Blir utmärkande för ett bottenlag

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN / kod PA / PA0420

MALMÖ. Ett individuellt misstag, ett tappat koncept i tre minuter och 50 sekunder.

Mer behövs inte för att förlora en ishockeymatch.

Det fick Malmö Redhawks erfara när man gav ett lillfinger och Örebro tog hela handen.

Ett Örebro som är serieledare i SHL, efter en drömvecka.

Det finns säkert de som vill hävda att Malmö Redhawks föll efter en stark upphämtning.

Och absolut, det var på vippen att man gjorde 3-3. Det fanns chanser för att vinna med 4-3 och 5-3 också.

Ger man motståndarna ett handikapp av den digniteten så brukar det dock sällan bli tal om några större upphämtningar, utom i vissa undantagsfall.

När Matias Lassen spelade rakt i gapet på en Oliver Eklund var 0-1 ett faktum.

Det skulle kunna gå in på shit happens-kontot, och att man, borstar av det, går vidare och fortsätter som man gjort.

Då tog Redhawks en utvisning och Filip Berglund gjorde 0-2 när man nästan hade lyckats reda ut den.

Kort senare gjorde Mathias Bromé 0-3 när han oerhört läckert satte målet på en Kenta Nilsson/Foppa-avslutning.

För mig blir det utmärkande för ett bottenlag.

Fascinerande hur man kan tappa konceptet så snabbt.

Lika mycket som det blir utmärkande att ett Örebro som reder ut stormen första tio minuterna, och sedan tar tillvara på det som bjuds på bortaplan och gör det oerhört effektivt.

Dessutom var Jhonas Enroth bra i målet och hade den turen en bra målvakt förtjänar.

Tomas Kollar valde att sätta Kristian Vesalainen på bänken under resten av matchen när den andra perioden började.

William von Barnekow kom in och bidrog med en ruskig energi.

Fick göra 1-3.

Lite häng.

Då kommer de korkade besluten fram igen.

På offensiv blålinje så tar Lance Bouma beslutet att skicka klubban ur handen på en Örebrospelare.

Precis när man har ett möjligt slagläge och går för en snabb reducering efter 1-3.

Då ska först två minuters boxplay städas av.

Nu klarar man det och Adam Ollas Mattsson gör 2-3 på en fin individuell prestation.

Sedan stannade det där och Örebro lyckades reda ut stormen som ändå kom.

Och det är väl möjligen det som Redhawks kan ta med sig.

Kanske också det faktum att det var ett oerhört driv från Carl Söderbergs kedja. När 20-årige William von Barnekow kom in.

Men överlag så har Malmö mycket att kämpa med.

Kristian Vesalainen var alltså petad.

Nu var tålamodet slut från tränarna.

Det förväntade toppförvärvet fick bara ett par matcher i den här omgivningen, innan man tröttnade.

Lance Bouma har gjort ett mål på hela säsongen och är nere i en fjärdekedja.

Detta är välbetalda spelare som är förväntat drivande spelare i laget. Det ska blir väldigt intressant att se hur Vesalainen som har en hög kravbild på sig själv, hanterar detta.

Att en 20-åring kommer in och är så mycket bättre och spelar med så mycket högre energi är en varningsklocka om något.

Det var den spelaren som Vesalainen skulle vara.

Kanske är det dock en helt annan sak som Redhawks måste brottas med framöver.

Förtroendet från hemmapubliken.

Det här var fjärde gången i rad de fick vända hem utan att deras favoritlag fått med sig poäng.

På sju spelade hemmamatcher har man vunnit tre poäng en enda gång.

Det är en varningsklocka om något.

Knappast en slump att så varit fallet under flera säsonger.

Örebro gick för övrigt in i den här veckan med möjlig krisstämpel på sig.

Man hade förlorat flera matcher i följd.

När veckan summeras så har man slagit Skellefteå och Färjestad hemma.

Och man har slagit Malmö borta efter att man bara behövt fem minuter av effektivitet.

Samtidigt har Mathias Bromé vaknat.

Örebro blir farliga framöver.