Ett kvitto på verkligheten från stadens befolkning

MALMÖ. Ett försvarsspel som inte fungerar som det ska. Då vinner Redhawks väldigt sällan.

Inte heller den här gången.

Visserligen en stark tredjeperiod då man kunde fått med sig alla tre poängen.

Nu blev det en poäng.

Ett poängtapp som kan bli otroligt kostsamt för Redhawks, som bjöd upp till hockeyns dag, utan att fylla sina läktare.

Det säger en hel del om Malmöbornas förtroende och den uppförsbacke den här klubben har just nu.

En av årets hockeyfester i Malmö brukar normalt sett vara ”hockeyns dag”.

Företagare bjuder upp, och Malmöborna får se gratis hockey.

Det har sedan 2012, då det infördes mot Södertälje i HockeyAllsvenskan var fullt, eller snudd på, varenda gång.

Den här gången var det under 10.000 biljetter som var uthämtade och jag tror det var 2000 av dessa som inte ens var inne i hallen.

Här borde alla former av varningsklockor ringa för Malmö Redhawks. Vilket förtroende har vi hos stadens invånare?

Det säger faktiskt en hel del när det är lördag, 15.15 på eftermiddagen, och fler inte ansluter.

Redhawks har en jätteuppförsbacke, inte bara på det sportsliga planet, utan även i att vinna tillbaka hjärtat hos sina fans, som invånarna i staden ska vara.

Det borde 350.000 personer i Malmö, och en miljon i Skåne.

Kan inte över 10.000 personer komma på en sådan här match, så har man ett enormt problem att ta tag i.

Sedan vet jag att det brukar vända rätt snabbt, när det väl vänder. Det är trots allt bara ett halvår sedan det var 12.600 personer som faktiskt betalade in sig mot Växjö i september.

Men det som hänt det senaste halvåret är inte bra.

Mina signaler är emellertid dock att det inte sitter någon ledning med armarna i kors.

Att man bara låter det passera, kommer inte att hända.

Nu fick man dock bara ett kvitto på vilket läge man befinner sig i, här och nu.

Sportsligt då, eftersom det trots allt är det väsentliga.

Antalet gånget som Malmö Redhawks vinner hockeymatcher när det böljar, blir många mål, och mängder av målchanser, är lätträknade.

Det kunde för all del blivit så den här eftermiddagen, med lite mer flyt under den tredje perioden, men samtidigt är det också det läget man är i.

Då måste försvarsspelet och skärpan vara bättre!

Det gäller såväl försvarsspel, som anfallsspel. Ja, det gjordes absolut fyra mål, men det var också över 50 skott som levererades.

Straffarna borde över huvudtaget int diskuteras.

Men Johan Olofsson och Ponthus Westerholms förtroendekapital på den fronten är ungefär lika förbrukat som Malmöbornas förtroende för Redhawks är just nu.

Imorgon är det match mot Linköping. Samtidigt kommer Djurgården eller Timrå att vinna, eftersom de möts.

Kvalspelet kryper närmre, och närmre.

Snack med Tomas Kollar efter matchen: