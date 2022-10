De bästa spelarna måste vara bäst

Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

MALMÖ. Historien upprepar sig, på mer än ett sätt.

Nästan kusligt likt, faktiskt.

Ett självförtroende-ras efter att Luleå kommit till Malmö med en defensivt klockren insats och ett lag som går i synk med en enda sak. En Carl Söderberg som måste fungera, för att laget ska fungera.

Att förlora mot ett Timrå som är sylvassa i powerplay är en sak.

Men att bli förolämpade på sin hemmaplan är givetvis aldrig okej.

Den gropen Redhawks satt sig i, har blivit djup och det blir en utmaning att ta sig upp från den.

Klang och jubel.

12 poäng de första fem matcherna och spelare som satt på högsta hästen.

Så skulle man kunna tänka sig att det kan bli.

Men så var det inte.

Jag upplevde ändå ett Malmö Redhawks som hade fötterna på jorden. Ingen var beredd att flyga iväg. Man tog match för match och skulle hålla sig till vad man skulle. Oavsett hur det såg ut.

Men faktum är att det som hände förra året ändå har upprepat sig.

Ett Luleå som kommer ner, lite halvdesperata efter poäng och en coach i båset som kommer till Malmö med ett enda uppdrag, och en enda matchplan.

Få med er någonting bra härifrån och gör det med nitisk defensiv.

Så var det den 7 oktober 2021 och så var det den 6 oktober 2022.

Det som hände efter de matcherna var ett Malmö som fick ett självförtroende som totalt störtdök.

Det offensiva haveriet var ett faktum och man hade förtvivlat svårt att ta sig upp från den gropen.

Lite som nu faktiskt.

Sedan den matchen har man gjort ett mål mot Leksand, ett mål mot Oskarshamn och noll mål mot Timrå.

Så små marginaler kan det faktiskt vara när man väl börjar att tvivla på sig själv.

Nu kan givetvis inte insatserna mot Luleå, Leksand eller Oskarshamn ens mäta sig med den här typen av magplask.

Att förlora matcher gör lag, att förlora flera i rad, det sker också.

Malmö Redhawks var av många tippade som det på förhand sämsta laget i årets upplaga i SHL.

Många supportrar har säkert väntat sig att det kommer bli tuffa tider och att det kommer bli en kamp denna säsongen.

Det i sig tror jag faktiskt inte särskilt många har problem med.

Man vet hur det såg ut förra säsongen och man vet vad för typ av trupp man gick in i den här säsongen med.

Men hur man än vänder och vrider på det där, fram och tillbaka, så får man inte förlora med så här stora siffror på sin hemmaplan.

När den tredje periode började så hade laget skjutit elva skott på mål.

Då var ändå sju av de elva skotten i den andra perioden och över ett par minuter då man faktiskt gjorde ett ärligt försök att närma sig innan Robin Hanzl gjorde 0-3 och den här eftermiddagen gick från förlust till förolämpning.

Timrå kom till Malmö med en tuff tid bakom sig.

När man hade gjort det bra i inledningen av serien, så hade man gjort det via ett sylvasst powerplay.

Senaste två matcherna har Timrå fått ett powerplay med sig över 120 spelade minuter.

Att då bjuda bort powerplay så domarna inte ens behöver ställas inför ett val om man ska lyfta på handen eller inte efter fem minuter och 25 sekunder, mot ett lag som bara längtar efter att få spela i den spelformen man är så skickliga i, det är ett rent underbetyg till den inställningen man går in i det och svagt påläst mot vad man möter.

Det går säkert att diskutera Thomas Schemitsch femminutare som definitivt såg till att det här blev en förlolämpning, samtidigt finns det exakt noll vinst för två domare att kolla på en grej på video, och sedan dela ut en femma, om det inte stämmer.

Därför måste man också utgå från att den är korrekt bedömd.

Det efterföljande powerplayspelet var det som gjorde att det här rann iväg till en nivå som inte ska vara möjlig i SHL. Timrå gjorde 0-4, 0-5 och 0-6 innan Redhawks var fulltaligt. Då hade Joakim Ryan dragit på sig en tvåa till under det boxplayspelet.

Resultatet i sig är givetvis det som man tar med sig från den här kvällen.

Jag var i Skellefteå för ett par år sedan och såg att lag som förlorade med 9-0 efter total genomklappning i den tredje perioden.

När det blir så här stora siffror så påverkas man rakt av resultatet.

Det kan man faktiskt försöka att undvika när man med lite perspektiv ser vad som händer i Malmö Redhawks.

Hur man än vrider och vänder på det här så går lagets prestationer i synk med att Carl Söderberg är så bärande som han kan vara.

Söderberg var formidabel förra säsongen när man inledde så bra, och Söderberg var bäst när man räddade säsongen förra säsongen.

Den här säsongen har han inte varit bra mer än någon enstaka match.

Att laget vann matcher i inledningen berodde helt på att tvillingarna Westerholm hade några bra matcher, och när de inte hade det, så var det Händemarkformationen som var bäst.

Carl Söderberg har spelat nio matcher och han har gjort poäng i två av dessa nio matcherna.

En otroligt fin assist mot Rögle borta och två mål mot Brynäs hemma.

Båda matcherna vann Malmö.

När det gick som tyngst förra säsongen, så var det i ren synk med Söderbergs stora formsvacka i november, december och januari.

De bästa spelarna måste vara bra.

När man har en förstakedja värd namnet så kan man vinna även när det går dåligt.

Då kan man vända tuffa underlägen.

Då hade man kanske kunnat vända matchen mot Oskarshamn häromdagen och man hade kanske inte behövt falla ihop som ett korthus den här dagen. Då hade man kanske kunnat pilla in 1-2 och få lite kontakt i början av den andra perioden.

Bristen på spets blir påtaglig. Speciellt när den spelaren som har den största spetskompetensen visar allt annat än bra form.

Det är faktiskt mer utmärkande för Söderberg just nu hur svag han är i egen zon.

När det som ska utmärka Söderberg är vad han uträttar framåt.

Det blir ett karaktärstest som heter duga för den här gruppen.

Den här eftermiddagen var man med att skriva historia genom att förlora med siffror på hemmaplan man inte gjort på nästan 18 år.

Mindre smickrande.

Solen kommer givetvis gå upp imorgon också.

Både för Malmö, och för Timrå, som båda två står på 12 poäng inspelat.

Men för Malmös del var det en käftsmäll som kan bli svår att resa sig från, och som aldrig ska behöva ske.

Video med Tomas Kollar efter matchen: