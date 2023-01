Bottenlagens förutsättningar med 20 matcher kvar

Foto: Bildbyrån

Vissa hävdar att räkna på 61 poäng är för lite.

Men det är trots allt ett faktum att Mora IK är det lag som tagit högst poäng, men ändå hamnat i kval, så vi sätter ändå en poäng mer än det som någon form av måttstock. För alla år, sedan 14 lag infördes i SHL, så har 61 poäng räckt. Även Linköping som blev tolva 2019, tog 67. De hade trots allt klarat sig på 61.

Vi tittar på vad bottenlagen i SHL i år behöver göra för att nå dit.

Låt oss först reda ut vilka lag som riskerar att hamna där.

Om vi börjar från plats 7 i tabellen.

Rögle har 47 inspelade poäng på 32 matcher. Med 20 matcher kvar behöver de således spela in 14 poäng till.

Kommer de förstås att göra.

Oskarshamn och Linköping har 46 inspelade poäng. De behöver därmed plocka 15 poäng till för att nå 61 poäng. Eller 0.75 poäng per match.

Det löser dem.

De är också klara.

Efter de lagen hittar vi Leksand på 44 poäng. Summan de ska spela in är 17 poäng på 20 matcher. Eller 0.85 poäng per match. Det tar man. Låt oss i alla fall hålla undan de från diskussionen om de inte skulle förlora fem, sex, sju matcher på raken. Då blir det en annan sak.

Då landar vi i botten fyra.

Luleå, Brynäs, HV71 och Malmö. Det är två av de fyra lagen som spelar kval. Rent matematiskt pekar exakt allt på det.

Vi tar lagen var för sig.

Luleå

41 inspelade poäng på 32 matcher

Behöver: 20 poäng på 20 matcher för att nå 61 poäng

Snitt: 1.00 poäng per match

Prognos: Väldigt lösbart. Snittar fram till idag 1.28 poäng per match och då anses man redan ha gjort en bedrövlig säsong och underpresterat. För att det ska bli tal om kval ska man vara ännu sämre. Bör hålla undan ganska enkelt.

Brynäs

39 inspelade poäng på 33 matcher

Behöver: 22 poäng på 19 matcher för att nå 61 poäng

Snitt: 1.16 poäng per match

Prognos: Ser ut att vara rimligt. Håller med sina 39 poäng på 33 matcher ett snitt på 1.18 poäng per match. Kan alltså klara sig på en liiiite sämre poängprestation resten av säsongen.

HV71

35 inspelade poäng på 32 matcher

Behöver: 26 poäng på 20 matcher för att nå 61 poäng

Snitt: 1.30 poäng per match

Prognos: Sett till poängintaget under säsong så måste man öka. Hittills den här säsongen ligger man på 1.09 poäng per match, och måste upp 0.21 procentheter per match från nu.

Malmö

31 inspelade poäng på 32 matcher

Behöver: 30 poäng på 20 matcher för att nå 61 poäng

Snitt: 1.50 poäng per match

Prognos: Ser förstås enormt tufft ut. Snittet över säsongen är 0.97 poäng per match, och nu måste man plötsligt upp i 1.50 poäng per match. Varannan match måste således vinnas med trepoängare.

***

Tittar man på det så här så ser det redan nu ganska klart ut. Malmö är ett av kvallagen, och sedan står det mellan HV71 och Brynäs vilket lag som undviker den platsen.

Det ska till något sensationellt för att Malmö inte ska vara ett av lagen. Någonting i stil med 2021. Då tog man sju raka segrar i februari och in i mars när man till slut fick ordning på det. Det grundlade att man säkrade det.

Något förenklat skulle man också kunna säga så här:

Luleå behöver ta sex-sju trepoängare på återstående 20 matcher.

Brynäs behöver ta sju-åtta trepoängare på återstående 19 matcher.

HV71 behöver ta åtta-nio trepoängare på återstående 20 matcher

Malmö behöver ta tio trepoängare på återstående 20 matcher.

Då kommer de interna matcherna mellan lagen bli viktigare, desto mer pyrt man ligger.

Tittar man då på Malmö så har man fem möten kvar med lagen i botten.

HV71 en gång (borta) och så har man Brynäs och Luleå två gånger (hemma/borta). I princip så måste man vinna dessa möten.

Åtminstone alla tre återstående mot Brynäs och HV71, och en av matcherna mot Luleå.

Så här ser förutsättningarna ut med 20 omgångar kvar, om man bara tittar på siffrorna, med utgångspunkt på de 61 poängen, som alltid har räckt för att ha två lag bakom sig sedan 14 lag infördes i SHL.