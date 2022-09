Punkter efter premiären Skellefteå-Malmö

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

SKELLEFTEÅ. För andra året i följd så vinner Malmö Redhawks premiären på bortaplan.

Segern mot Skellefteå AIK var imponerande på många sätt.

Och Daniel Marmenlind börjar på en helt annan nivå än föregående säsong.

Oväntad matchhjälte

Hade någon sagt att William von Barnekow skulle avgöra den här tillställningen så hade jag ärligt talat skrattat.

19-åringen har fått chansen på försäsongen utan att ta den. Men steppade upp i sista träningsmatchen mot Oskarshamn, slog sig in i premiärlaget.

En bit in i tredje perioden dök läget upp och han tog den.

Snacka om att det märktes att självförtroendet gick upp drastiskt. I ett Malmölag som sägs sakna spets så behöver man oväntade spelare som tar chansen.

Barnekow kommer få kriga ordentligt för att få chansen när Vesalainen och så småningom Lukas Wernblom ska in i laget. Men ett sådant här typ av besked var förstås det bästa han kunde leverera.

Tvillingkedjan den bästa kedjan

På försäsongen har det var Carl Persson och tvillingarna Westerholm som varit det stora offensiva hotet.

Det fortsatte nu.

Alla landar in på två poäng vardera efter premiären.

Levererar den kedjan så får Redhawks ett djup i laget som många kanske inte såg. Tvillingarna och Carl Persson har varit stabila runt 25-30 poäng, men sällan mer.

För Redhawks del gäller det att de fortsätter vara drivande.

Självförtroendet är det inget fel på.

Alla enheter i Malmölaget levererade för övrigt. I ett lag som kanske inte har den tydliga stjärnan bortsett Carl Söderberg så behövs det. Söderbergs jobb på Marcus Sylvegårds 0-2 var förresten högsta klass. Gustaf Lindvall såg absolut ingenting av det avslutet från Marcus Sylvegård. Jag tror inte Sylvegård gjort ett enklare mål på SHL-nivå någonsin faktiskt.

Marmenlinds nivå

Efter Malmös drömstart så kändes det som att Skellefteå kunde gå mot en kross. Efter att 0-2 snabbt blivit 2-2 hade det kunnat rinna iväg ordentligt.

Då visade Daniel Marmenlind hög klass.

31 skott och han släppte bara två av dessa.

Det ger en drömstart på säsongen, och an indikation på att han börjar på en högre nivå.

Marmenlinds form kommer att behövas.

För i sanningens namn så skulle Skellefteå kanske gjort både 3-2 och 4-2 i den andra perioden.

Speciellt Jonathan Johnsson när han brände ett helt öppet mål.

Malmö hade en tendens att bjuda på lite väl mycket.

Precis som Skellefteå. Åtminstone två av Malmös fem mål var rena bjudningar.

Skellefteås stjärnor svek

Gustaf Lindvall har jag sett bättre.

Jonathan Pudas har jag definitivt sett bättre.

Två av Skellefteås drivande spelare hade inte sina bästa kvällar på jobbet.

Och slarvet var påtagligt.

Men det här laget kommer att vara bra.

Det är möjligen lite tunt nu, men kommer att växa med tiden.

Jag tror man åker ner till Linköping redan på tisdag och ”återställer ordningen”.

För Malmö blev det bästa tänkbara start på säsongen. Men som vanligt, SHL är ett maraton över 52 omgångar.

Nästa uppgift är därför minst lika viktig.

HV71 hemma på torsdag.

Ett lag man nog vill hålla bakom sig när säsongen summeras.

