Hur många käftsmällar ska era fans klara av?

TIMRÅ. Satsningen är rejäl.

Budgeten är höjd.

Men enn säsong har ännu blivit en bottenstrid.

Redhawks hade chansen att stänga igen en månad som började bedrövligt i Timrå med förlust 4-2 i en patetiskt insats.

Då svarade man för ett bottennapp som saknar motstycke.

Frågan är hur mycket ni tänker att era fans ska klara av att hantera? För det är faktiskt ett ansvar man har. Den här typen av småaktigt beteende sätter djupa spår i förtroendebanken, som redan är i princip nere på noll.

Det stod 1-5 på tavlan efter andra perioden.

Vem som helst som bevittnade matchen såg att det inte var en match som spelmässigt skulle haft det resultatet. Timrå var ineffektiva, Oscar Alsenfelt stod i vägen, och Carl Persson gjorde mål på varenda chans han fick.

Möjligen lite retroaktivt, med tanke på hur många gånger som Redhawks spelmässigt ägt matchen denna hösten, utan att få utdelning.

Istället var det Timrå som fick retroaktiv utdelning, och det hade inte varit orättvist med en seger efter ordinarie tid.

Redhawks har en märklig förmåga att varva sina goda prestationer, med riktiga bottennapp. Det är ganska utmärkande för ett bottenlags och utmärkande för ett lag där man inte har någon trygghet över huvudtaget.

Det har kastats om i kedjor på ett sätt som jag sällan sett under en höst, och spelarna har verkligen ingenting att falla tillbaka på. Blir det skakigt, så blir det skakigt, så att säga.

Och då kan bevisligen vad som helst hända.

Den här säsongen är sedan länge körd.

Det har sedan bortaturnén Luleå, Stockholm, Timrå och Skellefteå i månadsskiftet november och december handlat om en enda sak.

Försök hitta någon form av heder, och spela med hjärtat i 60 minuter, plus eventuellt tillägga i varje match.

Kriga för varenda poäng. Och sluta aldrig spela.

Det handlar om att rädda det som räddas kan.

Komma upp i 61 poäng och hoppas att det räcker för att undvika ett kvalspel är vad det handlar om.

Skulle det blir mer än så, så är det bra för en enda sak. För det förtroendekapitalet som är så fullständigt förbrukat, och jag har all respekt i världen för de fans som verkligen säger att ”Nu orkar jag inte mer!”.

Jag vet att man som supporter kan ta att förlora.

Men det får inte under några som helst omständigheter se ut som det gör när Redhawks faller igenom. Att man bjuder på så oerhört enkla mål. Markeringsmissar, enkla utlägg eller att man inte står i skottlinjen.

Att tappa 1-5 till 6-5 är inte på något sätt okej. Det är bara rakt av en skämskudde, som jag givetvis vet att spelartruppen, och ledarna, som bär det yttersta ansvaret för detta bär.

Det är inte lugn och ro som behövs i Malmö Redhawks.

Det är ett lag som kör i 60 minuter, som alltid kan komma ifrån matcherna med hedern i behåll, som behövs.

Heder har man haft på sin hemmaplan, och det är tack vare det som man också lyckats skaffa sig ett glapp ner till Timrå.

Det hade kunnat vara elva poäng ner, och i stort sett ett spikat kvalspel mellan Djurgården och Timrå. Men det är sju poäng och det kommer vara en nerv hela vägen in.

Det värsta är att det är ingen annans fel än Malmö Redhawks själva.

Från ledare till spelare.

Januari, februari och mars 2022 kommer likna det som var samma månader under 2021.

Räddar man det som räddas kan, och kanske studsar till någon åttondelsfinal i bästa fall, så är det ändå en säsong som har kasserats rakt av.

Och fansen är återigen totalt svikna.

Förtroendekapaitalet är återigen nere på den totala botten.

Inte det bästa sättet att inleda 2022, men det är sanningen, och nu måste man sluta prata, och börja spela.

Framför allt börja kämpa, och kriga. I 60 minuter, som om det vore det sista man gjorde.

Annars kan det bli en mörk vår.

Min fråga kvarstår dock: Hur många käftsmällar ska era fans klara av?

Timrå – Malmö 6-5 efter sudden death

0-1 07.14 Carl Persson (Lauridsen)

1-1 20.16 Robin Hanzl (LaLeggia)

1-2 21.22 Carl Söderberg (Persson, Westerholm)

1-3 28.02 Emil Sylvegård (Westerholm, Westerholm)

1-4 32.04 Carl Persson (Lassen)

1-5 34.47 Carl Persson (Bouma, Ollas Mattsson)

2-5 42.24 Robin Alvarez (Lööke, Strömberg)

3-5 47.23 Pontus Åberg (Lodin)

4-5 08.28 Filip Westerlund (Lundin, Svensson)

5-5 55.05 Pontus Åberg (LaLeggia, Blomqvist)

6-5 64.55 Sebastian Hartmann (Utan assist)

Publik: 1569

