Markus Lauridsen förlänger kontraktet.

Eric Engstrand har också gjort det.

Fredrik Händemark är också långt gången i sin förhandling.

Det innebär att man sitter ganska tjockt i truppen, men förvänta er ytterligare förändringar.

Så här är läget just nu.

Målvakter

Oscar Alsenfelt och Daniel Marmenlind har avtal. Förvänta er inga förändringar där, som läget är nu. Det som möjligtvis skulle kunna hända är att Alsenfelt kan vara den som söker sig vidare, men det är en minimal chans, egentligen.

Det skulle i så fall handla om att Marmenlind etablerat sig så mycket, och att Alsenfelt på ålders höst vill ut någonstans och tjäna pengar.

Men trebarnspappan, boende i Bjärred och sista året på Malmökontraktet, som är ganska tungt, kommer att stanna.

Här står man sig starka, om båda målvakterna spelar på den nivån man kan. En skadefri Alsenfelt är trots allt en av ligans bättre, och Marmenlind kommer fortsätta att utvecklas.

Backar

Just nu är det sju på kontrakt. Men i själva verket är det sex.

Markus Lauridsen, Oliver Lauridsen, Carl-Johan Lerby, Matias Lassen, Joakim Ryan och Adam Ollas Mattsson.

Alexander Molldén står med, men mina uppgifter säger att man gått skilda vägar. Det är dock inte bekräftat officiellt.

Anton Olsson kommer att lämna.

Det har varit lite diskussion kring Oliver Lauridsens framtid, men just nu är utgångsplanen att han blir kvar i klubben. Han sitter på ett ganska tungt kontrakt. Det sista året ska sägas.

Således är det sex backar, som ska bli åtta.

Tanken är att det ska vara klass och utvecklingspotential på dessa backar. Minst en riktigt etablerad, som kan logga mycket istid. Då pratar vi hög nivå, helst i en bra ålder, en som man kan satsa på i tre-fyra år till att börja med.

Sedan får plånboken avgöra kvaliteten på nästa back. I bästa fall vill man ha en ung, riktigt utvecklingsbar back.

Jag har hört att man varit på Emil Andrae i HV71, och även Daniel Bernhardt i Modo. Men de är fortfarande i spel och går de upp med någon av sina klubbar så blir det definitivt ingen flytt för någon av dessa.

Man lär inte sitta ensamma i att jaga de bästa HA-backarna om vi säger så.

Forwards

Framåt då.

På papperet är det tolv stycken som står där just nu.

I praktiken handlar det om tio.

Vi kan lika gärna rycka av plåstret och konstatera att en lösning jobbas på med Lars Bryggman och Kalle Östman.

Mina uppgifter säger att de fått beskedet att de inte ingår i framtidsplanerna.

Bryggman var på väg bort redan under säsongen, men fick plötsligt nytt förtroende igen. En skilsmässa, som jag tror smärtar klubben, men man måste bereda plats. Bryggman har gjort hur mycket bra som helst, har gjort en grym resa, är en uppskattad lagkamrat och människa, men det känns som att han är i behov av något nytt i karriären.

Viskningar säger att Finland är ett spår, och även Oskarshamn, där Martin Filander vet exakt vad han får av Bryggman.

Kalle Östman har också fått ett liknande besked. Här kommer man att lösa det. Flera allsvenska klubbar är redan intresserade och kontraktet är inte så stort, så det inte går att hantera.Östman har varit väldigt lojal, trots att han hanterats som en riktig hjälpgubbe, som spelat center, ytterforward och back under säsongen.

Med dessa spelare ut, så kommer man alltså vara nere på tio klara just nu.

Det handlar om Johan Olofsson, Christoffer Forsberg, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm, Emil Sylvegård, Marcus Sylvegård, Carl Söderberg, Carl Persson, William von Barnekow och Lance Bouma.

Den sistnämnda, Lance Bouma, har också varit föremål för diskussion, men planen är att han blir kvar.

På det ska även Eric Engstrand adderas som nummer elva, för han är helt klart.

Fredrik Händemark kommer då att adderas som nummer tolv.

Således ska två nya in.

Här är det ytterforwards som ska landas in. Högerskyttar kommer säkerligen att prioriteras, och då bör det vara någon form av mönsterbrytare som ska in.

Klubben är väldigt sugna på Jakob Lilja, men det är svår att få i mål, med tanke på att han har rätt hög status, och lär få i Schweiz om han inte blir kvar i KHL, vilket förstås inte mycket pekar på just nu.

Utöver det, så är säkert tanken att en skarp högerskytt måste in. Helst någon speedig, behöver inte vara särskilt storväxt, som är i bra ålder. Säg ålder 23-24 år något, som gjort ett försök i NHL, men inte riktigt lyckats.

Tränare

Tomas Kollar är officiellt klar. Det blir långsiktig lösning som huvudtränare, i tre år framöver.

En aktiv coach som man hör mycket gott om från gruppen och folk runt Malmö.

Han behöver dock två skarpa assisterande tränare.

Mathias Tjärnqvist blir ansvarig för forwards. Kommer bli officiellt när Oskarshamn spelat klart.

Till det behövs en riktigt vass assisterande tränare, som är ansvarig för försvarsspelet.

Här vill man rekrytera en ”nörd”. En som kan gå på djupet med backarna, med detaljer, som är starkt dedikerad till sin uppgift.

Hörde lite viskningar om att Christer Olsson fanns med på någon lista, om han inte blev kvar i Bern, men nu blir han det som det ser ut.

Anton Blomqvist har också säkert diskuterats, men han vill hedra sitt avtal med AIK Hockey, där han fått göra en resa som huvudtränare.

Det ska finnas ett antal bollar i rullning där, men man verkar inte vara särskilt nära att lösa den. Åtminstone inte för ett par dagar sedan.

Så här kan vi nog tänka oss ett Malmö Redhawks 22/23, typ, just nu.

Målvakter:

Oscar Alsenfelt – Daniel Marmenlind

Backpar:

X – Adam Ollas Mattsson

X – Joakim Ryan

Markus Lauridsen – Carl-Johan Lerby

Matias Lassen – Oliver Lauridsen

Kedjor:

X – Carl Söderberg – Marcus Sylvegård

Lance Bouma – Fredrik Händemark – X

Emil Sylvegård – Pathrik Westerholm – Ponthus Westerholm

Carl Persson – Christoffer Forsberg – Johan Olofsson

Eric Engstrand – William von Barnekow

Givetvis inte alla kedjor och backpar så som man tänkt identiskt, utan mer en bild av var i laget man kan tänka sig att nyförvärv kan plockas in i hierarkin.