden förra säsongen och blev det givna målvakten man gick med under hela hösten.

I december var Werner på väg att lånas ut till allsvenska AIK, men sa själv nej.

Någon dag senare skadade Daniel Marmenlind sig i hemmamötet mot HV71 och Werner fick chansen mot Timrå borta.

En ganska stabil insats, trots att man förlorade med 3-0, varav av sista målet i tom kasse.

Då inleddes Werners resa mot att hamna där han faktiskt befinner sig idag, som den målvakt man av allt att döma går in i kvalspel med.

Ja, så ser det ut att bli.

Brandon Maxwell värvades in som Daniel Marmenlinds ersättare. Man trodde det skulle handla om ett par veckor.

Nu har det snart gått två månader sedan Marmenlind skadade sig, och varje gång han testat, verkar tendenserna vara att han inte riktigt varit redo.

Så sent som i veckan var han på is, men oavsett om han nu verkar vara på väg in i spel, så är det bara två och en halv vecka kvar till kvalspelet börjar.

Brandon Maxwell kom in och fick göra ett par fina insatser, men ganska snabbt har det ändå visat sig att hans dippar är alldeles för låga.

Werner har den här vecka fått stå alla tre matcher och jag tycker det indikerar ganska tydligt att man avser att gå med Adam Werner in i mål nu.

Med all rätt dessutom.

En väldigt god insats i Örebro, en bra insats i Gävle och nu även en bra insats mot Timrå.

Om Adam Werner inte stått i mål den här eftermiddagen hade matchen varit död långt före Magnus Pääjärvi satte 2-0 på ett friläge i slutet av den andra perioden, men nu gav han sitt lag chansen att faktiskt vända den.

För Werner finns det egentligen bara allt att vinna i den här slutdelen av säsongen. Han har varit bespottad och han har varit nere relativt långt ner på självförtroendebotten.

För mig är det dock ingen tvekan. Han ska stå i kvalspelet. Allt annat vore märkligt.

Snack med Tomas Kollar efter bortaturnén i Örebro, Gävle och Timrå: