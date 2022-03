Foto: Bildbyrån

Bottenstriden av SHL går in i ett minst sagt avgörande läge.

Laget som verkligen har chansen att påverka den närmsta tiden är Timrå.

Spelschemat för TIK är väldigt intressant.

Under de fem kommande matcherna möter man lag 10, 11, 12 och 14.

Man är själva placerade på plats 13.

Och vad kommer egentligen att krävas för att klara sig? Vi tar en titt på lite olika faktorer, scenarion och liknande.

Sedan det blev 14 lag i SHL är Mora det laget som haft högst poängsumma (60 på 52) men ändå varit placerade som ett av seriens två sämsta lag.

Visserligen finns det lag med ännu bättre poängsnitt som ändå blivit placerade på näst sista plats (Skellefteå när det var 12 lag), men med utgångspunkt av nuvarande seriesystem, så är Mora det laget som presterat bäst, men ändå hamnat i kval.

60 poäng blir då måttstocken, eller egentligen 61, eftersom det är en poäng mer.

Men kommer det verkligen att krävas så många poäng i år?

Svaret på frågan är nej, om man ser till poängsnittet.

Djurgården har tempo för att nå 52 poäng, Timrå håller ett tempo för 55.8, Malmö 59.4 och slutligen håller Brynäs och Linköping ett tempo för att nå 64 poäng.

Med tanke på att det kommer ske en hel del möten internt mellan de här lagen, så kommer det bli poängtapp på vägen, samtidigt som vi får förutsätta att inget av lagen blir plötsliga vinstmaskiner som går totalt rent.

Det som däremot är lite intressant är hur laget samlat poäng de senaste tio matcherna.

En nuvarande form helt enkelt.

När man räknar snitt över hela säsongen så får man inte en klar bild över hur bra laget faktiskt är just nu. Djurgården lider till exempel ordentligt av den svaga hösten man hade.

Så låt oss därför titta på snittet man haft de senaste tio matcherna.

Senaste tio enligt följande för botten fem:

Djurgården – 15 poäng (Snitt 1.5)

Timrå – 13 poäng (Snitt 1.3)

Brynäs – 10 poäng (Snitt 1.0)

Malmö – 10 poäng (Snitt 1.0)

Linköping – 10 poäng (Snitt 1.0)

Håller lagen sitt ”formsnitt” hela vägen in från sin nuvarande poäng så kommer man att landa på följande:

10. Brynäs

Har 53 just nu, och landar då på 62 (9 matcher x 1)

11. Linköping

Har 53 just nu, och landar då på 62 (9 matcher x 1)

12. Malmö

Har 48 just nu, och landar då på 58 (10 matcher x 1)

13. Timrå

Har 44 just nu, och landar då på 58 (11 matcher x 1.3)

14. Djurgården

Har 42 just nu och landar då på 57 (10 matcher x 1.5)

Det här skvallrar om att det är dags för Malmö att öka sitt tempo i poängsamlandet. Annars ligger man riktigt risigt till.

Vi ser också att trots att Djurgården och Timrå båda två haft ett starkare poängtempo senaste tio, ändå inte kommer att nå över 60. Då behöver man öka ännu mer, vilket förstås inte är helt enkelt.

Man kan kanske tycka att tio matcher är alldeles för långt tillbaka för att bedöma form.

Tittar man på formen senaste fem matcherna så ser det till exempel mer dystert ut för Linköping och Brynäs.

Och faktiskt ännu bättre ut för Djurgården och Timrå. Malmö också något bättre.

Senaste fem matcherna ser det ut så här:

Djurgården – 9 poäng (Snitt 1.8)

Timrå – 7 poäng (Snitt 1.4)

Malmö – 6 poäng (Snitt 1.2)

Linköping – 3 poäng (Snitt 0.6)

Brynäs – 2 poäng (Snitt 0.4)

Om vi gör samma sak som ovan, fast med poängsnittet senaste fem matcherna, och att man håller det hela vägen in så landar vi i följande utseende på tabellen:

10. Brynäs

Har 53 just nu, och landar då på 57 (9 matcher x 0.4)

11. Linköping

Har 53 just nu, och landar då på 58 (9 matcher x 0.6))

12. Malmö

Har 48 just nu, och landar då på 60 (10 matcher x 1.2)

13. Timrå

Har 44 just nu, och landar då på 59 (11 matcher x 1.4)

14. Djurgården

Har 42 just nu och landar då på 60 (10 matcher x 1.8)

Sedan begriper förstås de flesta att både Brynäs och Linköping högst troligt kommer att öka sitt snitt jämfört med den här formdippen man har nu.

Hur man än vänder och vrider på det, så ger formen de tio senaste matcherna, en mer rättvis bild.

Dessutom är det just exakt tio matcher som återstår och inte fem.

Men det är ändå läge att konstatera att lagen som just nu ligger ovanför strecket längst ner, att börja öka sitt poängsamlande något.

Varken Djurgården eller Timrå är på något sätt ofarliga. De har fått upp ett poängtempo som gör de till verkliga utmanare. De är inte på långa vägar borträknade.

Timrå har dessutom väldigt många hemmamatcher kvar att spela. Om det är så att man kommer ur bortamatcherna mot Malmö och Linköping under den här veckan med goda resultat, så finns det en mycket mycket stor chans för Timrå att undvika kval.

Då kan det mycket väl vara så att dubbelmötet mellan Linköping och Malmö kommer avgöra vilket av de lagen som hamnar i kvalspel.

Det vi kan konstatera är att varenda liten poäng kommer att vara extremt värdefull och att det blir tre rafflande veckor som väntar innan vi får en upplösning på dramat senast den 24 mars då grundserien avslutas.

För ett lag väntar slutspel, för två lag väntar golfsäsong och för två lag väntar ett ovisst kvalspel.

Stor ångest för de inblandade, men detta är utan tvekan den största kryddan i det svenska seriesystemet, som aldrig får försvinna.

FAKTA / BOTTENLAGENS AVSLUTNING

BRYNÄS – 53 poäng – kan max nå 80 poäng

Resterande schema (9 matcher kvar):

Luleå borta

Timrå borta

Frölunda hemma

Oskarshamn borta

Rögle borta

Rögle hemma

Oskarshamn hemma

Skellefteå borta

Leksand hemma

LINKÖPING – 53 poäng – kan max nå 80 poäng

Resterande schema (9 matcher kvar):

Timrå hemma

Färjestad borta

Malmö hemma

Leksand hemma

Malmö borta

Skellefteå hemma

Oskarshamn hemma

Örebro hemma

Frölunda borta

MALMÖ – 48 poäng – kan max nå 78 poäng

Resterande schema (10 matcher kvar):

Timrå hemma

Örebro borta

Örebro hemma

Linköping borta

Linköping hemma

Frölunda borta

Djurgården hemma

Rögle hemma

Rögle borta

Luleå borta

TIMRÅ – 44 poäng – kan max nå 77 poäng

Resterande schema (11 matcher kvar):

Malmö borta

Linköping borta

Brynäs hemma

Djurgården hemma

Djurgården borta

Örebro hemma

Oskarshamn hemma

Luleå hemma

Färjestad hemma

Färjestad borta

Rögle hemma

DJURGÅRDEN – 42 poäng – kan max nå 72 poäng

Resterande schema (10 matcher kvar):

Luleå borta

Färjestad hemma

Frölunda hemma

Timrå borta

Timrå hemma

Leksand borta

Örebro hemma

Malmö borta

Frölunda borta

Oskarshamn borta