Foto: Bildbyrån

Brynäs och Linköping har nu nått de 61 poängen som har räckt varenda säsong sedan det blev 14 lag i SHL.

Men kommer det verkligen att räcka?

Låt oss ta en titt!

Bottenstriden kan komma att bli mer rafflande, än på mycket länge.

Efter Djurgårdens seger mot Timrå ikväll så är man uppe på 54 poäng.

Timrå står kvar på 51 poäng, men har fortfarande en match mindre spelad än Djurgården.

Malmö kunde se på, när man blev kvar på plats 12, men man såg också både Linköping och Brynäs smita iväg till 61, när man själva står på 55.

Med tanke på att det återstår olika antal matcher kvar att spela så tar vi först och främst en titt på vad man ser ut att gå mot.

Då landar vi i följande:

BRYNÄS

61 poäng på 47 matcher – Snitt: 1.30

Slutpoäng med det snittet: 67.5

LINKÖPING

61 poäng på 47 matcher – Snitt: 1.30

Slutpoäng med det snittet: 67.5

MALMÖ

55 poäng på 46 matcher – Snitt: 1.20

Slutpoäng med det snittet: 62.2

DJURGÅRDEN

54 poäng på 47 matcher – Snitt: 1.15

Slutpoäng med det snittet: 59.7

TIMRÅ

51 poäng på 46 matcher – Snitt: 1.11

Slutpoäng med det snittet: 57.7

Tittar man på var det lutar just nu, så kommer varken Djurgården och Timrå att gå mot att överträffa Moras 60 poäng.

Men, det närmar sig, kan vi lugnt konstatera.

För formen är desto mer intressant att kolla på.

Djurgården uppvisar en stor form. En väldigt stor form.

Man är bäst i hela SHL senaste fem matcherna, med 12 poäng.

Senaste tio matcherna är man också bäst, med 21 poäng.

Timrå har absolut inte samma form.

Senaste fem matcherna har man sju poäng.

Senaste tio matcherna är formen identisk. 14 poäng.

Snittet deras senaste matcher är alltså:

Djurgården: 2.1 poäng.

Timrå: 1.4 poäng.

Även om Djurgården skulle hålla det in i mål, med sanslösa 2.1 i snitt och plocka 12 poäng de sista fyra, så når man 66 poäng. Ett helt otroligt facit med tanke på hur illa man låg till, men Linköping och Brynäs borde då klara sig från DIF-hotet. De har bättre målskillnad och behöver ”bara” samla på sig fem poäng på sex matcher som de har kvar att spela.

Det borde man givetvis lösa. Det är då under förutsättning att Djurgården håller 2.1 i snitt.

En sak man då ska bära med sig i det är att det bygger på att Djurgården gör det med fyra av de fem återstående matcherna, på bortaplan.

Det är också en aspekt man ska ha med sig när det gäller Timrå.

Visst, de senaste tio matcherna har man hållit 1.4 poäng i snittet. Det gör att man i dagsläget pekar mot strax under 60 poäng (59.4) för att vara exakt.

Men då måste vi väga in att Timrå spelar alla de här hemmamatcherna, och hemma är man starka, mycket starka.

Det är verkligen inte alls omöjligt att Timrå går en bra bit över 60.

Det blir dock samma läge för Brynäs och Linköping. Extremt mycket pekar på att det spelas SHL-hockey i Gävle och Linköping även kommande säsong. Jag tippar på att lagen behöver en trepoängare till, vardera, och någon ströpoäng.

Laget som finns kvar i leken håller till som lag 12 i tabellen.

Vi pratar om Malmö.

Man snittar just nu 1.2 poäng per match.

Formen då, som vi vägt in hos både Timrå och Djurgården, hur ser den ut?

Senaste fem: Sju poäng (Snitt: 1.4)

Senaste tio: 13 poäng (Snitt: 1.3)

Räknar vi på 1.3 så går man mot en slutpoäng mellan 62 och 63 poäng (62.8 för att vara exakt).

Håller Djurgården sin form, så är Malmö körda, medan Timrå inte når Malmö om alla lagen håller sin nuvarande form.

Men ännu en gång så måste man väga in att Timrå har fem hemmamatcher av sex matcher, och att Djurgården har fyra bortamatcher av fem matcher.

Laget man möter hemma är Örebro, som man kanske haft det tuffast mot under säsongen med tre förluster av tre möjliga matcher. Samtidigt är det alltid svårast att vinna match fyra, om man vunnit de andra tre.

På tal om spelprogram, så ska även Malmös spelprogram vägas in i leken. För det är absolut inte enkelt.

Vi pratar tuffa bortamatcher mot topplag i serien, och så hemmamatcher mot just Djurgården och Linköping, som man tampas med där nere, plus ett Skånederby på hemmaplan.

Nyckelmatchen blir utan tvekan den mot Djurgården på tisdag. Men innan den spelas så ska båda lagen gå ett antal andra matcher.

Hur som helst, det blir rafflande, och varenda poäng kommer blir extremt viktig.

Måttet bör inte vara 61 för att vara säker. Snarare 63-64.