Timrå kan sätta press – utan egen press

Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Timrå kammade under lördagen in 2022 års första trepoängare. På måndagen kom den andra.

Det var egentligen bara en fråga om när segrarna skulle börja komma.

Jag såg deras match mot Skellefteå i torsdags och i fem mot fem var de under långa stunder bättre än Skellefteå. Bara powerplay fällde laget.

Mot Växjö var man klart bättre och inkasserade tre poäng, mot ett tröttkört Linköping blev det också till slut tre rättvisa poäng.

Räkna med att det kommer mer och signalen till kön ovanför är att de ska se upp, och främst Malmö, där det kan visa sig att det som hände den 30 december blir mer kostsamt än vad någon då kunde ana.

Timrå är nykomlingar i SHL.

Med det följer exakt noll press. Laget har ett enda mål, och det är att klara sig kvar i ligan.

Hamnar de i ett kvalspel mot ett annat SHL-lag så tror jag inte fansen hade förväntat sig annat. När man förlorade tolv raka matcher i höstas tror jag att siktet var inställt på det, kanske till och med bland klubbledningen själva.

Från att man bröt den trenden mot Brynäs hemma den 6 november så har man bara haft precis allt att vinna.

Laget har stärkts upp offensivt av Pontus Åberg, Didrik Strömberg har kommit tillbaka i spel och flera andra spelare har växt in i SHL-kostymen.

Spelare som sett direkt svaga ut under hösten, som Robin Alvarez, har vaknat till liv.

Timrå har nu tagit 37 poäng på 33 matcher.

Det ger ett snitt på 1.12 poäng per match.

Givetvis inte mycket att skryta med. Men spelet säger någonting helt annat.

Skellefteå hade riktigt stora problem med Timrå i torsdags, och om det inte vore för alla utvisningar som Timrå drog på sig hade man rest från Västerbotten med poäng.

Mot Växjö var det inget snack. Mot Linköping lite jämnare.

Men ändå, sex poäng in på kontot.

Timrås signal är att man börjat sätta riktigt ordentlig press uppåt i tabellen.

Malmö är givetvis det laget man på allvar hotar.

Jag hade dock börjat känna lite flås även om jag var Örebro.

Med skadeproblem på backsidan och en poängskörd sista tiden, innan covid-brejket, så är Örebros sista matcher av den här serien högintressanta.

Örebro kändes som ett gjutet topp sex-lag när man vaknade upp efter en svag start i höstas, men nu kan det gå snabbt, och så är man plötsligt inblandade i en bottenstrid.

Nu vet jag att det är långt dit, och det är Malmö som ska känna det främst trycket underifrån.

Men Timrå kommer att plocka sina poäng.

Som man spelar just nu så kommer det landa i fler intagna poäng än de 1.12 man tagit de första 33 matcherna.

Jag blir inte förvånad om Timrå plockar in runt 1.4 poäng per match de sista 19.

Det skulle innebära runt 25 poäng ytterligare, att addera på de 37 man har. Totalt 62 poäng.

Någonstans i de trakterna tror jag man kan förvänta sig att behöva landa för att undvika ett kval.

Klarar Malmö det? På 19 matcher behöver man då samla på sig 24 poäng.

24 poäng är rent konkret åtta stycken trepoängare.

För Örebro, Linköping och Brynäs är det givetvis lite lugnare läge. Men det kan snabbt förändras.

Tittar man på Linköpings kommande fem så kan det snabbt bli ett stresspåslag.

Djurgården borta, Skellefteå hemma, Timrå hemma, Skellefteå borta och sedan Leksand borta.

När Joakim Fagervall fick sparken i Malmö så pratade lagkaptenen Carl Söderberg om att man fått en ”heads up” om att det var dags att resa sig.

Timrås spel, och troliga poängintag är också en heads up om något.

Det som hände den 30 december i Timrå kan visa sig vara långt viktigare än vad många då hade kunnat ana.

Tre poängs ryck från Timrå för Malmös del, blev ett intag på en poäng. En skillnad på fyra poäng.

För att ge en tydligare bild hade det inneburit ett Malmölag på 40 poäng i serien just nu, och ett Timrå som hade 35 om 5-1-ledningen hade hållit.

Ett lite lugnare läge om vi säger så.

Det här blir rafflande, och jag tror faktiskt Timrå trivs i situationen.

Nykomlingen som var uträknade i höstas, har hittat ett bra spel, och har bara allt att vinna.

Som en extra krydda så kan jag redan nu hinta om att i omgång 51 möts Malmö och Timrå i Malmö Arena.