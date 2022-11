Behöver hitta någon som kan göra skillnad

Foto: Bildbyrån

Den på förhand enda spetsvärvningen framåt är borta.

Kristian Vesalainens tid i Malmö blev inte lyckad och det blev som det blev.

Man försökte väcka en stukad spelare från NHL, men hade inte tid att vänta och förtroendet blev snabbt förbrukat.

Nu måste Malmö dock förstärka laget. Det var trots allt spelaren som skulle göra skillnad som nu är borta.

Ni vet hur det var.

Malmö Redhawks gick in i säsongen med en hel hög av spelare med kontrakt.

Manövermöjligheten för nya sportchefen Björn Liljander var minimal.

Han valde att satsa på en tidigare förstarunda, som varit stark i Europa, i Finland, men som han visste hade haft tufft i Kanada.

En spelare han hade koll på. Där han visste vad som fanns.

Han hade också möjlighet att värva en lite billigare spelare och fann då Lukas Wernblom. En spelare han av allt att döma kommer få ett gott utfall på, över tid.

Men nu står man ändå med ett faktum att det egentligen är identisk forwardsbesättning som kom tolva över 52 omgångar, och som räddade sig kvar genom att ta 24 poäng den sista fjärdedelen av säsongen.

Ett lag som egentligen utan Vesalainen tagit 21 poäng på 16 matcher.

Vem som helst, som gör matematiken förstår att det inte kommer fortsätta så.

Klart att Björn Liljander inte gör detta utan vetskapen att han ska kunna landa in ett nyförvärv.

Problemet är bara att marknaden är så kraftigt begränsad och spelare som kan göra skillnad är sällsynta. Men det gäller att vända och vrida på varje sten.

Nu har man åtminstone både plats och pengar för att göra en värvning.

Det måste man göra. Även om man stundtals har kunnat prestera på toppnivå (Läs: På bortaplan) så behöver man förmodligen över tid någon som kan göra verklig skillnad.

Någon som kan avgöra en tajt 2-2-tillställning mot Timrå, istället för att motståndarna ska göra 2-3 i kontringen efter.

Någon som kan sätta det där 3-3-målet hemma mot Örebro.

Eller hjälpa till att hämta i fatt 1-2-underläget mot Oskarshamn.

Spelaren med spetsen, spelaren som kan göra skillnad.

Den som man ändå trodde att Vesalainen skulle kunna vara.

Den spelaren måste man faktiskt göra allt man kan för att hitta.

När man nu också gjort sig av med en spelare, som är ännu en i raden av storväxta spelare, så behöver klubben också hitta lite andra spelare. Någon som kan bryta mönster.

Malmö har satsat på tyngd och storlek i många år.

Men bristen på mix är stundtals slående.

Drömspelaren borde vara en liten, kvick, högerfattad spelare. En uppgraderad version av Johan Olofsson.

Det kanske till och med är så att man ska försöka hitta två forwards för att verkligen kunna skaka om dynamiken i laget.

Viktigt också att poängtera en annan sak när man har en tendens att snöa in alldeles för mycket på forwards och offensiv.

Laget har släppt in på tok för många mål.

48 insläppta på 16 matcher.

3.00 i snitt.

Det kan man kanske göra när man vräker in mål framåt.

Men så är det inte.

Så i ena eller andra lagdelen kommer man att behöva förstärka.

Dessutom behöver de ledande spelarna, som spelar mest, höja sig.

Av de som spelar mest är det egentligen bara två som kan komma undan med en hyfsad heder i behåll, och det är Adam Ollas Mattsson och Fredrik Händemark.

När vi pratar om spelare som gör saker rätt, över tid (som det så fint heter), och i alla delar av spelet.

Tillbaka till Vesalainen.

Det blir en lärdom även för Björn Liljander förstås.

Hans första stora offensiva värvning blev inget bra. Men samtidigt var det en spelare i helt rätt ålder, med stor uppsida.

Svårt att klaga när det gjordes.

Alltid lättare med facit.

Men nu måste han göra någonting bättre, för truppen är alldeles för tunn och ospetsig idag.

Någon som gör skillnad kommer vara ett måste.