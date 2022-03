Behöver agera och göra det i tid

Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

MALMÖ. Det stjärnspäckade laget som folk trodde skulle kunna vara med och utmana toppen är på väg mot ett dunderfiasko.

Nu finns det faktiskt bara en väg att vandra för Malmös ledning.

Man behöver göra någonting åt det som är ruttet i gruppen och tränarstaben behöver hjälp.

Brinner verkligen Pär Styf för uppdraget, med tanke på sin kommande flytt?

För det måste markeras, medan det fortfarande finns marginaler att göra det.

Det räcker att sätta igång datorn under den pågående matchen i Malmö Arena för att se bländande hockey.

Puckar som sitter på bladet, fartfyllt, glädje och en titel som grädde på moset.

Jag pratar förstås om det Rögle BK som vann sin första titel i klubbens historia, när Malmöratade Daniel Zaar sänkte Tappara på egen hand och fyllde på Rögles bank med flera miljoner.

I Malmö satt inte ens 4000 individer och inte många lär vara sugna på att komma dit igen.

Skillnaden har på några få år blivit fullständigt total.

Den 27 mars 2017 skickade Malmö ut de seriesegrarna Växjö ur SM-slutspelet.

Den 29 mars sköt tysken Felix Schütz kvar Rögle i SHL via sitt suddenmål borta mot BIK Karlskoga.

Sedan dess har det gått 1798 dagar, eller 256 veckor.

En ganska lång tid, men ändå lite mindre än fem år.

På den tiden har det också hänt ganska mycket.

Det här var kvällen då Rögle blev bäst i Europa, och det är mycket välförtjänt sett till hur rätt man också agerat som klubb.

Samtidigt som Malmö Redhawks tog ett steg närmre kvalspel, som kan bli mycket ödesdigert.

Den här matchen som utspelade sig i Malmö Arena var till stora delar symbolisk för hur illa ställt det faktiskt är i den här Malmöupplagan.

Det som varit utmärkande under alla åren i SHL har varit en grupp som ställer upp för varandra, som jobbar stenhårt och krigar till sig varenda poäng.

Det här var ett haveri, utan dess like.

Jag vet, det är lätt att svänga sig med stora ord, när man precis bevittnat en match.

Men det finns någonting ruttet inom gruppen i laget. Annars ställer man upp för varandra.

Efter matchen pratade jag med Christoffer Forsberg och när han svänger sig med orden ”Man får vara på sin insats ikväll, sedan ta nya tag”, sedan la han till ”Om man nu är det…”

Det sa så mycket och det går inte längre att blunda för det.

***

Att förändra i truppen är försent, men det behöver göras någonting riktigt skarpt inom väggarna på omklädningsrummet under morgondagen.

Om det är ett kaptensbyte som krävs, så kan det vara det som behöver göras. Om det är att någon ska sättas i en frysbox, så gör det.

Eller om det är någon som behöver skickas ut, eller en tränare som behöver komma in, så gör det.

Hur mycket brinner Pär Styf, när han redan är klar för Leksand och Björn Hellkvists nya parhäst?

Att se honom vid pausintervjuerna i Malmö Arena är som att läsa upp en godnattsaga. Man får exakt noll energi.

Har hört mycket positivt om Pär Styf som människa, och han kommer säkert fungera utmärkt som lagledare och pådrivare i Hellkvists tränarteam. Men som en av två tränare, är det för tunt.

Tomas Kollar blir för ensam, och det här behöver åtgärdas.

En SHL-existens står på spel, och det behöver hända någonting för att väcka gruppen.

På viktiga centerpositionen har man dessutom problem.

Pathrik Westerholm har fuskat i backchecken från och till under hela säsongen, Fredrik Händemark blev ny center där, och bänkades i den tredje perioden, Kalle Östman slarvade med sin backcheck vid ett mål och Carl Söderberg har förmodligen varit den som fallit utanför det man kommit överens om i det defensiva arbetet under hela säsongen.

Alla behöver göra det man kommit överens om. Annars kommer det inte sluta väl.

Då är det bara att ringa in lördagen den 26 mars i kalendern.

Så illa ställt är det i Malmö Redhawks-upplagan mars 2022, där man kommer behöva rannsaka sig själva på samtliga positioner när det här är över. Jag får också bilden när jag pratar runt att det kommer att hända saker.

Om det då blir som SHL eller allsvenskt lag, det återstår att se.

Snack med Tomas Kollar efter matchen: