Har ni skött matematiken i skolan vet ni vad som väntar

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0146

14 januari.

Två månader till den 14 mars.

Ringa in det datumet i kalendern om ni följer Malmö Redhawks.

Inte ens den största optimisten kan längre på fullaste allvar tro att ett under, som skulle vara större än vändningarna på de senaste två säsongerna är möjlig.

Den 14 mars börjar playout 2023, och Malmö är ett av de två lagen.

Nu gäller det för laget att ta sig an uppgiften som väntar på bästa tänkbara sätt.

Bra spel, fina underliggande siffror och man faller på individuella misstag.

Hur bra man än har spelat, och man hade från Frölundamatchen den 26 december till Örebromatchen den 6 januari släppt till minst antal målchanser mot sig i serien.

Utdelningen på de fem matcherna? Fyra av 15 möjliga.

Nu har man fyra av 21 möjliga poäng sedan återstarten efter juluppehållet.

I ett läge för Malmö har det handlat om en enda sak sedan man gjorde den återstarten:

Nummer ett: Ta poäng.

Nummer två: Ta poäng i följd, så man tar kliv i tabellen.

Laget har knappt gjort någonting av det, mer än fyra poäng.

Med en tredjedel kvar av serien så hamnar man i ett ganska jobbigt läge.

Att förbereda ett lag för kvalspel med 18 matcher kvar att spela är inte enkelt.

Att lägga upp träningen som att man givit upp serien går inte att motivera elitidrottsmän som inte vill annat än att vinna, är i stort sett omöjligt.

Men någonstans handlar det ändå om att försöka hitta något vägvinnande under de här två månaderna.

Inte ett spel som ser bra ut i de underliggande siffrorna, utan ett spel som gör att man vinner hockeymatcher.

I en intervju med Sydsvenskan som sportchefen Björn Liljander gjorde, så klargjorde han ganska tydligt att han inte ägnade en tanke åt kvalspel.

Så är det givetvis inte.

Antagligen så fann han bara det som det tryggaste sättet att uttala sig på, för att inte slänga hela spelartruppen under bussen.

Men de som spelar i laget har förstås också en hjärna och har förhoppningsvis inte struntat helt i matematiken i skolan, även om hockeyträningen säkerligen var prio ett.

Med 18 matcher kvar att spela, eller 54 poäng kvar att spela om, så behöver man samla på sig minst 30 poäng ytterligare.

På de 34 man spelat hittills har det blivit 31 inspelade poäng.

Dessutom är det inte ens säkert att 30 poäng ytterligare skulle räcka, med tanke på att Brynäs, som ligger tolva, har en poängtakt som är högre än 61 poäng totalt efter 52 omgångar.

Så har man matematiken med sig, så vet man vad som väntar.

Då gäller det att göra det absolut bästa man kan av den situationen.

Ett par tre spelare som skruvar upp konkurrensen i truppen, gärna så tidigt som möjligt för att få in alla och köpa det som väntar.

Det som väntar – om exakt två månader, tisdagen den 14 mars.