Toppspelarna måste kliva fram

MALMÖ. 16 dagars covidbrejk och underläge redan efter cirka en minut.

För ett Redhawks som kunnat träna på, och påstå sig göra det med ett helt annat tryck i sakerna än tidigare.

Måhända att trycket in mot kassen var någonting helt annat än tidigare, men det blir ganska tomma ord, när man fortsatt är ineffektiva och har ett målvaktsspel som inte är nära på att vara matchvinnande.

Och hallå, var är toppspelarna, som ska producera?

Tongångarna har varit positiva de senaste veckorna i Malmö. Ledarna och spelarna också har pratat om att man fått ett helt annat driv i sakerna än vad man haft tidigare under säsongen.

Spelarna har uppskattat Tomas Kollars tydliga ledarstil och tempot på träningarna har skruvats upp.

Definitivt rätt steg på vägen.

Problemet är bara att det blir snudd på tomma ord när saker och ting fortsätter att fallera.

# Redhawks har inte ett målvaktsspel som är i närheten av matchvinnande. Redan när Mattias Göransson kunde göra 0-1 en minut och 13 sekunder in i matchen, så började uppförsbacken.

Visserligen kom det en stark period och Fredrik Händemark kunde ta tillvara på det enda misstaget Färjestad gjorde under kvällen och göra 1-1.

Där och då hade man kunnat skaffa sig ett momentum i matchen och gå för 2-1 och 3-1. Man gjorde det också.

# Effektiviteten

Men det var ju det där med effektiviteten.

Den är snudd på helt obefintlig i Redhawks. Jag upplever det som att det är kring Händemark och Johan Olofsson det möjligen kan kretsa.

Carl Söderberg, spelade han över huvudtaget den här kvällen? Markus Sylvegård petades undan under matchen, och tvillingarna Westerholm har en tendens att kanske kunna spela runt och skapa oreda, men de förmår verkligen inte att skapa de där riktigt heta chanserna.

Och det är ofrånkomligt att prata om just tvillingarna och Carl Söderberg. Hur man än vänder och vrider på det, så är det de som är lagets offensivt giftigaste spelare. De har betalt för att producera poäng, men gör det inte i tillräckligt stor omfattning. För kapten Söderberg så går det sakta, och avsluten hamnar i block hos motståndarna. Det drivet som Söderberg hade under försäsongen och sju-åtta matcher in i serien är mer eller mindre som bortblåst.

# Slarvigt backspel.

Joakim Ryan är den backen man lastar överlägset mest på tillsammans med Adam Ollas Mattsson.

Ryan har under 25 raka matcher uppträtt lojt och slarvat i det mesta han gör. Det är precis som att han inte är påkopplad. I ett backpar med en debuterande Rikard Olsén, så måste man ta ett större ansvar. Att släppa Daniel Viksten, som är en av Färjestads mest farliga spelare till rena frilägen är inte att agera rätt.

Positivt dock att Kalle Östman gjorde det så bra som han gjorde det.

***

Tomas Kollar kan tjata hur mycket som helst.

Men gör man inte vad man kommer överens om, eller spelar som man påstår sig träna, över 60 minuter, så blir det bara tomma ord.

Ord måste bli handling, för annars kommer det där kvalet som jag tror man ser på med en stor skräck, allt närmre.

Den här kvällen hade man tur att samtliga övriga lag i botten av tabellen förlorade sina matcher.

Men den turen kommer man inte kunna leva på. Det handlar om att plocka sina poäng, och det handlar om att göra handling av sina ord.

Toppspelarna måste spela som toppspelare och därifrån måste man ta det.

Oscar Alsenfelt saknades idag och det är privata skäl som ligger bakom det.

Jag utgår från att Alsenfelt spelar på lördag mot Växjö. För det här kommer nog ändå landa i att det är på honom det till stor del kan stå och falla.

Nej, Oscar Alsenfelt har inte liknat sitt rätta jag under hösten 2021, då han kommit tillbaka från en lång rehab.

Men jag blir mer och mer övertygad om att det är han som kommer behöva rädda det här skeppet.

Daniel Marmenlind har alla förutsättningar att växa och bli en bra målvakt, men det är för ojämnt och en jämn målvakt är inte vad man behöver nu.

Det behövs en Alsenfelt som varit den Alsenfelt har varit de senaste fem åren.

Och att toppspelarna kliver fram och gör vad de har betalt för.

Annars är det tomma ord.

